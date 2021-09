BVB gegen Bayer 04 im Schiedsrichter-Glück? Demirbay außer sich: "Bodenlos!"

Kerem Demirbay, Mittelfeldregisseur von Bayer 04 Leverkusen, hat nach der bitteren 3:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund scharfe Kritik an Schiedsrichter Daniel Siebert geäußert.

"Ich will gar nicht anfangen, über die Leistungen der Schiedsrichter zu reden. Aberich glaube, dieses Spiel heute haben sie kaputtgemacht", sagte Demirbay im Anschluss an das Spektakel in Leverkusen, das am Ende durch eine Elfmeterentscheidung zugunsten des BVB kippte.

Odilon Kossounou hatte mit einem Schlag ins Gesicht von Marco Reus den Strafstoß verursacht, den Erling Haaland zum 4:3-Endstand verwandelte. Eine alles in allem korrekte Entscheidung nach VAR-Eingriff.

Demirbay meinte jedoch mit seiner Kritik nicht explizit die Elfmeterentscheidung. "Ich habe die Situation nicht gesehen, aber ich bewerte das ganze Spiel. Was die Schiedsrichter heute geleistet haben, war bodenlos", zürnte der deutsche Nationalspieler, der jedoch auch von der Qualität des temporeichen Topspiels schwärmte.

"Wenn man die Tore sieht, wie schnell das rausgespielt wurde, das war Wahnsinn. Aber ich bleibe dabei: Die dritte Person (Schiedsrichter, Anm. d. Red.) hat es heute kaputtgemacht", schloss Demirbay.

Nach der ersten Niederlage der noch jungen Saison liegt die Werkself mit sieben Punkten auf Platz sechs. Am Donnerstag empfängt Leverkusen Ferencvaros Budapest zum Auftakt in die Europa-League-Gruppenphase.