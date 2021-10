Borussia Mönchengladbach will nach dem historischen Sieg im DFB-Pokal gegen Bayern München heute den Schwung mitnehmen. Den Fohlen steht am 10. Spieltag in der Bundesliga der VfL Bochum gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

DAZN für 14,99 Euro pro Monat abonnieren und damit das Ligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum im Livestream verfolgen!

Mit einem sensationellen 5:0-Sieg gegen den FC Bayern München zog Borussia Mönchengladbach am vergangenen Mittwoch ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein. Wird das endlich der Start eines Gladbacher-Erfolgslaufs?

Bislang war der Saisonverlauf nämlich sehr durchwachsen. Der Champions-League-Achtelfinalist der vergangenen Saison liegt in der Liga nur auf Platz zwölf. Mit elf Punkten nach neun Spielen hat Gladbach lediglich einen mehr als der Aufsteiger aus Bochum, der ebenfalls den Sprung ins Pokal-Achtelfinale geschafft hat. Der Weg der Bochumer war jedoch um einiges steiniger. Erst im Elfmeterschießen besiegte man den FC Augsburg.

Nun stehen sich am heutigen Sonntag (31. Oktober) um 17.30 Uhr Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum im Borussia-Park, der Spielstätte der Gladbacher, gegenüber. Der Unparteiische Tobias Reichel leitet die Partie.

© getty Borussia Mönchengladbach deklassierte am Mittwoch in der 2. DFB-Pokalrunde den FC Bayern mit 5:0.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Für die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum ist heute DAZN verantwortlich. Der Grund: Die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga laufen in der Saison 2021/22 allesamt beim "Netflix des Sports".

Eine Stunde vor Anpfiff geht die Übertragung los. Mit Vorberichten zum Spiel werden die Zuseher vor ihren Bildschirmen auf die Partie eingestimmt.

DAZN schickt für Gladbach vs. Bochum folgendes Personal ins Rennen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Benny Lauth

Im Fußballbereich besitzt DAZN auch die Übertragungsrechte für Spiele der Primera Division, Ligue 1, Serie A, den Großteil der Champions League sowie für Länderspiele ohne deutscher Beteiligung. Zudem bietet der Streamingdienst jeden Samstag eine Bundesliga-Highlightshow mit allen bis zu diesem Zeitpunkt absolvierten Partien des Spieltags an. Darin sind auch Spiele, die DAZN nicht einzeln zeigt, vorhanden.

Weitere Sportarten, die DAZN anbietet sind unter anderem folgende: Handball, US-Sport (MLB, NFL, NBA), UFC, Boxen, Motorsport, Radsport, Tennis, Darts, Wrestling und Rugby.

Um all diese Sportarten schauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement, für das Ihr entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr zahlen müsst.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga (10. Spieltag)

Datum: 31. Oktober 2021

Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia-Park (Mönchengladbach) Übertragung: DAZN

Livestream: DAZN

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream? Das Ligaspiel im Liveticker

Dank SPOX haben auch die, die kein DAZN-Abo haben, die Möglichkeit, Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum live zu verfolgen. Wir tickern das Spiel nämlich von Anpfiff bis Schlusspfiff live und ausführlich mit. Tore, Platzverweise, Elfmeter - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo

Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter

Bundesliga: Die Tabelle am 10. Spieltag