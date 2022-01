Ex-Gladbacher Tobias Levels leugnet Corona - Sportreporter nach Bericht übel beschimpft

Der ehemalige Bundesligaspieler Tobias Levels ist in der Vergangenheit schon mehrfach als Corona-Leugner in Erscheinung getreten. Ein Sportreporter, der die Verharmlosungen näher beleuchtet hat, berichtet nun von üblen Beschimpfungen vonseiten der Gefolgschaft des 35-Jährigen.

Erst kürzlich hatte der Ex-Profi von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und FC Ingolstadt die Pandemie als "Volksverarsche" bezeichnet.

In einem Podcast hatte er seine Ansichten bereits zuvor an die Öffentlichkeit getragen. In der Folge namens "Der Corona Bluff" sagte Levels unter anderem: "Seit fast zwei Jahren hat uns eine angebliche Pandemie im Griff. Tagtäglich werden wir von Medien und Politik mit Inhalten und Maßnahmen bombardiert. Zeit, dass wir die Pandemie genauer beleuchten und versuchen, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen."

Wissenschaftliche Beweise wurden hingegen nicht geliefert. Außerdem ist von einer "Plandemie" die Rede. "Es wird Zeit, dass wir uns dagegen positionieren. Es wird unsere letzte Chance sein. Wenn wir das mitspielen und die damit ans Ziel kommen, wird es für uns und nachkommende Generationen sehr ungemütlich, hier zu leben", erklärte er am Ende der Episode und schob nach: "Ich hoffe, dass der Widerstand und die Klarheit immer größer wird und wir das Ende erzwingen."

Über Levels' Hang zu Verschwörungstheorien berichtete zuletzt Gianni Costa, Chefreporter der Rheinischen Post. Weil ihn Levels daraufhin in seiner Instagrom-Story erwähnte, wurde er nach eigenen Angaben mit "ekligsten Beschimpfungen" konfrontiert.

Levels hatte seine Karriere nach insgesamt 128 Bundesligaspielen 2018 im Alter von 31 Jahren beendet. Anschließend gründete er ein Ernährungs-Start-Up.