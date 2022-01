Bundesliga - Stimmen nach dem BVB-Sieg in Frankfurt: "Haltung lohnt sich"

Nach dem "geilen, emotionalen Sieg" (Mats Hummels) des BVB bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend war viel von "Haltung" die Rede. Dortmund-Coach Marco Rose vermisste beim 3:2 nur eine Sache richtig.

Die Stimmen zum 3:2-Sieg des BVB in Frankfurt bei Sky.

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Solche Topspiele werden häufig durch Kleinigkeiten entschieden. Wir haben die Riesenchance auf das 3:0, machen dann einen Fehler und Dortmund ist wieder im Spiel. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir zu viel verwaltet haben in der zweiten Halbzeit. Wir wurden bestraft. Sehr schade, weil wir eine sehr gute Eintracht gesehen haben heute. Das sind Dinge, die passieren oberhalb der Schulter. Das ist ein bisschen wie die Kaninchen vor der Stange, du willst auf Sicherheit machen, stattdessen musst du die Gegner beschäftigen. Wir hätten als Mannschaft versuchen müssen, unser Heil in der Offensive zu suchen. Nicht in den Verwaltungsmodus fallen.

... über seine positiven Erkenntnisse: "Wir wollten zeigen, dass wir deutlich näher an Dortmund gekommen sind als zu Beginn der Saison. Das ist uns sehr gut gelungen. Heute war nicht unsere Haltung das Problem, sondern unser Verwaltungsmodus. Solche Dinge gehören aber zum Lernprozess dazu."

Marco Rose (Trainer BVB): "Wenn Fans hier gewesen wären, wäre es hochemotional gewesen. So war es schön und wichtig für uns. Aber ohne Fans fehlt alles eigentlich. Das Spiel heute war ein Beispiel dafür, wie es aussehen kann und wie aussehen soll. Die ersten zehn Minuten gut. Wir haben dann ein Standardtor bekommen, dann hatten wir eine Phase, in der wir zu viele Fehler gemacht haben. Die Ballverluste hatten wir angesprochen. Es ist zu einfach, gegen uns Räume zu finden. Aber es hat sich gezeigt, dass Haltung sich lohnt. Ich hatte in der Pause schon den Eindruck , dass die Jungs dran glauben. Ich hoffe, dass uns dieser Sieg insgesamt etwas gibt."

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt): "Wir hatten nach der Pause noch gute Chancen und verpassen es, das Spiel zu entscheiden. Wir haben dann die Struktur und auch die Power verloren. Wir haben keine Bälle mehr gehalten und haben es nicht mehr geschafft, unsere Konter auszuspielen. Wir hatten viel zu große Lücken und haben ein Stück weit kopflos agiert."

BVB-Noten: Reus patzt folgenschwer - ein Lichtblick in der Abwehr

GREGOR KOBEL: Beim 0:1 etwas unglücklich, beim 0:2 schuldlos. Schüsse von Kostic (19.) und Lindström (47.) parierte er gut. Note: 3,5.

THOMAS MEUNIER: Hatte große Probleme mit seinem Gegenspieler Kostic. Im Vorfeld des 0:2 leistete er sich einen leichtsinnigen Ballverlust. Kurz vor Schluss mit einer starken Flanke auf Bellingham, der zum Ausgleich traf. Note: 3,5.

EMRE CAN: Im Spielaufbau deutlich weniger aktiv als Hummels, vor Lindströms Chance in der 47. ließ er sich tunneln. Mitte der ersten Halbzeit landete er nach einem Zweikampf in der Kamera-Konstruktion hinter der Seitenauslinie. Note: 3,5.

MATS HUMMELS: Auch zu Zeiten des Rückstandes ein Lichtblick. Kümmerte sich um das Aufbauspiel und setze dabei gute Akzente wie mit einem Pass auf Meunier kurz nach Anpfiff. Verzeichnete eine starke Zweikampfquote und klärte wiederholt gut. Note: 2.

