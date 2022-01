BVB: Angeblich neuer Interessent für Roman Bürki

Die AS Saint-Etienne ist offenbar an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Ersatzkeeper Roman Bürki noch in diesem Winter interessiert. Das berichtet Sky.

Dem Bericht zufolge präferiert Saint-Etienne eine Leihe des 31-jährigen Schweizers, Dortmund soll aber einen Verkauf anstreben. Der Tabellenletzte der französischen Ligue 1 befindet sich in akuter Abstiegsnot, zuletzt verletzte sich Stammtorhüter Etienne Green.

Bürki spielt bei Dortmund hinter Neuzugang Gregor Kobel und Marwin Hitz keine Rolle und kam in dieser Saison noch zu keinem Pflichtspieleinsatz. Der Keeper soll rund fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Zuletzt wurde er auch mit Qarabag Agdam, dem FC Basel und Atletico Madrid in Verbindung gebracht.