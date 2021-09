Bundesliga: Hertha BSC verleiht Dilrosun und Redan

Hertha BSC hat sich am letzten Tag der Transferperiode vorerst von den Offensivspielern Javairo Dilrosun (23) und Daishawn Redan (20) getrennt. Während Dilrosun für ein Jahr an Girondins Bordeaux ausgeliehen wurde, zieht es Redan bis Saisonende zu PEC Zwolle in die Niederlande. Für Dilrosun gibt es nach Ablauf der Leihe eine Kaufoption.

"Javairo ist ein guter Junge und zweifelsohne ein talentierter Fußballer, der aufgrund verschiedener Verletzungen seine Leistung bei Hertha nicht immer abrufen konnte", sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: "In Frankreich möchte Jav sich nun einer neuen Herausforderung stellen, um sich sportlich weiter zu entwickeln."

Der Niederländer war 2018 von Manchester City nach Berlin gewechselt und kam in 58 Spielen auf sechs Treffer und acht Vorlagen. Sein Landsmann Redan war 2019 vom FC Chelsea gekommen, schaffte bislang den Duchbruchs bei den Profis aber noch nicht. Im Vorjahr war Reden bereits an den FC Groningen ausgeliehen gewesen.