Im ersten Sonntagsspiel des Tages empfängt Eintracht Frankfurt die Mannschaft von Union Berlin. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Das eine Team ist auf einem europäischen Platz, das andere nicht weit von den Abstiegsrängen entfernt - und dennoch trennen die beiden nur fünf Punkte. Auch wenn die Situation, in der sich die Frankfurter auf Platz 13 im Moment befinden, nicht allzu ausweglos erscheint, so würde wohl niemand leugnen, dass sie trotzdem unter den Erwartungen spielen. Umgekehrt sieht es bei den Köpenickern aus: Die zweite Saison in Folge überrascht Mannschaft von Urs Fischer alle Kritiker.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Union hat mit einem Sieg die Möglichkeit, auf einen Champions League-Platz vorzurücken. Frankfurt auf der anderen Seite könnte mit drei Punkten das untere Tabellendrittel hinter sich lassen und an der oberen Hälfte andocken.

Vor Beginn: Das Match soll heute um 15.30 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt ausgetragen werden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Jakic, Sow, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Jakic, Sow, Kostic - Lindström, Kamada - Borré Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - R. Khedira - Trimmel, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Awoniyi, Kruse

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Seit dieser Saison ist der Streamingdienst DAZN für die Übertragung aller Bundesligaspiele am Sonntag verantwortlich.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im Livestream

Die Übertragung auf der Livesport-Plattform soll um 15.00 Uhr, damit rund eine halbe Stunde vor Spielbeginn starten. Durch das Event führen werden Tom Kirsten als Reporter vor Ort, Tobi Wahnschaffe als Moderator, Uli Hebel als Kommentator sowie Jonas Hummels als Experte an seiner Seite. Hier könnt Ihr Euer Abo abschließen.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV

Eine Übertragung im TV wird es zu dieser Partie nicht geben.

