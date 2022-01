BVB-Coach Rose nimmt Hummels in die Pflicht: "Das verlange ich von ihm"

BVB-Trainer Marco Rose hat vor dem Rückrundenstart vor allem in der Defensive mit Personalproblemen zu kämpfen. Der Dortmunder Coach nahm daher vor allem Routinier Mats Hummels in die Pflicht.

"Das verlange ich von, dass er Verantwortung übernimmt. Ich glaube, er wird besser in die Rückrunde starten als in die Hinrunde", sagte Rose auf der PK vor der Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 im LIVETICKER).

Hummels hatte in der Saisonvorbereitung und in der abgelaufenen Hinrunde immer wieder mit Patellasehnenproblemen. "Wir sind auf seine Erfahrung und Qualität angewiesen und ich erwarte, dass er die Verantwortung übernimmt", erklärte Rose.

In Frankfurt muss der DFB-Pokalsieger auf Manuel Akanji (nach Knie-OP), die positiv auf das Coronavirus getesteten Dan-Axel Zagadou und Marius Wolf sowie Giovanni Reyna verzichten. Der US-Nationalspieler hat nach langer Verletzungspause erst wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Rose erwartet insgesamt eine schwere Aufgabe. "Frankfurt ist sehr stabil und hat sich über Monate Automatismen erarbeitet", lobte Rose die Hessen und fügte an: "Da kommt viel Wucht und Energie, aber auch viel fußballerische Qualität. Da müssen wir bereit sein."

BVB-Rose sucht "gute Balance"

Von seiner eigenen Mannschaft forderte der 45-Jährige eine bessere Defensivleistung als in der Hinrunde. "Wir müssen unser eigenes Tor konsequenter verteidigen. Wir wollen weniger Gegentore bekommen. Das ist der wichtigste Punkt", sagte Rose nach 26 Gegentreffern in den 17 Hinrundenspielen.

Nach nur vier Punkten aus vier Spielen im Dezember ist der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Bayern München auf neun Punkte angewachsen. Auch mit der "spielerischen Darbietung" sei er "zuletzt unzufrieden" gewesen, so Rose. Jetzt gehe es darum, eine "gute Balance" zu finden und "Ergebnisse" zu holen: "Dortmund soll für Fußball stehen, der etwas ausstrahlt."