Bayer Leverkusen: Leon Bailey wechselt zu Aston Villa

Der Wechsel des jamaikanischen Nationalspielers Leon Bailey (23) von Bayer Leverkusen zu Aston Villa ist perfekt. Das teilte Bayer am Mittwoch mit.

Zuvor hatte der Offensivspieler beim Premier-League-Klub den Medizincheck bestanden.

"In Leverkusen wurde er von einem Talent zu einem Topspieler. Für seine weitere Karriere wünschen wir ihm viel Erfolg", sagte Sportdirektor Simon Rolfes.

Bailey erzielte in 156 Pflichtspielen für die Werkself 31 Tore. "Leverkusen ist ein Topklub. Hier konnte ich ein höheres Level erreichen. Klub, Mannschaft und auch die Fans werde ich immer im Herzen tragen. Nun ist es für mich aber an der Zeit, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen", sagte Bailey.