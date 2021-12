BVB - Ex-Talent Sebastian Tyrala im Interview: "Ich war schon ein etwas abgehobenes Arschloch"

Bereits mit 16 Jahren wurde Sebastian Tyrala einst beim BVB zum Profi, ehe ihn eine schwere Verletzung zunächst zurückwarf. Der Mittelfeldmann schaffte es dennoch zum Bundesliga-Spieler und absolvierte auch ein Länderspiel für Polen. Nach Stationen in Osnabrück, Fürth, Erfurt und Mainz beendete Tyrala 2019 seine Karriere und ist seither als Amateurtrainer tätig.

Im ausführlichen Interview mit SPOX und GOAL spricht der heute 33-Jährige über ein besonderes Spiel gegen Toni Kroos, eine übereifrige Unterschrift, Dortmunder Kabinen-DJs und eine überraschende Personalie bei den BVB-Profis.

Außerdem verrät Tyrala, welcher Spieler früher schon "Weltfußballer-Format" hatte, von welchem Verein er sich mehr Unterstützung erhofft hätte und weshalb er ein "etwas abgehobenes Arschloch" war.

Herr Tyrala, was schießt Ihnen als erstes durch den Kopf, wenn Sie an den Sommer 2005 denken?

Sebastian Tyrala: Da habe ich mir meinen ersten Kreuzbandriss zugezogen - nach gerade einmal meinem dritten Training bei den BVB-Profis. Das war ziemlich bitter. Das Kuriose daran ist, dass mein Sohn jetzt in der Dortmunder Jugend spielt und ich dadurch fast täglich an den Ort zurückkehre, an dem das passiert ist. Da sind die Bilder sofort wieder präsent.

Die Verletzung ereignete sich nach einem Zweikampf mit Jan Koller. Wie erinnern Sie sich an die Situation?

Tyrala: Ich habe ihm den Ball abgenommen und dann hat er mich mit beiden Beinen von hinten umgegrätscht. Das war natürlich maximal unnötig. Ich bin kein Fan davon, weder im Training noch in Spielen. Wenn das einer meiner Spieler machen würde, gäbe es direkt eine Ansage. Manchmal denke ich mir, was passiert wäre, wenn ich ihm einfach nicht den Ball abgenommen hätte. Aber solche Dinge passieren im Fußball.

Was waren Ihre ersten Gedanken nach dem Foul?

Tyrala: Ich wusste sofort, dass das Kreuzband durch ist. Meine Ehefrau, die damals meine Freundin war, und meine Mutter haben beim Training zugeschaut und waren natürlich geschockt. Mütter haben ohnehin ein stärkeres Gefühl der Fürsorge, meine Freundin hat angefangen zu weinen.

Türkischer Messi und Sünder: Diese Talente verpassten beim BVB den Durchbruch © IMAGO / Christoph Reichwein 1/39 Leonardo Bittencourt kam mit 18 aus Cottbus zu Borussia Dortmund, doch der erhoffte Durchbruch in die Weltklasse blieb ihm dort leider verwehrt. Insgesamt kam er nur in sieben Pflichtspielen für die Profis zum Einsatz. © getty 2/39 Schließlich wechselte er 2013 nach Hannover, spielte später für Köln und Hoffenheim und nun bei Werder Bremen. An seinem 28. Geburtstag am 19. Dezember schauen wir auf weitere BVB-Talente, die den Durchbruch nicht geschafft haben. © getty 3/39 DAMIEN LE TALLEC: Mit 19 Jahren wagte das damalige Sturmtalent 2009 den Schritt aus seiner Heimat in Rennes nach Dortmund und genoss schon vor Beginn einige Vorschusslorbeeren. 25 Tore in 44 Länderspielen für die französische U16 bis U20 … © getty 4/39 … hatte Le Tallec zu diesem Zeitpunkt erzielt, Chelsea und Valencia seien ebenfalls an ihm dran gewesen. In seinem zweiten Pflichtspiel für den BVB kugelte er sich die Schulter aus und hatte nach seinem Comeback kaum noch die Chance … © getty 5/39 ... auf einen Einsatz, denn der BVB war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur besten Mannschaft Deutschlands - Le Tallec sammelte in drei Jahren nur 252 Einsatzminuten. 2012 zog er weiter nach Nantes, bis 2021 spielte er in Montpellier. Heute bei AEK Athen © IMAGO / Eduard Bopp 6/39 CHRISTOPHER BUCHTMANN (links): Der zentrale Mittelfeldspieler wurde mit dem BVB 2008 U17-Meister und gewann auch mit der U17-Nationalmannschaft die Europameisterschaft. Im Juli 2008 wechselte er sogar in die U18 des FC Liverpool. © IMAGO / Jan Huebner 7/39 Bis 2010 kickte er für die LFC-Reserve, ehe er über Fulham zum 1. FC Köln kam. Seit 2012 spielt Buchtmann nun schon für den FC St. Pauli und stand insgesamt 175-mal für die "Kiezkicker" auf dem Platz. © getty 8/39 TOLGAY ARSLAN: Der in Paderborn geborene Deutsch-Türke zog 2003 im Alter von 13 Jahren das Interesse des BVB auf sich, als er noch für Grün-Weiß Paderborn spielte. 2009 schnappte sich dann der HSV die Rechte an dem zentralen Mittelfeldspieler. © getty 9/39 In Hamburg lief er insgesamt 92-mal in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League auf. Im Winter 2015 wechselte Arslan zu Besiktas und ist nun seit zwei Jahren bei Udinese Calcio in der Serie A aktiv. © IMAGO / GEPA pictures 10/39 DANIEL GINCZEK: Auch der heutige Wolfsburger durchlief die komplette Dortmund-Akademie und feierte dort einige Erfolge: 2008/09 gewann er die A-Junioren-Bundesliga und stieg noch im selben Jahr mit dem BVB II in die 3. Liga auf. © getty 11/39 Außerdem wurde er ein Jahr zuvor Torschützenkönig der B-Junioren Bundesliga West. Bei den Profis bekam er jedoch keinen einzigen Einsatz. Stattdessen wurde er nach Bochum und St. Pauli verliehen, über Nürnberg und Stuttgart ging es schließlich zum VfL. © IMAGO / DeFodi 12/39 ANTONIO RÜDIGER: Der gebürtige Berliner machte den BVB 2008 mit seinen Leistungen bei Hertha Zehlendorf auf sich aufmerksam, in Dortmund blieb er jedoch nicht lange. 2011 wechselte Rüdiger zur U19 des VfB Stuttgart, wo er es zu den Profis schaffte. © getty 13/39 2015 lieh ihn die Roma aus und verpflichtete ihn nach der Saison fest für rund neun Millionen Euro. Seitdem wuchs Rüdiger zu einem Spieler von Weltformat und bekam 2017 seine Chance beim FC Chelsea, wo er die CL gewann. © getty 14/39 MUSTAFA AMINI: Als eine der größten Nachwuchshoffnungen seiner Altersklasse wechselte Mustafa Amini 2011 mit 18 Jahren nach Deutschland zu Borussia Dortmund. Beim BVB konnte er sich jedoch nie durchsetzen. © getty 15/39 Nach drei Jahren ohne Profispiel ging es weiter nach Dänemark. Im Gespräch mit Spox und Goal sagte er rückblickend: "Wenn man Spieler wie Ilkay Gündogan, Sebastian Kehl oder Sven Bender auf seiner Position hat, kann man nicht wirklich argumentieren." © getty 16/39 MORITZ LEITNER: Aus der berühmten 1860-Talentschmiede gelang ihm 2011 der Sprung nach Dortmund, wo er aber direkt nach Augsburg verliehen wurde. Zwischen 2011 und 2013 sowie in der Saison 2015/16 gehörte Leitner zum Profi-Kader des BVB. © getty 17/39 Er sammelte insgesamt 67 Einsätze, der finale Sprung in die Stammelf gelang ihm jedoch nicht. 2016 folgte der Schritt ins Ausland zu Lazio Rom und später zum FC Augsburg beziehungsweise Norwich City. Mittlerweile spielt er beim FC Zürich. © IMAGO / Fotostand 18/39 KEREM DEMIRBAY: Schon mit 14 beging er die "Sünde" und wechselte von Schalke zum BVB, doch auch er bekam bei den Dortmunder Profis keinen Einsatz. 