RAPHAEL GUERREIRO: Setzte über links einige Akzente und bereicherte das Dortmunder Spiel über die ganze Spielzeit betrachtet etwas mehr als sein Pendant auf rechts Meunier. Note: 3,5.

JULIAN BRANDT: Zeigte sich zwar wie über weite Strecken der Hinrunde bemüht, setzte seine Ideen aber zu selten gewinnbringend um. In der ersten Halbzeit vertändelte er zwei Konterchancen leichtsinnig. Als erster Dortmunder ausgewechselt. Note: 4,5.

MAHMOUD DAHOUD: Stabile Vorstellung im halblinken Mittelfeld mit vielen Ballgewinnen und einer Zweikampfquote von 100 Prozent. Kurz vor Schluss traf er aus der Distanz zum 3:2. Note: 2,5.

JUDE BELLINGHAM: Ging immer wieder mutig ins Dribbling, blieb dabei aber meist hängen. Vor dem 0:1 war er zu weit weg vom Torschützen Borre. Traf kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Note: 3.

MARCO REUS: Sollte eigentlich Akzente in der Offensive setzen, fiel aber hauptsächlich mit defensiven Unachtsamkeiten auf. Vor dem 0:1 verteidigte er eine Kostic-Flanke zu zaghaft, vor dem 0:2 vertändelte er den Ball gegen Borre. Note: 4,5.

ERLING HAALAND: Auf der Suche nach Ballkontakten ließ er sich zunächst regelmäßig weit nach hinten fallen. Erst kurz vor Schluss richtig im Spiel: Das 1:2 bereitete er vor, auch bei den folgenden beiden Toren involviert. Note: 2,5.

DONYELL MALEN: Lange unauffällig, ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke aus vielversprechender Position am Aluminium scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit glücklos. Note: 4,5.

THORGAN HAZARD: Kam in der 65. für Brandt ins Spiel und mit ihm kam die Wende. Sechs Minuten später verkürzte er auf 1:2, dann drehte der BVB das Spiel. Note: 2.

AXEL WITSEL: Kam in der Nachspielzeit für Reus. Keine Bewertung.

BVB: "Diese Siege schmecken besonders"

Mats Hummels (Borussia Dortmund):

... zum Spiel: "Wir hatten wieder eine Viertelstunde, in der wir nicht auf der Höhe sind und zu einfache Gegentore kassieren. Wir hatten einen guten Start ins Spiel und die gesamte zweite Halbzeit war eine starke Reaktion. Wir haben einen geilen und emotionalen Sieg eingefahren."

... zu den einfachen Gegentreffern: "Das ist das ganz große Thema bei uns. Wir dürfen keine Gegentore herschenken. Wir kassieren ständig Tore aus Situationen, aus denen keine Tore fallen dürfen. Das war heute bei beiden Toren der Fall, das ist in Berlin und auch in München passiert. Das passiert uns viel zu oft. Die Stabilität müssen wir uns ganz oben auf die Fahne schreiben, wenn wir etwas erreichen wollen."

Emre Can (Borussia Dortmund):

... zum Spiel: "Diese Siege schmecken besonders. Wir wollten mit einem Sieg in die Rückrunde starten und das haben wir geschafft. Nach der ersten Halbzeit weiß ich nicht wer noch daran geglaubt hat, aber wir als Mannschaft haben daran geglaubt. Wir haben es dann nach der Pause super gemacht. Am Ende haben wir verdient gewonnen."

... zu den einfachen Gegentreffern: "Wir haben in dieser Saison zu viele Gegentore kassiert. Das wollten wir heute verbessern, haben wir aber nicht geschafft. Wir reden viel drüber und arbeiten viel. Woran es liegt, kann ich aber nicht sagen. Fakt ist, wir müssen weniger Gegentore kassieren, da wir nicht immer drei Tore machen können. Ich hoffe, das wird sich in Zukunft verbessern."

... zum Meisterschaftskampf: "Wir müssen auf uns selbst schauen. Wir reden immer über die Bayern, aber wir müssen auf uns schauen. Wir müssen versuchen jedes Spiel zu gewinnen und dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen."