FC Bayern - Thomas Müller: "Gebe liebevoll mit der Peitsche voll einen mit"

Thomas Müller hat im "1:1 Talk" beim MagentaSport-Angebot "FC Bayern.tv live" über Trainer Julian Nagelsmann, das berüchtigte Bayern-Gen und seine Ziele gesprochen. Außerdem rückte der 32-Jährige den Begriff "Radio Müller" ins richtige Licht.

Thomas Müller (FC Bayern München) über ...

... die "Leichtigkeit", die ihm Umgang mit Erfolgen und Leistung zugeordnet wird: "Was heißt hier Leichtigkeit?! Für mich fühlt es sich jetzt nicht immer so locker, leicht an. Was ich immer geschafft habe, ist eine Beständigkeit - ich war immer da. Ich war immer bereit. Ich war immer bereit für jedes Spiel, ich war immer bereit für jedes Training und natürlich in jeder Situation. Du versuchst in jeder Situation bereit zu sein für das, was passiert. Vielleicht fällt mal einer runter. Dann musst du ihn reinschießen!"

... die Wortschöpfung "Radio Müller", die Hermann Gerland für ihn erfunden hat: "Der Begriff Radio Müller ist ja auch so ein bisschen süffisant. Er trifft jetzt nicht so ganz genau das, was mit Kommunikation auf dem Platz gemeint ist. Natürlich, es geht um Kommandos, es geht um Information. Es geht für mich selber auch darum, im Spiel zu sein. Wenn ich dabei bin, wenn ich viel spreche, dann bin ich auch wach. Dann bin ich bereit, wenn der Ball zu mir kommt. Das hilft mir selber auch. Natürlich soll's den Mitspielern helfen. Jeder braucht ab und zu, auch ich brauche Aufforderung. Man nimmt sich dann seine Pausen, die man sich eigentlich gar nicht geben will. Weil man denkt - vielleicht muss ich da jetzt nicht mit nach hinten laufen. Und wenn du dann einen hast, der dann liebevoll mit der Peitsche voll einen mitgibt, dann machst du die Meter."

... die Ziele in dieser Saison: "Wenn du in der Champions League so eine Gruppenphase spielst, wie wir's jetzt gemacht haben, dann willst du auch ins Finale kommen. Dazu sind perfektere Leistungen möglich, wie wir das jetzt schon gemacht haben. (...) Wir stehen gut da, keine Frage. Bei mir persönlich sieht die Statistik auch gut aus. Trotzdem habe ich manchmal noch das Gefühl, dass wir's als Mannschaft und auch ich persönlich, dass wir's eigentlich noch ein bisschen besser können. Dass wir auch noch viel liegen lassen. Sowohl offensiv wie auch defensiv. Ich glaube es geht noch mehr, bei all den Superlativen, die man sich trotzdem zur Seite legen kann. (...) Ich schwanke immer noch so - sei nicht so streng. Aber andererseits: der Anspruch muss noch mal ein höherer sein, für uns als Truppe!"

Thomas Müller: Bayern-Gen? "Hör' mir doch auf"

... das "Bayern-Gen": "Bayern-Gen! Hör' mir doch auf. Weißt was das Bayern-Gen ist? Das ist ganz leicht zu erklären. Die besten Spieler, die kommen zu Bayern und die haben sich ja aus einem gewissen Grund durchgesetzt bei anderen Vereinen. Weil sie einerseits Talent haben, auch Talent im Kopf und weil sie gelernt haben, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Und wenn diese Ansammlung an Spielern zum FC Bayern kommt, bei uns spielt, dann ist es ja logisch, dass diese Truppe widerstandsfähiger ist, als Spieler, die in anderen Vereinen diesen Weg noch gehen müssen. Deswegen kommt's immer mehr zu Situationen, wo man immer mehr von einem Bayern-Gen spricht. Aber eigentlich ist es nur, dass die besten Spieler hier spielen. Bester Spieler heißt nicht nur, dass der einen guten Schuss hat und schnell laufen kann. Bester Spieler heißt, dass der das gesamte Paket hat und dazu gehört natürlich diese Bissigkeit und Widerstandsfähigkeit dazu. Eigentlich relativ simpel!"

... die Position des Trainers beim FC Bayern: "Der Trainer ist die wichtigste Figur im Verein. Egal, ob's gut oder schlecht läuft. Ein Trainer kann die Mannschaft verändern, kann die Spieler verändern. Kann sich selbst verändern. Er ist dafür verantwortlich, was auf dem Platz passiert. Natürlich muss er auch Strukturen vorgeben, um die Verantwortung nach unten weiterzugeben. Aber auch dafür ist er verantwortlich."

Thomas Müller: "Dann ist man vom ersten Tag an im Urlaub"

... Julian Nagelsmann: "Für die erste Saison, das erste halbe Jahr, ohne Anlaufschwierigkeiten. Wir hatten Abgänge im Sommer, wir hatten auch Zugänge. Aber Abgänge, die den Verein aus dem 'Effeff' kennen. Von daher kann man schon zufrieden sein, wie's bisher gelaufen ist. Julian ist ein Mensch, der erstens nach Erfolg strebt und auch was dafür tut. Und dementsprechend sich nicht zufriedengibt. Und er hat natürlich auch das Skill-Set, was du als Trainer brauchst. Gegner zu analysieren, die eigene Mannschaft dementsprechend vorzubereiten und er hat natürlich auch gute Spieler zur Hand. Er ist ein guter Mensch, kann gut mit uns umgehen. Deswegen funktioniert's bisher ganz gut. Aber auch da - und das gehört ja zusammen - ist noch Luft nach oben. Ich denke, für die ersten paar Monate, war's schon mal ein sehr gelungener Einstand."

... seinen "Weihnachtswunsch": "Ich hoffe, dass wir jetzt noch gewinnen. Dann ist man vom ersten Tag an schon im Urlaub."

... Werner Kern, den ehemaligen Nachwuchsleiter des FC Bayern: "Ich erinnere mich noch an die ersten Vertragsverhandlungen. Da müssten noch Schleifspuren auf dem Tisch sein, über den er mich gezogen hat."