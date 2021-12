RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Letzter Spieltag der Bundesliga-Hinrunde! Vizemeister RB Leipzig bekommt es mit Arminia Bielefeld zu tun. Wie Ihr die Begegnung des 17. Spieltags heute im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Einen Spieltag, den 17., gibt es in der Bundesliga noch zu absolvieren, ehe die Hinrunde vorbei ist und es in die Winterpause geht. Vor allem RB Leipzig braucht unbedingt eine Pause, um sich wieder zu sammeln. Der Vizemeister der vergangenen Saison findet nämlich schon die ganze Saison 2021/22 über nicht in die Spur.

In der Champions-League-Gruppenphase wurde man in einer Todesgruppe, in der unter anderem Manchester City und Paris Saint-Germain die Gegner waren, immerhin Dritter. Somit überwintern die Sachsen in der Europa League. In der Bundesliga sieht die Sache jedoch um einiges ernster aus.

Mehr als Platz neun war nach 16 Spieltagen nicht drin. Vor wenigen Wochen trennte man sich zudem von Trainer Jesse Marsch. Für ihn steht jetzt der ehemalige Schalker Domenico Tedesco an der Seitenlinie. In seinen ersten beiden Spielen als Trainer holte RB Leipzig unter ihm vier Punkte.

RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga - Anstoß, Stadion, Ort

Zum Abschluss der Hinrunde geht es am heutigen Samstag (18. Dezember) gegen Arminia Bielefeld. Der Ball in der Leipziger Red Bull Arena rollt dafür um 15.30 Uhr.

© getty RB Leipzig spielt deutlich unter den Erwartungen.

RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Um das Spiel zwischen RB Leipzig und Arminia Bielefeld heute live und in voller Länge sehen zu können, wird ein Zugang zum Angebot von Sky benötigt. Es ist der Pay-TV-Sender, der die Übertragungsrechte für die Bundesliga am Samstag besitzt und daher die Partie live überträgt. Um 15.25 Uhr startet auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 HD die Übertragung. Parallel zum Einzelspiel wird bei Sky Sport Bundesliga 1 HD die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld zu sehen sein werden.

Nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream bietet Sky das Einzelspiel und die Konferenz an. Um den Livestream jedoch nutzen zu können, braucht Ihr ein SkyGo-Abonnement. Aber auch via SkyTicket erhaltet Ihr Zugriff darauf.

DAZN ist zwar nicht für die Übertragung des Spiels verantwortlich, hat jedoch nach Abpfiff die besten Szenen der Partie in Form von Highlights im Angebot. Gleiches gilt für die anderen Samstags- und für das gestrige Freitagsspiel.

Neben der Bundesliga können DAZN-Kunden auch andere Ligen und Sportarten verfolgen. Das dafür benötigte Abonnement kostet Euch 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Auch SPOX ist bei RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld im Einsatz - und zwar mit einem Liveticker. Von der ersten bis zur letzten Spielminute wird für Euch das Spielgeschehen genauestens beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker: RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld.

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz.

RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, T. Adams, Kampl, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, T. Adams, Kampl, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade - Prietl, Vasiliadis - Wimmer, Schöpf, Okugawa - Klos

