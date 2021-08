BVB-Sportdirektor Zorc: Haaland-Gerücht? "Ich muss nicht ständig den Papageien spielen"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat abermals die Position von Borussia Dortmund bekräftigt, dass Erling Haaland den Klub in diesem Sommer auf keinen Fall verlassen wird.

"Ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden", sagte Zorc dem kicker und der WAZ: "Unser Standpunkt ist klar, ich muss nicht ständig den Papageien spielen."

Zu dieser Stellungnahme sah sich Zorc genötigt, weil am Sonntag abermals Gerüchte aufkamen, Haaland könne den BVB möglicherweise doch noch vor Ablauf der Transferperiode am Dienstagabend verlassen.

Der Daily Telegraph und die Bild-Zeitung hatten berichtet, dass PSG bei Haaland-Berater Mino Raiola die Verfügbarkeit des Norwegers erfragt habe, sollte Kylian Mbappe den Klub noch gen Real Madrid verlassen.

Nach Informationen von SPOX und Goal haben die Königlichen PSG 170 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Boni für Mbappe geboten. Dessen Vertrag läuft 2022 aus, für PSG ist es also die letzte Möglichkeit, mit dem abwanderungswilligen Franzosen noch Kasse zu machen. Jene 170 Millionen Euro könnte PSG dann für einen Haaland-Transfer einplanen, hieß es laut Telegraph.

