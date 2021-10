Kramer in Bielefeld in der Kritik: "Werde alles tun, um den Turnaround zu schaffen"

Nach dem elften sieglosen Pflichtspiel in Folge schlägt die Stimmung auf der Alm um. Vor allem Trainer Frank Kramer steht bei Arminia Bielefeld unter Druck.

Den Unmut der enttäuschten Fans bekam vor allem Trainer Frank Kramer zu spüren. "Kramer raus", schallte es durch die SchücoArena. "Niemand hört so etwas gerne, das ist klar. Aber man muss Haltung zeigen, und das mache ich", sagte der Coach des weiter sieglosen Bundesligisten Arminia Bielefeld nach der 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Mainz 05.

"Jeder kann sich sicher sein, dass ich alles dafür tun werde, zusammen mit der Mannschaft den Turnaround zu schaffen", ergänzte der 49-Jährige kämpferisch. Der Turnaround scheint für die Arminia aber weit entfernt, der bisher einzige Saisonsieg gelang den Ostwestfalen in der ersten Pokalrunde im August beim Regionalligisten Bayreuth (6:3).

Dazu machen sich die Bielefelder mit krassen individuellen Fehlern das Leben selbst schwer. Gegen Mainz war Innenverteidiger Amos Pieper der Unglücksrabe, als er als letzter Mann den Ball vertändelte und so Jonathan Burkardt zum Siegtreffer (68.) einlud.

"Das ist ein ganz feiner Junge. Er ist ein guter Fußballer, und er wird das wegstecken", munterte Burkardt, der mit Pieper zusammen im Sommer U21-Europameister geworden war, den 23-Jährigen nach der Partie auf.

Bielefeld: Luft für Kramer wird dünner

"Wir werden hier keinen an den Pranger stellen, Amos will und wird aus seinem Fehler lernen", sagte Kramer, dessen Mannschaft aber auch abseits der Abwehrfehler nicht überzeugte. Kein geordnetes Aufbauspiel, keine Kreativität in der Offensive.

"Meine Mannschaft hat gebissen und wollte unbedingt, aber es war alles nicht zielgerichtet zum Tor", gab Kramer zu, für den die Luft auf der Alm langsam dünn wird. Mit nur fünf Zählern steht die Arminia weiter auf Abstiegsrang 17, dazu kommt das bittere Pokal-Aus (2:3 nach Verlängerung in Mainz) unter der Woche.

Und die nächsten Gegner heißen Stuttgart, Wolfsburg und Bayern München. "Wir müssen uns sortieren, müssen klar sein und müssen füreinander einstehen", forderte Kramer.

Sportchef Samir Arabi schwieg nach der neuesten Pleite. Sollte Kramer der Turnaround auf der Alm nicht schnellstmöglich gelingen, wird Arabi nichts anderes übrig bleiben, als die Forderungen der Fans in die Tat umzusetzen.

