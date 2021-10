FSV Mainz 05 - Trainer Svensson sieht Negativ-Serie gelassen: "Kein Weltuntergang"

Trotz der Negativserie von vier Spielen ohne Sieg sieht Trainer Bo Svensson keine "Mini-Krise" beim FSV Mainz 05.

"So wie am Anfang nach vier Spielen gefragt wurde, ob die Europa League das Ziel ist, ist es nun auch kein Weltuntergang, weil die letzten vier Spiele nicht so ausgegangen sind", sagte der 42-Jährige vor dem Auftakt zum neunten Spieltag am Freitag (20.30 Uhr im Liveticker) gegen den FC Augsburg.

"Man muss das ein bisschen nuancierter analysieren, das haben wir gemacht", sagte Svensson, der mit drei Siegen aus den ersten vier Partien einen starken Saisonstart gefeiert hatte. Seither gab es aber nur noch einen Punkt bei drei Niederlagen. Gegen Augsburg, das die vergangenen fünf Bundesligaduelle mit Mainz gewonnen hat, stehe deshalb "außer Frage, dass es ein wichtiges Spiel ist".

Bis auf Verteidiger Jeremiah St. Juste, der wegen einer Schulter-OP länger ausfällt, kann Svensson am Freitag personell aus dem Vollen schöpfen. Auch Stürmer Adam Szalai stehe nach einer Meniskus-OP wieder "bereit und ist eine Möglichkeit für den Kader".