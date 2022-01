Kommentar zu den Coronafällen im Fußball: Schickt die Kicker zurück in den Urlaub

Der Fußball droht angesichts der sich häufenden Coronafälle in den Mannschaften vollends zum Glücksspiel zu werden - und noch hat die Omikron-Welle in Deutschland nicht mal richtig Fahrt aufgenommen. Statt den ohnehin brutalen Spielplan im WM-Jahr 2022 jetzt mit aller Macht durchzudrücken, sollten die europäischen Top-Ligen bis Februar pausieren - und sich in der Pause Alternativpläne für Europacup und Länderspiele überlegen. Ein Kommentar.

Vorweg: Der Fußball ist kein Pandemietreiber und es soll hier auch nicht um billige Symbolik ("Wieso sollten Fußballer spielen dürfen, wenn wir wieder unsere Kontakte beschränken müssen?") gehen. Und doch sollte die Bundesliga das für Freitag geplante Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach zum Start in die Rückrunde verschieben, am besten gleich um mindestens drei Wochen bis in den Februar hinein.

Aus Platzgründen hier mal nur ein paar Treffer, die der Ticker des Sportinformations-Diensts am Sonntag mit dem Stichwort "Corona" ausgespuckt hat:

"Girondins Bordeaux ist nach einem massiven Corona-Ausbruch mit 21 betroffenen Spielern aus dem Pokal ausgeschieden. Der sechsmalige Meister verlor bei Stade Brest mit einer B- bis C-Elf am Sonntag 0:3 (0:1)."

"Torhüter Allison Becker, Offensivspieler Roberto Firmino und Innenverteidiger Joel Matip stehen dem FC Liverpool im Topspiel beim FC Chelsea (das Spiel endete 2:2, die Red.) nicht zur Verfügung. Wie die Reds bekannt gaben, haben wie zuvor beim deutschen Teammanager Jürgen Klopp auch Corona-Tests beim Spielertrio einen 'Verdacht auf ein positives Ergebnis' erbracht."

"Die für Sonntag geplante Begegnung zwischen Ralph Hasenhüttls FC Southampton und Newcastle wurde nach mehreren Coronafällen bei Newcastle abgesagt" (damit steigt die Zahl der in den letzten drei Wochen abgesagten Spiele in der Premier League auf 18, die Red.).

"BVB-Spieler Dan-Axel Zagadou infiziert - Corona-Quarantäne in Dubai"

"Auch vor Weltstars macht Corona nicht halt: Am Sonntag teilte Paris St. Germain mit, dass Lionel Messi mit Corona infiziert ist. Ebenfalls in Isolation befinden sich aus diesem Grund der ehemalige Münchner Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala sowie ein Betreuer."

"Wie der FC Bayern bereits am Samstag bekannt gab, "haben sich Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards und Co-Trainer Dino Toppmöller infiziert. Die Münchner sagten daraufhin den für Sonntag geplanten Trainingsauftakt ab und wollen am Montag zunächst Spieler, Betreuer und Mitarbeiter testen."

Corona: Fernreisen von Neuer und Co verständlich

Bliebe es bei den aktuellen Fällen, würde es am Freitag übrigens zum Duell des Ersten gegen den Ersten kommen. In der Tabelle der Coronafälle haben Bundesliga-Spitzenreiter Bayern und der 14. Gladbach derzeit mit je vier erkrankten Spielern die gemeinsame Spitzenposition in der Liga inne. Insgesamt acht von 18 Bundesligisten haben aktuell mindestens einen erkrankten Spieler in ihrem Kader.

Dass es bei den Zahlen bleibt, scheint mit Blick nach England, Frankreich, Italien und Spanien eher unwahrscheinlich. Zumal in Deutschland die Omikron-Welle noch nicht mal richtig Fahrt aufgenommen hat und sich die aktuell Erkrankten ihre Infektionen vor allem während ihrer Urlaube zugezogen haben.

