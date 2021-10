Im Topspiel des 10. Spieltags der Bundesliga trifft Eintracht Frankfurt auf RB Leipzig. Das gesamte Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Im Samstagabendspiel der Bundesliga ist RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Beide Teams konnten die Erwartungen in dieser Saison bislang noch nicht erfüllen. Ob sich das am heutigen Tag ändern kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Gastgeber aus Frankfurt läuft die bisherige Saison alles andere als ideal. Mit nur einem Sieg ist Eintracht Frankfurt aktuell auf Platz 15 in der Tabelle. Den einzigen Sieg fuhr die Eintracht jedoch gegen den FC Bayern ein. Das zeigt, dass die Mannschaft Potential besitzt, dieses aber nicht oft genug abrufen kann. Ähnliches gilt für RB Leipzig. Die Sachsen sind zwar auf Platz sechs in der Tabelle, doch die Spitze ist schon ein wenig enteilt. Punkte müssen dementsprechend dringend her.

Vor Beginn: Das Topspiel am 10. Spieltag wird heute um 18.30 Uhr, im Deutsche Bank Park Stadion in Frankfurt, angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Sow, Jakic - Durm, Kostic - Kamada - Borré, Lammers

Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Sow, Jakic - Durm, Kostic - Kamada - Borré, Lammers RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Topspiel am Samstagabend wird traditionell von Sky übertragen. Das gilt auch für die heutige Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr die Partie heute live und in voller Länge.

Die Vorberichte zum Spiel beginnen am schon um 17.30 Uhr. Spielbeginn ist dann um 18.30 Uhr. Wolff Fuss ist als Kommentator im Einsatz.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch bequem im Livestream bei Sky verfolgen. Dafür bietet Sky zum einen die Sky-Go-App an, oder Ihr bucht das Sky Ticket, um die heutige Begegnung live zu sehen.

Bundesliga: Tabelle am 10. Spieltag