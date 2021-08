Transfer von Amine Adli: Bayer Leverkusen sticht offenbar FC Bayern aus

Amine Adli steht offenbar vor einem Wechsel vom französischen Zweitligisten FC Toulouse zu Bayer Leverkusen. Einem Bericht von Sky zufolge haben sich die beiden Klubs bereits geeinigt.

Demnach muss lediglich noch der Vertrag zwischen dem Franzosen Adli und Leverkusen ausgehandelt werden. Der 21-jährige Stürmer soll 10 bis 15 Millionen Euro kosten und Leon Bailey ersetzen, der sich Anfang August Aston Villa angeschlossen hat.

Bayer würde damit den FC Bayern ausstechen, dem ebenfalls großes Interesse am Youngster nachgesagt wurde. Angeblich hätten die Münchner versucht, die Ablöse auf fünf Millionen Euro zu drücken, womit Toulouse nicht einverstanden gewesen sei.

Adli steht in Toulouse noch bis 2022 unter Vertrag. In der vergangenen Ligue-2-Saison erzielte er in 33 Partien acht Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.