Nun kann man grundsätzlich natürlich immer und aus ganz vielen Gründen den Sinn von Kurzurlauben in Übersee hinterfragen; besonders vorausschauend sind Flüge nach Dubai oder die Malediven inmitten einer wieder mal grassierenden Pandemie und während einer nur sehr kurzen Winterpause sicher auch nicht.

Und doch muss ich nicht einmal pandemiemüde sein, um Verständnis für die Fernreisesehnsucht der Fußballer zu haben: So richtig viel Urlaub werden gerade die besten unter ihnen - UEFA und FIFA sei Dank - in diesem Jahr, das mit der fünften Corona-Welle beginnt und der in etwa genauso attraktiven Aussicht auf die Winter-WM in Katar enden wird, nicht bekommen.

WM-Stadien in Katar: Prunk auf Kosten von Menschenrechten © getty 1/31 Die Winter-WM 2022 beginnt am 21. November 2022 im al-Bayt-Stadion in Al Khor. Das Finale wird am 18. Dezember stattfinden. SPOX zeigt alle Stadien der Weltmeisterschaft 2022. © getty 2/31 Die prunkvollen Stadien können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Menschenrechtssituation in Katar weiterhin eine Katastrophe ist. Laut der Organisation Human Rights sollen beim Bau der Stadien insgesamt 15.000 Menschen ums Leben gekommen sein. © Google Maps 3/31 Zur besseren Verdeutlichung der Distanzen hier alle acht Stadien in Katar: Der Wüstenstaat ist etwa so groß wie Hessen. Das nördlichste Stadion ist vom südlichsten mit dem Auto 67 Kilometer entfernt. Ob das alles Sinn ergibt? Hm ... © www.sc.qa 4/31 Al-Bayt Stadium in Al Khor (Kapazität: 60.000): Das Stadiondesign soll "die Vergangenheit und Gegenwart Katars" würdigen und "gleichzeitig die Zukunft der Gemeinde im Auge" behalten. Danach wird die Arena auf 32.000 Sitze zurückgebaut. © www.sc.qa 5/31 Innen modern, von außen traditionell: Inspiriert von den Nomadenvölkern, die seit Jahrtausenden ihren Lebensunterhalt in den Wüsten Katars verdienen, umschließt eine riesige Zeltstruktur das Stadion. © getty 6/31 Das Stadium ist nach langer Bauzeit fertiggestellt. Am 21. November soll hier um 21 Uhr das Eröffnungsspiel stattfinden. Die Kosten sollen sich auf über 700 Millionen Euro belaufen haben. © qatar2022.qa 7/31 Während sich im inneren des Stadions Hotelsuiten und Logen befinden, wurde außerhalb eine künstliche "Wohlfühlatmosphäre" mit Einkaufszentrum, Kamel-Renebahn und sogar einem See geschaffen. © www.sc.qa 8/31 Al Rayyan Stadium in Al Rayyan (Kapazität: 40.000): Das alte Ahmed-Bin-Ali-Stadion wurde erweitert und umbenannt. Symbole der katarischen Kultur sowie dünenförmige Strukturen integrieren sich in die wellenförmige Fassade. © www.sc.qa 9/31 Schon 2003 stand das ursprüngliche Stadion. Abgerundet wird das Bild durch eine grüne Landschaft rund um den Stadionkomplex. © getty 10/31 Am 18. Dezember 2020 wurde das Stadion feierlich eröffnet. Hier sollen an der WM 2022 Spiele bis einschließlich einem Viertelfinale stattfinden. Nach der WM wird das Stadion auf 20.000 Plätze zurückgebaut. © getty 11/31 Das Stadion war zudem Austragungsort der Klub-WM in diesem Jahr. Die Bayern gewannen dort ihre Partie gegen Al Ahly SC. © www.sc.qa 12/31 Al Thumama Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): In der Nähe des Hamad International Airport in Doha gelegen, erhalten viele Besucher von oben einen ersten Blick auf das Stadion. © www.sc.qa 13/31 Das Design des Stadions ist inspiriert von der Gahfiya, einer traditionell gewebten Mütze, die seit Jahrhunderten in vielen arabischen Ländern von Männern getragen wird. © qatar2022.qa 14/31 Die Fertigstellung wurde im September 2021 gemeldet. Einen Fußballklub, der das Stadion nach 2022 nutzen wird, gibt es bislang noch nicht. Dafür soll die Arena 40 