In der Bundesliga eröffnen heute Borussia Dortmund und der SC Freiburg den 19. Spieltag. Kann der BVB näher an Tabellenführer FC Bayern München heranrücken? Das und alles weitere zum Spiel erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

BVB vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Borussia Dortmund möchte im Meisterrennen den Druck auf Bayern München erhöhen. Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten SC Freiburg könnte der BVB zumindest über Nacht bis auf drei Punkte an den Titelverteidiger heranrücken. Doch Freiburg peilt seinerseits das Ende einer schwarzen Serie an, seit 20 Jahren und 13 Gastspielen sind die Breisgauer sieglos beim BVB.

Vor Beginn: Spielbeginn zum Auftaktspiel des 19. Spieltags ist heute um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg in der Bundesliga.

BVB vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Hazard, Bellingham, Malen, Reus - Haaland

SC Freiburg: Uphoff - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - Haberer, Höfler, Sallai, Jeong, Grifo - Höler

BVB vs. SC Freiburg: Bundesliga heute live im TV und Livestream

BVB vs. SC Freiburg wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Dort beginnt die Übertragung mit der Vorberichterstattung um 19.30 Uhr. Folgendes Personal ist im Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin vor Ort: Daniel Herzog

Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagspiele der Bundesliga exklusiv. Das gesamte Programm inklusive der NFL, NBA, Boxen, UFC, Wintersport, Motorsport, Handball, Tennis und Darts und vielem mehr könnt Ihr mit dem jederzeit monatlich kündbaren Abonnement für 14,99 Euro oder dem Jahresabonnement für 149,99 Euro verfolgen.

Ebenfalls live zu sehen ist das Spiel ab 19.30 Uhr auf dem linearen TV-Sender DAZN 1. Dieser ist allerdings nur in Verbindung mit einem Sky Q- oder Giga-TV-Receiver (Vodafone) zu empfangen.

