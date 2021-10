Borussia Dortmund muss in den kommenden Wochen auf Toptorjäger Erling Haaland verzichten. Doch wie länge fällt der Norweger aus? Diese Frage beantworten wir Euch hier.

Bundesligist Borussia Dortmund ist in dieser Saison stark vom Verletzungspech gebeutelt. Immer wieder muss Trainer Marco Rose auf mehrere verletzte oder angeschlagene Spieler verzichten.

Auch vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt am Dienstag, 26. Oktober, ist die Personalsituation angespannt. Die zuletzt fehlenden Gregor Kobel und Mo Dahoud könnten in den Kader zurückkehren - auf jeden Fall nicht einsatzbereit sind Rafael Gueirrero, Mateu Morey, Giovanni Reyna und Nico Schulz, zudem droht der Ausfall des erkrankten Donyell Malen.

Und dann steht noch ein Spieler auf der Verletztenliste, auf den der BVB eigentlich nicht verzichten kann - Erling Haaland.

BVB: Wie lange fällt Erling Haaland aus?

Vor dem Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld teilte BVB-Trainer Rose am vergangenen Freitag mit, dass Haaland wegen einer erlittenen Hüftbeugerverletzung "mehrere Wochen" fehlen wird und bis zu seiner Rückkehr "einige Zeit ins Land" gehen werde. Wie viele Wochen der Norweger genau ausfallen wird, konnte Rose nicht exakt sagen.

Trotz des anschließenden 3:1-Erfolgs war Haalands Fehlen in Bielefeld unübersehbar. Ohne den Superstar stockte das Angriffsspiel des BVB merklich.

Nach übereinstimmenden Medienberichten von Anfang dieser Woche soll Haaland dem BVB noch länger fehlen als zuletzt angenommen. Demnach soll dessen Verletzung schlimmer sein als zunächst angenommen - ein Muskelbündelriss im Hüftbeuger. Mit dieser schwerwiegenden Verletzung könnte Haaland im besten Fall in sechs Wochen wieder ins Training einsteigen. Konkret heißt das, dass der Stürmer bis in den Dezember hinein kein Spiel für den BVB wird bestreiten können - auch das Topspiel gegen den FC Bayern München droht Haaland zu verpassen.

Eine für den BVB noch schwerwiegendere Prognose stellte der ehemalige norwegische Bundesligaspieler Jan Aage Fjörtöft im norwegischen Fernsehen: "Es kann sein, dass das Ajax-Spiel möglicherweise das letzte Spiel für ihn in diesem Jahr gewesen ist." Fjörtöft ist ein enger Freund der Familie Haaland, weshalb seine Worte durchaus Gewicht haben.

Haaland verpasste in dieser Saison bereits drei Bundesligaspiele. Vor der letzten Länderspielpause legten ihn muskuläre Probleme am Oberschenkel, die auch Einsätze für das norwegische Nationalteam verhinderten, für zwei Bundesligapartien und ein Spiel in der Champions League flach.

BVB: So wichtig ist Erling Haaland

Wie wichtig Erling Haaland für den BVB ist, verdeutlicht ein Blick in seine Statistiken. In dieser Saison erzielte er in sechs Bundesligaeinsätzen neun Tore, hinzu kommen ein Tor in der Champions League und drei Tore in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Haaland wechselte Anfang 2020 von RB Salzburg zum BVB. Seitdem schoss er in 49 Pflichtspielen 49 Tore für Borussia Dortmund. Kein Wunder, dass Haaland einer der begehrtesten Spieler weltweit ist.

Borussia Dortmund: In diesen Spielen könnte Erling Haaland fehlen