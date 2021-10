Zum Auftakt des 7. Spieltags treffen in der Bundesliga der 1. FC Köln und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Das Freitagsspiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Der 1. FC Köln muss am 7. Spieltag gegen den Tabellenletzten aus Fürth ran. Nach drei Unentschieden in Folge hofft der Effzeh auf Sieg Nummer drei in der Bundesliga. Ob den Kölnern das gelingt, könnt Ihr mit unserem Liveticker erfahren.

1. FC Köln vs. SpVgg Greuther Fürth / Spielbeginn 20.30 Uhr Tore Aufstellung 1. FC Köln Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Skhiri - Duda, Kainz - Uth - Andersson, Modeste Aufstellung Greuther Fürth Funk - Meyerhöfer, Bauer, Viergever, Willems - Griesbeck - Seguin, Dudziak - Tillmann - Nielsen, Hrgota Gelbe Karten

1. FC Köln vs. SpVgg Greuther Fürth: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf Seiten der Gäste entschließt sich Stefan Leitl zu einem Wechsel auf der Torhüterposition. Der bisher lediglich als Pokalkeeper eingeplante Marius Funk rückt heute zwischen die Pfosten und kommt zu seinem Bundesligadebüt. Dafür muss Sascha Burchert nach bislang 16 Gegentreffern in dieser Saison weichen und mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Dort findet sich auch Julian Green wieder. An dessen Stelle spielt Timothy Tillman von Beginn an. In der Summe sind das bei der Spielvereinigung also ebenfalls zwei Umstellungen.

Vor Beginn: Für die SpVgg Greuther Fürth sollen es anfangs folgende elf Spieler richten: Funk - Meyerhöfer, Bauer, Viergever, Willems - Seguin - Nielsen, Griesbeck, Tillman, Dudziak - Hrgota.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Spieltag nimmt Steffen Baumgart zwei Veränderungen vor. Anstelle von Luca Kilian und Dejan Ljubicic, die auf der Bank Platz nehmen werden, rutschen Jorge Mere und Mark Uth in die Kölner Startelf.

Vor Beginn: Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der 1. FC Köln geht die heutige Aufgabe in dieser Besetzung an: Horn - Schmitz, Mere, Czichos, Hector - Skhiri - Duda, Kainz - Uth - Andersson, Modeste.

Vor Beginn: Die Kölner haben nach einem guten Start in den vergangenen drei Wochen wieder einige Punkte liegengelassen. In den vergangenen drei Ligaspielen nahmen die Geißböcke nur drei Punkte mit. Noch schlechter war die Punkteausbeute beim heutigen Gegner aus Fürth. Lediglich ein Punkt steht auf dem Konto der Grün-Weißen.

Vor Beginn: Los geht es um 20.30 Uhr. Als Spielstätte dient das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Freitag. Zu Beginn des 7. Spieltags begegnen sich der 1. FC Köln und die SpVgg Greuther Fürth.

1. FC Köln vs. SpVgg Greuther Fürth, Bundesliga: Die Aufstellungen

Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Skhiri - Duda, Kainz - Uth - Andersson, Modeste Greuther Fürth: Funk - Meyerhöfer, Bauer, Viergever, Willems - Griesbeck - Seguin, Dudziak - Tillmann - Nielsen, Hrgota

1. FC Köln vs. SpVgg Greuther Fürth: Bundesliga heute im TV und Liveticker

Nachdem es sich beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und der SpVgg Greuther Fürth heute um ein Freitagsspiel handelt, läuft die Partie live und in voller Länge bei DAZN. Beim Streamingdienst beginnt die Übertragung bereits um 19.30 Uhr. Folgendes Team begleitet Euch durch die Partie:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Ralph Gunesch

Für das DAZN-Abonnement fallen monatlich Kosten in Höhe von 14,99 Euro und jährlich 149,99 Euro an.

