Bayern-Doku "Behind the Legend" startet am 2. November bei Amazon Prime Video

Eine sechsteilige Dokumentation über den deutschen Rekordmeister Bayern München startet am 2. November auf Amazon Prime Video.

Die Doku-Serie unter dem Titel "FC Bayern - Behind the Legend" soll "bisher nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußballstars des Vereins, auf dem Grün und im privaten Umfeld" geben.

"In dieser Dokumentation werden unsere Fans den Klub so nah wie nie zuvor erleben: So funktioniert, so tickt der FC Bayern, mit all seinen Ausprägungen und Facetten", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn.

Die Dokumentation startet mit dem Sieg im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon und endet mit dem Saisonfinale 2021.