Prozent sparsamer im Wasserverbrauch als bisherige Stadien sein. © getty 15/31 Das Stadion wurde mit dem Endspiel des Emir of Qatar Cup 2021 zwischen dem al-Sadd Sport Club und dem al-Rayyan SC eröffnet. Al-Sadd siegte nach Elfmeterschießen. Das ist hier bei der WM nur zweimal (jeweils ein Achtel- und Viertelfinale) möglich. © www.sc.qa 16/31 Al Wakrah Stadium in Al Wakrah (Kapazität: 40.000): Die futuristische Arena (auch Al Janoub Stadium genannt) spielt auf Al Wakrahs Seefahrtsgeschichte an. © getty 17/31 Das Thema Seefahrt zieht sich auch im Stadioninneren durch: Wellen auf den Tribünen und gebogene Träger sollen an einen Schiffsrumpf erinnern. © qatar2022.qa 18/31 Das Stadion wurde bereits 2019 eingeweiht. Nach der Weltmeisterschaft wird hier al-Wakrah SC kicken. Mit "nur" knapp 600 Millionen Euro war dieser Neubau etwas billiger. © www.sc.qa 19/31 Education City Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Durch die zentrale Lage des Stadions innerhalb des Stadtteils soll es auch nach der WM ein beliebter Ort der Gemeinde bleiben. So befindet sich auch ein Golfplatz in unmittelbarer Nähe. © getty 20/31 Mindestens 20 Prozent der für das Stadionprojekt verwendeten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen. Da die die Seiten des Stadions das Innere effizient umschließen, soll das Kühlsystem eine ausreichende Wirkung entfalten können. © qatar2022.qa 21/31 Am 15. Juni 2020 wurde das Stadion fertiggestellt. Bereits 2019 sollte hier die Klub-WM ausgetragen werden, doch man wurde nicht rechtzeitig fertig. © qatar2022.qr 22/31 Das Stadion soll in Zukunft die Spielstätte der katarischen Fußballnationalmannschaft werden. © www.sc.qa 23/31 Khalifa International Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Dieses Stadion gab es schon, es wurde lediglich erneuert. Es gilt als Katars berühmtestes Stadion. Es steht seit 1976. © getty 24/31 Eine neue Etage hat zusätzlichen Platz für 12.000 Fans geschaffen, auch die Fassade wurde erneuert. Zudem gibt es nun eine LED-Beleuchtung und digitale Scheinwerfer im Inneren. © www.sc.qa 25/31 Lusail Iconic Stadium in Lusail (Kapazität: 86.250): Das Design basiert auf Schalen und Gefäßen, die seit Jahrhunderten im gesamten Nahen Osten verwendet werden. © www.sc.qa 26/31 Besonders stolz ist man in Katar auf das Dach. "Die aufwendige Stadionfassade wird von einem Dach aus sorgfältig ausgewählten Materialien gekrönt, das Schatten spendet und gleichzeitig genau die richtige Menge an Sonnenlicht zulässt", heißt es. © qatar2022.qa 27/31 Rund ein Jahr vor dem WM-Finale, das hier stattfinden soll, ist das Stadion noch lange nicht fertig (hier ein Foto vom Februar 2020). Nach der WM soll hier nicht mehr unbedingt Fußball gespielt werden ... © www.sc.qa 28/31 Die Spielstätte soll als gemeinnützige Einrichtung für Schulen und Geschäfte dienen. So sollen etwas ein Grossteil der Sitzplätze für verschiedene Sportprojekte eingesetzt werden. Hier ein Bild von April 2021. © www.sc.qa 29/31 Stadium 974 in Doha (Kapazität: 40.000): Es wird aus Schiffscontainern und Stahlelementen gebaut, die an den nahegelegenen Hafen und die lange Seefahrtsgeschichte von Doha erinnern. Deshalb wird es auch Doha Port Stadium genannt. © www.sc.qa 30/31 Das soll auch die Kosten der Arena senken. Nach der WM soll das Stadion wieder abgebaut werden. Alle Elemente sollen im Anschluss wiederverwendet werden können. Auf dem Gelände soll anschließend eine von Pflanzen übersäte Uferpromenade entstehen. © getty 31/31 Das erste vollständig demontierbare WM-Stadion wurde am 30. November eröffnet. Die 974 steht übrigens für die internationale Telefonvorwahlnummer von Katar.