2013 wechselte er daher zum Hamburger SV, wo es ebenfalls nicht gut lief. © getty 19/39 Der HSV verlieh Demirbay nach Kaiserslautern und Düsseldorf, ehe ihm bei der TSG Hoffenheim endlich der Durchbruch gelang. Nun spielt er bei Bayer 04 Leverkusen eine wichtige Rolle. © getty 20/39 IVAN PERISIC: Seine Karriere kam erst so richtig ins Rollen, als er den BVB 2013 verließ. Zwei Jahre zuvor kam der Vize-Weltmeister von 2018 für vier Millionen Euro vom FC Brügge nach Dortmund, bekam nach dem Bundesliga-Titel aber nur noch zwei ... © getty 21/39 ... Einsätze über 90 Minuten. Seine Konkurrenten in Klopps Offensiv-System hießen damals Marco Reus, Mario Götze und Jonas Hofmann. In Wolfsburg spielte er ab 2013 stark auf, danach wechselte er zu Inter und gewann mit Bayern 2020 die Champions League. © getty 22/39 JONAS HOFMANN: Heute wird er von mehreren internationalen Top-Klubs gejagt, nachdem er in Gladbach mit starken Leistungen überzeugen konnte. Doch bei seiner ersten Profi-Station in Dortmund gelang ihm dieser Leistungssprung nicht. © getty 23/39 Nachdem er 2012 von Hoffenheim nach Dortmund kam, wurde er nach nur drei Spielen nach Mainz verliehen, wo er sich gut entwickelte. Daraufhin bekam er nochmal eine Chance beim BVB, der ihn schließlich aber 2016 nach Gladbach transferierte. © IMAGO / Fotostand 24/39 DANIEL HEUER FERNANDES: Auch der heutige HSV-Keeper spielte nur ein Jahr beim BVB - in der U19 stand er 16-mal für die Borussia im Tor. © getty 25/39 Daraufhin holte ihn jedoch sein Jugendverein VfL Bochum zurück und gab ihm eine Chance. Seit 2019 kämpft er mit dem Hamburger SV um den Aufstieg in die Bundesliga. © getty 26/39 MATTHIAS GINTER: Als 20-Jähriger wechselte er vom SC Freiburg nach Dortmund und bekam dort auch drei Jahre eine Chance - final durchsetzen konnte er sich aber nicht. Zwar machte er insgesamt 102 Pflichtspiele für den BVB, gegen Hummels und Subotic... © getty 27/39 … beziehungsweise Sokratis hatte er aber öfter das Nachsehen. In Gladbach bekam er hingegen die Rolle des unangefochtenen Stammspielers, die er auch zu nutzen wusste. Heute gehört er zu den besten deutschen Verteidigern. © getty 28/39 MILOS JOJIC: Als Toptalent kam er im Januar 2014 mit 22 Jahren zum BVB, konnte sich aber ähnlich wie zuvor Amini nicht im stark besetzten Dortmunder Mittelfeld durchsetzen. Hingegen gab ihm der 1. FC Köln die Chance auf mehr Spielzeit, die er nutzte. © getty 29/39 Bis 2018 brachte er es auf 72 Auftritte. Anschließend wechselte er zu Istanbul Basaksehir und ging im Oktober 2020 nach glücklosem Leihgeschäft beim Wolfsberger AC zurück zu seinem Jugendverein Partizan Belgrad. © getty 30/39 ADNAN JANUZAJ: Zugegebenermaßen hatte Januzaj nur eine halbe Saison in Dortmund, doch selbst in dieser Phase hatte das einstige Mega-Talent nur sehr wenige Lichtblicke. Aus der United-Jugend heraus sollte sich der Außenstürmer 2015 in Dortmund … © getty 31/39 … entwickeln, doch drei Vorlagen in zwölf Einsätzen sprachen am Ende eher gegen ein längeres Engagement in Deutschland. Januzaj wurde 2016/17 noch nach Sunderland verliehen, ehe er bei Real Sociedad ein neues Zuhause fand. © getty 32/39 EMRE MOR: Als Riesentalent im Sommer 2016 zu Borussia Dortmund gewechselt, ging es ein Jahr später zu Celta Vigo, dann zu Gala und schließlich nach Griechenland. Überall wurde einhellig konstatiert: Durchbruch nicht geschafft, Chance nicht ... © IMAGO / MIS 33/39 ... genutzt - und zwar selbstverschuldet. In Dortmund wurde ihm ein zu eigensinniges Spiel, fehlende Lernbereitschaft und ein zu großes Ego nachgesagt. Unter Tuchel konnte sich der "türkische Messi" daher nicht durchsetzen - es blieb bei 19 Einsätzen. © getty 34/39 MIKEL MERINO: Der junge Mittelfeldspieler kam 2016 für läppische 3,75 Millionen Euro nach Dortmund, doch von Beginn an hatte er Probleme, sich zu etablieren. Neben der Sprachbarriere und dem körperbetonteren Fußball in Deutschland hatte er … © getty 35/39 … mit Julian Weigl, Nuri Sahin, Sebastian Rode und Gonzalo Castro auch noch eine zu starke Konkurrenz. Merino kam in der Bundesliga achtmal zum Einsatz und ging 2018 zu Real Sociedad, wo er neben Ödegaard, Oyarzabal und Isak richtig aufgeblüht ist. © IMAGO / Fotostand 36/39 LUCA KILIAN: Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist erst 21 Jahre alt, der Traum vom Signal Iduna Park ist für den gebürtigen Dortmunder daher längst nicht begraben. Für einen Sprung in die erste Mannschaft reichte es aber 2019 nicht. © getty 37/39 Er ging nach Paderborn und spielte dort mit dem SCP in der Bundesliga. Nach dem Abstieg wurde Mainz 05 auf Kilian aufmerksam und verpflichtete ihn 2020 für rund zwei Millionen Euro - in dieser Saison ist er nach Köln verliehen. © getty 38/39 AMOS PIEPER: Mit zwölf Jahren kam der Innenverteidiger aus seiner Heimat Lüdinghausen nach Dortmund und durchlief die gesamte Akademie der Borussen. Sogar in der BVB-Reserve kam er in 34 Regionalliga-Spielen zum Einsatz, eine Chance bei den ... © IMAGO / Sven Simon 39/39 ... Profis bekam er aber nicht. Stattdessen ging Pieper 2019 zu Arminia Bielefeld und wuchs dort zum unumstrittenen Stammspieler. Ein weiteres Highlight: Anfang Juni wurde er mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister.

Sie fielen knapp ein Jahr aus. Dabei fing eigentlich alles gut an und Sie bekamen bereits mit 16 einen Profivertrag.

Tyrala: Ich habe im Rahmen von Talentetrainings ab und zu schon bei den Profis mitgemacht und Bert van Marwijk war zufrieden mit mir. Eines Tages rief mich Michael Zorc an und sagte, ich solle in sein Büro kommen. Ich wusste zunächst nicht, was ich denken sollte. Ein bisschen habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht einen Profivertrag zu bekommen. Ich fuhr mit meinem Vater dorthin und dann mir wurde tatsächlich ein Profivertrag vorgelegt, den ich sofort unterschrieben habe. Auch wenn mein Vater anfangs dagegen war.

Wieso?

Tyrala: Er sagte, dass wir uns das Ganze erst überlegen und den Vertrag durchlesen sollten. Ich habe aber nicht auf ihn gehört. Mir war das egal. Es war einfach nur krass, einen Profivertrag beim BVB unterschreiben zu können. Später habe ich den meinem Berater gezeigt. Der hat sich nur an den Kopf gefasst und gesagt: "Basti, was hast du da bitte gemacht?" Ich habe direkt für fünf Jahre unterschrieben, was wahrscheinlich als Jugendspieler nicht die beste Idee ist. Da ging es dann auch um Kleinigkeiten, auf die definitiv ein Experte hätte schauen müssen. Ich würde das auch so nicht nochmal machen.

