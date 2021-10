In der Bundesliga stehen sich im Rahmen des 10. Spieltags der FC Augsburg und der VfB Stuttgart gegenüber. SPOX zeigt Euch, wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Du willst heute FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart spielen sehen? Jetzt für 14,99 Euro pro Monat DAZN abonnieren!

Der VfB Stuttgart liegt momentan etwas hinter den Erwartungen zurück. Nach neun Spieltagen stehen erst zwei Siege auf der Habenseite der Schwaben, zudem schied man am Mittwoch im DFB-Pokal mit 0:2 gegen den 1. FC Köln aus. Ebenso am selben Tag die Segel streichen musste der FC Augsburg, der im Elfmeterschießen am VfL Bochum scheiterte. Beide Mannschaften können sich nun also völlig auf die Bundesliga konzentrieren.

Am heutigen Sonntag, den 31. Oktober, geht das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart über die Bühne. Schiedsrichter Patrick Ittrich pfeift die Begegnung in der Augsburger WWK-Arena pünktlich um 15.30 Uhr an.

© getty Der VfB Stuttgart wurde am Mittwoch vom 1. FC Köln aus dem DFB-Pokal gekegelt.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga laufen in dieser Saison bei DAZN, deshalb ist der Streamingdienst auch für die Partie zwischen Augsburg und Stuttgart verantwortlich. Die Live-Übertragung beginnt um 15 Uhr, dann bekommt Ihr Moderator Sebastian Benesch zu Gesicht. Ihn könnt Ihr durch die Vorberichterstattung begleiten, bevor dann Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch zum Einsatz kommen.

Ihr liebt Fußball? Dann ist DAZN genau der richtige Anbieter für Euch. Neben zahlreichen Spielen der Bundesliga hat das "Netflix des Sports" auch Spiele der Serie A, Ligue 1, Primera Division, den Großteil der Champions League und haufenweise Länderspiele im Angebot. Außerdem gibt es jeden Samstag eine Bundesliga-Highlightshow zu sehen.

Aber auch Fans anderer Sportarten kommen mit einem Abonnement auf ihre Kosten. DAZN überträgt nämlich auch die US-Sportarten (NFL, NBA, MLB), Handball, Tennis, Darts, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling, Rugby und noch mehr im Livestream.

Die Kosten für das Abo belaufen sich auf 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Wer das Abo kündigen möchte, kann dies monatlich tun.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga (10. Spieltag)

Datum: 31. Oktober 2021

Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: WWK-Arena (Augsburg)

WWK-Arena (Augsburg) Übertragung: DAZN

Livestream: DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

Neben DAZN bietet auch SPOX Augsburg gegen Stuttgart live an, jedoch nicht im Livestream, sondern im Liveticker. Alle, die keinen DAZN-Zugang haben, bleiben somit ebenfalls stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: FC Augsburg vs. VfB Stuttgart.

Leipzig vor Frankfurt! Die Beliebtheitstabelle der Bundesliga © getty 1/20 Welcher Klub ist bei deutschen Fußball-Fans der beliebteste der Bundesliga? Dieser Frage ist das Nürnberger Marktforschungsunternehmen SLC Management auf den Grund gegangen. Bei der Studie wurden deutschlandweit über 30.000 Personen befragt. © imago images 2/20 Zudem wurden insgesamt 18 Kriterien erhoben, auch objektive wie die Mitglieder- und Fanklubanzahl, Reichweite bei TV-Übertragungen und in den Sozialen Medien oder Sponsoring. Die Beliebtheitstabelle mit den Liga-Vertretern 2020/21 im Überblick. © getty 3/20 PLATZ 18 - WERDER BREMEN mit 102 Punkten (Platz im Vorjahr: 9) © getty 4/20 PLATZ 17 - BAYER LEVERKUSEN mit 112 Punkten (Platz im Vorjahr: 10) © getty 5/20 PLATZ 16 - TSG HOFFENHEIM mit 116 Punkten (Platz im Vorjahr: 12) © getty 6/20 PLATZ 15 - ARMINIA BIELEFELD mit 122 Punkten (Platz im Vorjahr: nicht berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt noch in der 2. Liga) © getty 7/20 PLATZ 14 - FC AUGSBURG mit 127 Punkten (Platz im Vorjahr: 14) © getty 8/20 PLATZ 13 - VFB STUTTGART mit 130 Punkten (Platz im Vorjahr: nicht berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt noch in der 2. Liga) © getty 9/20 PLATZ 11 (geteilt) - VFL WOLFSBURG mit 131 Punkten (Platz im Vorjahr: 17) © getty 10/20 PLATZ 11 (geteilt) - FC SCHALKE 04 mit 131 Punkten (Platz im Vorjahr: 11) © getty 11/20 PLATZ 10 - FSV MAINZ 05 mit 148 Punkten (Platz im Vorjahr: 15) © getty 12/20 PLATZ 8 (geteilt) - 1. FC KÖLN mit 153 Punkten (Platz im Vorjahr: 5) © getty 13/20 PLATZ 8 (geteilt) - HERTHA BSC mit 153 Punkten (Platz im Vorjahr: 16) © getty 14/20 PLATZ 6 (geteilt) - SC FREIBURG mit 194 Punkten (Platz im Vorjahr: 8) © getty 15/20 PLATZ 6 (geteilt) - 1. FC UNION BERLIN mit 194 Punkten (Platz im Vorjahr: 7) © getty 16/20 PLATZ 5 - EINTRACHT FRANKFURT mit 216 Punkten (Platz im Vorjahr: 4) © getty 17/20 PLATZ 4 - RB LEIPZIG mit 234 Punkten (Platz im Vorjahr: 6) © getty 18/20 PLATZ 3 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH mit 251 Punkten (Platz im Vorjahr: 3) © getty 19/20 PLATZ 2 - BORUSSIA DORTMUND mit 288 Punkten (Platz im Vorjahr: 2) © getty 20/20 PLATZ 1 - FC BAYERN MÜNCHEN mit 296 Punkten (Platz im Vorjahr: 1)

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Pedersen - Caligiuri, Gruezo - Hahn, Maier, Vargas - Zeqiri

Gikiewicz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Pedersen - Caligiuri, Gruezo - Hahn, Maier, Vargas - Zeqiri VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Nartey, Mangala - Coulibaly, Führich - Klimowicz

Bundesliga: Die Tabelle am 10. Spieltag