Transfers: Real stellt PSG wegen Mbappe wohl Ultimatum - BVB will Hudson-Odoi © getty 1/23 Seit dem 1. Juli können Spieler offiziell zu neuen Teams wechseln. Schon in zwei Tagen schließt das Transferfenster. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? News vom 29. August. © getty 2/23 KYLIAN MBAPPE: Neues in der Causa rund um den Transfers des PSG-Superstars zu Real Madrid. Die Königlichen haben ein zweites Angebot in Höhe von insgesamt 180 Millionen Euro abgegeben, PSG hofft laut L'Equipe aber auf ein nochmals verbessertes Angebot. © getty 3/23 Da wollen die Königlichen aber offenbar nicht mitspielen. Wie Le Parisien berichtet, habe Real PSG ein Ultimatum gestellt, das Angebot noch am Wochenende anzunehmen. Andernfalls wolle Real bis Januar warten, um einen Vorvertrag mit Mbappe abzuschließen. © getty 4/23 Statt 180 Millionen Euro würde PSG in diesem Fall keine Ablöse mehr kassieren, denn dann würde Mbappe erst im Sommer 2022 zu Real wechseln - ablösefrei. Der Vertrag des Franzosen wäre dann ausgelaufen. © getty 5/23 CALLUM HUDSON-ODOI: Der FC Bayern in Person von Hasan Salihamidzic wollte ihn lange Zeit, doch bekommt nun der BVB den Chelsea-Stürmer? Nach Informationen von SPOX und Goal besteht in Dortmund Interesse, den 20-Jährigen noch vor dem 31. auszuleihen. © getty 6/23 Zuerst hatte Sky über das BVB-Interesse an Hudson-Odoi berichtet. Der Flügelspieler (Vertrag bis 2024) kommt unter Tuchel bei den Blues nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, gegen Liverpool am Samstag saß er 90 Minuten auf der Bank. © getty 7/23 Konkret wurden die Gespräche zwischen den Klubs aber noch nicht. Ohnehin ist es nach Informationen von SPOX und Goal unwahrscheinlich, dass ein Wechsel zustande kommt. Tuchel pocht auf einen breiten Kader und will CHO daher in seinen Reihen halten. © getty 8/23 ERLING HAALAND: Apropos BVB und Transfers - da darf sein Name natürlich nicht fehlen. Auch heute gab es wieder neue Gerüchte: Der Daily Telegraph und die Bild berichteten, dass PSG mögicherweise einen neuen Vorstoß wagen wolle. © getty 9/23 Demnach plane der Scheichklub, die 170 Millionen Euro Einnahmen aus einem Mbappe-Transfer zu Real Madrid gleich wieder zu reinvestieren. Sollte dem so sein, hat PSG die Rechnung aber ohne BVB-Sportdirektor Michael Zorc gemacht. © getty 10/23 Der zögerte nämlich nicht, sämtliche Verkaufspläne seitens der Borussia noch am Sonntag zu dementieren. "Ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden. Ich muss nicht ständig den Papageien spielen." © imago images 11/23 MARCEL SABITZER: "Er könnte ein Thema werden", sagte Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic am Samstagabend und keine 24 Stunden später wird das Thema Sabitzer immer heißer. Der Transfer von RB Leipzig zum FCB steht vor dem Abschluss. © imago images 12/23 Nach Informationen von SPOX und Goal klären die Klubs nur noch die letzten Details, außerdem steht noch der Medizincheck aus. Dennoch wird Nagelsmann seinen Wunschspieler wohl bekommen. Kostenpunkt: etwas unter 16 Millionen Euro. © getty 13/23 JONAS HOFMANN wird indes garantiert nicht zu den Bayern wechseln. Das stellte Gladbachs Sportdirektor Eberl am Sonntag bei Bild TV klar: "Es gibt keinen Transfer. Jonas bleibt in Gladbach." Thema erledigt - für diesen Sommer. © getty 14/23 ILLAIX MORIBA: Das Barca-Eigengewäch wechselt nach Informationen von SPOX und Goal zu RB Leipzig. Im Werben um den erst 18-jährigen zentralen Mittelfeldspieler hat RB sogar die Spurs ausgestochen. Barca soll rund 20 Mio. Euro für Moriba gefordert haben. © getty 15/23 MARCO FRIEDL: Dem Innenverteidiger von Werder Bremen winkt eine Rückkehr in die Bundesliga. Wie die Bild und der kicker berichten, habe Werder ein Angebot für Friedl von Union Berlin in Höhe von fünf bis sechs Millionen Euro vorliegen. © getty 16/23 Am Sonntag bestätigte Baumann, dass man in Gesprächen mit einem anderen Klub sei, jedoch noch sehr weit voneinander entfernt sei: "Ich gehe davon aus, dass er auch nach Mittwoch (Ende des Transferfensters) Spieler bei uns sein wird." © getty 17/23 Und das sind keine guten Nachrichten für Friedl. Denn: Baumann verriet außerdem, dass sich der Spieler aktuell wohl im Streik befinde und sich geweigert habe, beim Spiel gegen Hansa Rostock aufzulaufen. © getty 18/23 "Er wirkte im Abschlusstraining noch sehr fokussiert, nachmittags haben wir einen Anruf bekommen, dass er sich nicht im Stande fühlt, zu spielen. Das ist schon sehr komisch. Eine Strafe wird es definitiv geben", sagte Baumann. © getty 19/23 MARVIN FRIEDRICH: Wie Sky berichtet, sei die so "schockierend" (Pal Dardai) gestartete Hertha an einem Transfer des 25 Jahre alten Innenverteidigers interessiert. Es wäre eine echte Bombe, die da platzen würde. © getty 20/23 Friedrich gilt als Leistungsträger und Publikumsliebling bei den Köpenickern. Mit 67 Bundesliga-Einsätzen ist er sogar Unions Rekordspieler im Fußball-Oberhaus. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer jedoch aus. © getty 21/23 AXEL WITSEL gehört beim BVB zu den Topverdienern und gibt aktuell einen mehr als passablen Aushilfs-Innenverteidiger in Abwesenheit der verletzten Hummels und Zagadou. Sein Vertrag läuft aus, ein Wechsel in diesem Sommer ist jedoch völlig ausgeschlossen. © getty 22/23 Das Portal Sport Witness streute dennoch das Gerücht, Witsel könne für fünf Millionen Euro gehen und Aston Villa sei im Rennen. Das Gerücht war so haarsträubend, dass selbst BVB-Co-Trainer Rene Maric bei Twitter reagierte. © imago images 23/23 "Es ist offensichtlicher Unsinn! Ich kann nicht verstehen, wie manche Leute so tun, als ginge es nicht nur darum, eine Schlagzeile zu produzieren", schrieb Roses Assistent via Twitter. Thema erledigt.

Haaland-Transfer? Eberl: "Ich glaube nicht dran"

Aus einem etwaigen Vorhaben dürfte jedoch nichts werden. Zu deutlich waren die Absagen aus Dortmund in den vergangenen Monaten bezüglich eines Haaland-Transfers. So deutlich, dass selbst die Bundesliga-Konkurrenz einen Wechsel für ausgeschlossen hält.

"Ich glaub nicht dran", sagte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl bei Bild TV am Sonntag. Zu der Fabelsumme in Höhe von 170 Millionen Euro meinte Eberl außerdem: "So wie ich Aki Watzke kenne, würde ihm das Geld nicht reichen. Für Haaland ist kein adäquater Backup da. Es würden sämtliche Saisonziele in Gefahr geraten. Da ist Aki schwarz-gelb. Der BVB ist bei Haaland bisher immer standhaft geblieben und das finde ich sympathisch."

Der 21-Jährige norwegische Nationalspieler hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2024, ab dem Sommer 2022 greift jedoch übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel, die es interessierten Klubs erlaubt, Haaland ohne Verhandlungen mit dem BVB für 75 Millionen Euro zu verpflichten.