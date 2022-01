Borussia Dortmund: Bürki vor Wechsel in die Türkei?

Borussia Dortmund hat offenbar einen Abnehmer für Roman Bürki gefunden. Der Schweizer Torhüter steht nach Informationen der türkischen Tageszeitung Sabah auf der Liste von Galatasaray.

Der türkische Rekordmeister, der sich in der Süper Lig aktuell in der unteren Tabellenregionen befindet, ist auf der dringenden Suche nach einem Torwart, nachdem Fernando Muslera Mitte Dezember eine Kreuzbandverletzung erlitten hat und seither ausfällt. Eine Rückkehr steht noch in den Sternen. Die Muslera-Vertreter Ismail Cipe und Fatih Öztürk konnten die Erwartungen bisher nicht erfüllen.

Laut des Sabah-Berichts soll Bürki bis Saisonende ausgeliehen werden. Zudem soll sich Galatasaray eine Kaufoption für den 31-Jährigen sichern. Der Schweizer ist nach der Verpflichtung von Gregor Kobel nur noch die Nummer drei in Dortmund. Auch Marwin Hitz ist in der Hierarchie vorbeigezogen.

Der BVB wird Bürki, der noch Vertrag bis Juni 2023 hat, keine Steine in den Weg legen.