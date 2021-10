VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga steht heute die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach an. Wie Ihr das Duell des 7. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach: Anpfiff, Spielort, Stadion

Am heutigen Samstag, den 2. Oktober, findet in der Bundesliga die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach statt. Gespielt wird in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

Die Wölfe mussten am vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim die erste Niederlage (1:3) der Saison hinnehmen. Dank der starken Leistungen in den fünf Runden zuvor verweilt man aktuell weiterhin auf Rang drei. In der Champions League nahm man am Mittwoch gegen den FC Sevilla zudem einen Punkt mit nach Wolfsburg.

Mönchengladbach hingegen gewann am 6. Spieltag gegen Borussia Dortmund mit 1:0, ist aufgrund des schwachen Ligastarts jedoch nur Elfter.

© getty Die Wölfe holten am Mittwoch gegen Sevilla den zweiten Punkt in der Champions-League-Gruppenphase.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wolfsburg gegen Mönchengladbach wird heute von Sky live und in voller Länge übertragen - sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream. Der Pay-TV-Anbieter geht dabei wenige Minuten vor Anpfiff auf Sendung. Oliver Seidler begleitet Euch als Kommentator von der ersten Minute an bis zum Ende der Nachspielzeit. Das Duell seht Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 HD. Die Samstagskonferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Um das Spiel im Livestream von Sky verfolgen zu können, habt Ihr zwei Möglichkeiten: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket.

Die Freitags- und Sonntagsspiele jedoch überträgt nicht Sky, sondern DAZN. Zudem bietet der Streamingdienst die Samstagsspiele in einer Highlightshow schon ab 17.30 Uhr an.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist beim Spiel zwischen Wolfsburg und Mönchengladbach mit einem Liveticker zur Stelle. Alle, die nicht über ein Sky-Abo verfügen, können auf diese Art und Weise trotzdem live mit dabei sein.

Hier geht's zum Liveticker: VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - R. Baku, Waldschmidt, L. Nmecha - Weghorst

Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - R. Baku, Waldschmidt, L. Nmecha - Weghorst Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Jantschke - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo

