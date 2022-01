FC Bayern: Real Madrid plant offenbar ablösefreie Verpflichtung von Corentin Tolisso

Die Zukunft von Corentin Tolisso beim FC Bayern München ist weiterhin ungewiss. Laut der spanischen Mundo Deportivo hat nun Real Madrid sein Interesse am im Sommer ablösefreien Mittelfeldspieler hinterlegt.

Die Königlichen wollen sich demnach die Vertragslage des Franzosen zu Nutzen machen und ähnlich wie bei David Alaba vorgehen. Der österreichische Verteidiger war vor der Saison ablösefrei in die spanische Hauptstadt gewechselt, nachdem er sich mit den Münchnern auf keinen neuen Vertrag einigen konnte.

Der deutsche Rekordmeister wolle einen erneuten Verlust, ohne dafür entlohnt zu werden, in jedem Fall vermeiden und habe in den in den vergangenen Wochen die Bemühungen um Tolisso intensiviert. Auch aus Italien und England habe der Franzose Angebote vorliegen.

Tolisso hatte sich in den vergangenen Wochen mit guten Leistungen wieder in den Fokus gespielt, weshalb es zuletzt Gerüchte über einen Vertragsverlängerung gab.

Tolisso war vor viereinhalb Jahren für die damalige Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon an die Isar gewechselt. Zahlreiche Verletzungspausen hatten jedoch verhindert, dass er sich auf lange Sicht als Stammkraft etablieren konnte.