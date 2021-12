Zu viel Kult, zu wenig Führung: Was zur Suspendierung von Sascha Mölders bei 1860 geführt haben soll

"Warum muss man bei 1860 München immer einen Schuldigen suchen?", fragte Klub-Präsident Robert Reisinger nach dem 2:5 der Löwen gegen den 1. FC Magdeburg am Samstag. Zwei Tage später suspendierte der Verein auf Wunsch von Trainer Michael Köllner Kapitän und Publikumsliebling Sascha Mölders. Es ist nicht das erste Mal, dass der Trainer in der Krise so reagiert.

Bereits während seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg strich Michael Köllner im Dezember 2018 seinen Kapitän Hanno Behrens überraschend aus dem Kader. Der Club, der in der Vorsaison überraschend aufgestiegen war, war damals auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Behrens, in der Aufstiegssaison von Köllner selbst zum Kapitän gemacht, hatte vor seiner Suspendierung zwei Spiele verletzt gefehlt. Nach der Winterpause gehörte der heutige Spieler von Hansa Rostock aber wieder zur Stammelf des Clubs und blieb auch nach dem Abstieg in Nürnberg. Köllner erlebte den Abstieg nicht mehr. Er wurde im Februar 2019 entlassen und heuerte im November bei 1860 München an.

Auch Mölders lassen die Löwen in der Mitteilung über die Suspendierung grundsätzlich eine Hintertür für eine Rückkehr in die Mannschaft offen - der Torschützenkönig der vergangenen Drittligasaison nehme demnach "bis auf Weiteres" nicht am Mannschaftstraining teil. Mölders reagierte auf Instagram "schockiert".

Dem Vernehmen nach soll die überraschende Suspendierung auch eine pädagogische Komponente haben für den 36-Jährigen, offenbar erhoffen sich die Verantwortlichen des Tabellenzweiten durch die Maximalstrafe Rückbesinnung aufs Wesentliche und die Bereitschaft, an sich zu arbeiten.

Mölders mit zahlreichen Nebenaktivitäten

Obwohl die Zahlen des 36-Jährigen grundsätzlich in Ordnung sind, Mölders erzielte in dieser Saison fünf Tore und sechs Assists, kann die selbsternannte "Wampe von Giesing" gewisse Fitnessdefizite nicht mehr in jedem Spiel durch seine Erfahrung und seinen Torriecher kompensieren.

Zudem soll es auch innerhalb der Mannschaft nicht sonderlich gut angekommen sein, dass ihr Kapitän, der in der Kabine außerdem bisweilen ein recht robustes Regiment führen soll, zuletzt zweimal nicht die Elfmeter für das Team schießen wollte.

Auch könnten Mölders seine zahlreichen Nebentätigkeiten zum Verhängnis geworden sein. Der 36-Jährige trainiert in seiner Freizeit unter anderem die zweite Mannschaft des bayerischen Landesligisten SV Mehring, betreibt seinen eigenen Internet-Fanshop, tritt seit Mai als Experte bei DAZN auf und beobachtet in seiner Kicker-Kolumne den internationalen Fußball.

Würde es bei 1860 sportlich rund laufen, wären dies alles Dinge, auf die man als Klub stolz verweisen könnte oder über die man, wie im Fall von Mölders' Ernährungsgewohnheiten, schmunzeln könnte.

"Der Bauch Gottes!" Wie Mölders zur Kultfigur wurde © imago images 1/17 Sascha Mölders ist dieser Tage bekannt als "Wampe von Giesing". Doch neben seiner sportlichen Figur stand der Stürmerstar von 1860 München schon immer für Sprüche, interessante Erziehungsmethoden und große Kunst. © getty 2/17 Sascha Mölders wurde 2021 zum Spieler des Jahres der 3. Liga gewählt. Zudem wurde er Torschützenkönig. © imago images 3/17 Bevor er jedoch zum Modellathleten von heute wurde, war Mölders ein Jungspund beim MSV Duisburg in den 90er Jahren. © imago images 4/17 Schon damals aber setzte er Akzente mit einer Justin-Timberlake-Frosted-Tips-Frisur. © imago images 5/17 Nach Duisburg ging es nach Essen, dann zum FSV Frankfurt und FC Augsburg ehe er sich 2016 den Löwen anschloss, damals aber noch per Leihe. Nach einem halben Jahr dort wechselte er permanent zu den Sechzigern. © imago images 6/17 Beim FCA zeigte sich dann erstmals sein Signature Move - der spektakuläre Fallrückzieher. © imago images 7/17 Diesen perfektionierte er dann bei den Löwen. © imago images 8/17 Die ultimative Folge war das wohl legendärste Foto, das je von einem Fußballer geschossenen wurde. © imago images 9/17 Auch wenn das Ergebnis auf dem Platz letztlich dann doch nicht ganz so episch war. © getty 10/17 Für seine Teamkollegen ist er offenkundig so etwas wie der Messias. © imago images 11/17 Für seine Gegenspieler die gefürchtete "Wampe von Giesing". "Freunde, ich kann euch sagen, der Bauch war sehr teuer", erklärte er seinen Anhängern einst auf Facebook. © instagram.com/saschamoelders9 12/17 Zudem ist er Vorbild für alle Väter: "Der Große kann FIFA besser, wenngleich ich ihn verbal so fertigmache, dass er zusammenbricht, wenn wir spielen", wie er "BR24Sport" verriet. © instagram.com/saschamoelders9 13/17 Und ein Vorbild für Ernährungsratgeber ist er auch: "Nach dem Spiel gönne ich mir eine Pizza und ein Weißbier, aber unter der Woche esse ich auch ganz normal." (Quelle: Blickpunkt Sport) © lionblue 14/17 Und wenn die Sixtinische Kapelle in Giesing stünde, wüssten wir ziemlich sicher, wie die Deckenbemalung heute aussehen würde. © saschamoelders.de 15/17 Wer ein Stück Mölders zuhause haben will, kann sich übrigens auf seiner Homepage mit Fanartikeln eindecken. Vor allem die kreativen T-Shirts machen was her ... © saschamoelders.de 16/17 "Der Bauch Gottes". © saschamoelders.de 17/17 GOAT steht hier im Übrigen für "Giesings Originales Altherren Talent".

Mölders: 82 Tore für 1860 München

"Als ich hier ankam, war er 35 Jahre alt. Was soll ich ihn also noch davon überzeugen, dass Weißbier und Wurstsemmel nach dem Spiel nicht das Sinnvollste sind oder ihn gar davon abhalten? Er kommt mit dieser Art der Lebensführung gut zurecht und am Ende geht es mir vor allem um seine Leistung", sagte Köllner im Sommer im Interview mit SPOX und GOAL.

Sobald die Leistungen aber nicht mehr immer stimmen und es auch sonst nicht läuft, scheint der Grat zwischen Kult und Belastung für eine Mannschaft schmal.

Mölders spielt seit 2016 für den TSV 1860 München, bei den Fans wurde er zum Liebling, als er nach dem Zwangsabstieg der Löwen aus der zweiten in die Regionalliga blieb. Er erzielte in 212 Profispielen 82 Tore (54 Assists) für 1860.