Corona-Trainingslager will niemand

Die Raffgier der üblichen Verdächtigen von UEFA, FIFA und vielleicht auch der Ligen nun für die Pandemie und die grassierenden Coronafälle unter Fußballern verantwortlich zu machen, würde dann doch ein bisschen zu weit führen. Aber der sehr, nun ja, ambitionierte Spielplan hat dazu geführt, dass der Fußball dieser Tage infolge der vielen Infizierten und Spielabsagen immer mehr zur "Lotterie" (Jürgen Klopp) wird.

Je länger aber ohne Pause weitergespielt wird, desto größer wird angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante das Chaos werden. Und desto mehr wird der Wettbewerb, der ja nicht nur aus dem mit ziemlicher Sicherheit entschiedenem Meisterschaftskampf besteht, verzerrt. Spieler, Betreuer, Trainer werden sich trotz Impfung weiter gegenseitig anstecken. Vor allem, wenn die Mannschaften nicht für unbestimmte Zeit in Corona-Trainingslager geschickt werden, was aus nachvollziehbaren Gründen verhindert werden soll.

Und obwohl Omikron in den allermeisten Fällen vor allem in Kombination mit einer Impfung zu sehr milden Erkrankungsverläufen führen dürfte, könnten die betroffenen Spieler übrigens nicht einfach nach wenigen Tagen schon wieder spielen; Stichwort: Herzmuskelentzündung.

Daher gibt es eigentlich keine Alternative zu einer mindestens bis in den Februar reichenden Spielpause für die Ligen.

CL als Mini-Turnier, Nations League als WM-Generalprobe

Am letzten Januar-Wochenende pausiert der Ligabetrieb ohnehin weltweit wegen der letzten WM-Qualifikationsspiele in Asien, Südamerika und Nord-/Mittelamerika und der Karibik; bis zum 6. Februar steigt in Kamerun zudem der Afrika Cup.

Wenn sich die Lage bis dann wieder etwas beruhigt hat, könnten auch die Ligen wieder starten. Nachgeholt werden könnten die jetzt ausfallenden Ligaspiele in Englischen Wochen im Frühjahr.

Das würde funktionieren, wenn die K.o.-Runden der Europapokal-Wettbewerbe im Mai und Juni wie schon 2020 in Mini-Turnieren ausgespielt werden würden; der Modus hat sich schon 2020 als praktikabel und sogar sportliche reizvoll erwiesen. Ozeanien spielt in einem solchen Mini-Turnier im Übrigen im März seine WM-Teilnehmer aus.

Des Weiteren müsste der schwachsinnige Spielplan um die größten Schwachsinnigkeiten entschlackt werden: Anstatt im Juni vier und im September zwei weitere Spieltage der völlig unnötigen Nations League durchzuprügeln, könnte zumindest die Hälfte abgesagt und die andere Hälfte im Spätherbst statt der normalen WM-Generalproben stattfinden; am besten im Rahmen von Mini-Turnieren, vielleicht sogar mit verkürzter Spielzeit. Die Herren Fußballfunktionäre sind ja sonst auch immer scharf auf neue Turniere.