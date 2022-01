FC Bayern: Adrian Fein wechselt offenbar per Leihe zu Dynamo Dresden

Bayern-Mittelfeldspieler Adrian Fein wechselt ins deutsche Unterhaus. Nach Informationen des Sportbuzzer wird der 22-Jährige bis zum Saisonende an Zweitligist Dynamo Dresden ausgeliehen.

Eigentlich ist Fein noch bis zum Sommer an die SpVgg Greuther Fürth verliehen, dort bekam der Mittelfeldspieler aber zu wenig Spielzeit. Lediglich viermal wurde der 22-Jährige eingewechselt, nur insgesamt 75 Minuten stand er auf dem Rasen.

In den vergangenen zehn Ligaspielen stand er achtmal nicht im Kader. Das Leihgeschäft wird wohl allem Anschein nach vorzeitig beendet.

Verschiedenen Medienberichten zufolge hatte bis zuletzt auch Dynamos Liga-Konkurrent Hannover 96 Interesse signalisiert, letztlich zogen die Niedersachsen im Ringen um den Mittelfeldspieler aber den Kürzeren.

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2023. In der Vergangenheit war Fein bereits an Jahn Regensburg, PSV Eindhoven und den Hamburger SV ausgeliehen. Bei den Norddeutschen zählte er in der Spielzeit 19/20 zum Stammpersonal.