Nach Ihrer Verletzung kämpften Sie sich zurück und standen mehrmals im Profikader. 2006 feierten Sie unter van Marwijk Ihr Profidebüt, als Sie in Gladbach knapp 20 Minuten vor Schluss eingewechselt wurden. Wie war das?

Tyrala: Als ich beim Aufwärmen war, zeigte van Marwijk mit dem Finger in meine Richtung. Ich habe nach links und rechts geschaut und keinen neben mir gesehen. Also zeigte ich leicht ungläubig mit dem Finger auf mich und fragte, ob er wirklich mich meinte. Und er meinte wirklich mich. Ich wurde damals gemeinsam mit Lars Ricken eingewechselt. Er ist eine wahre BVB-Legende, das war ein zusätzliches Highlight.

Wie wurden Sie von den Älteren im Team aufgenommen?

Tyrala: Sehr gut. Vor allem Dede hat sich immer bemüht, den jungen Spielern zu helfen und für sie da zu sein. Ich habe viel mit anderen Jugendspielern wie Kosi Saka, Markus Brzenska oder Uwe Hünemeier unternommen. Natürlich gab es auch einige Spieler, die nichts mit uns zu tun haben wollten, aber das ist normal. Wir waren damals eher still. Ich saß in der Kabine zwischen Christian Wörns und Ricken, da war ich aber mal sowas von klein. Ich hätte mich nie getraut, etwas zu sagen oder die Musik zu bestimmen, wie das heute der Fall ist.

Wer waren stattdessen die Kabinen-DJs?

Tyrala: Da haben schon die Brasilianer dominiert. Dede und Tinga waren federführend. Die deutschen Spieler haben sich eher zurückgehalten. (lacht)

Wer war damals Ihr Vorbild?

Tyrala: Tomas Rosicky. Er war ein überragender Kicker und großartiger Mensch, der mir immer Tipps gegeben hat. Mein wahres Vorbild war aber mein Vater, der leider sehr früh an Krebs verstorben ist. Er hat vieles stehen und liegen gelassen, um mich ständig zum Training zu fahren. Mir war damals gar nicht so richtig bewusst, was er dafür alles in Kauf genommen hat. Es war irgendwie selbstverständlich. Ich glaube, ich habe nicht einmal Danke gesagt. Heute weiß ich, was das bedeutet, wenn ich beim Training meines Sohnes stundenlang draußen stehe und mir bei Minusgraden den Arsch abfriere.

© imago images Sebastian Tyrala an der Seite von Dede während seiner Zeit bei den BVB-Profis.

Sie galten als großes Talent. Wie haben Sie den Hype um Ihre Person wahrgenommen?

Tyrala: Der war nicht wirklich vorhanden. Heute ist das ganz anders. Ich hätte die Erfahrung im selben Alter heute gerne noch einmal gemacht. Ich war früher aber schon ein etwas abgehobenes Arschloch. Die Tatsache, BVB-Profi zu sein, ist mir da manchmal zu Kopf gestiegen. Wenn jemand beispielsweise mit mir über Fußball reden wollte, habe ich ihn einfach abgewiesen.

Dennoch bestritten Sie insgesamt nur sieben Bundesligaspiele für den BVB. Wieso wurden es nie mehr?

Tyrala: Es gab nie wirklich eine Erklärung der Trainer. Man hast quasi nur der ausgehängten Liste entnommen, ob man im Kader steht oder nicht. Eine Woche stand man drauf, die andere wieder nicht. Das war normal. Ich bin auch nie auf den Gedanken gekommen, selbst das Gespräch zu suchen. Aufgrund der sportlich und wirtschaftlich prekären Lage hat Thomas Doll, der auf van Marwijk folgte, nicht mehr so auf junge Spieler gesetzt. Ich war einfach froh, dabei gewesen zu sein, denn es war lange nicht klar, ob es den Verein überhaupt noch geben würde. Wir waren im Rahmen der Beinahe-Insolvenz damals auch auf der Gläubigerversammlung. Da dachte ich mir: Was passiert hier eigentlich? Sicherlich ist es zum Teil auch Eigenverschulden gewesen.