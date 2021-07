RB Leipzig: Trainer Jesse Marsch überzeugte Neuzugang Brian Brobbey

RB Leipzigs neuer Trainer Jesse Marsch hat Neuzugang Brian Brobbey (19) überzeugt, dass RBL der richtige Klub für ihn sei. Zuvor hatte der Stürmer seine Skepsis bezüglich seines neuen Vereins offen angesprochen.

"Er hat mir gesagt, dass er auch Erling Haaland in Salzburg besser gemacht hat und dasselbe für mich tun könne", gab Brobbey im Trainingslager der Leipziger in Saalfelden an. Marsch habe mehrmals mit dem Niederländer telefoniert. Mittlerweile sei er "glücklich, Spieler von RB Leipzig zu sein".

Zuvor hatte Brobbey, der ablösefrei von Ajax Amsterdam gekommen war, seinen bis 2025 datierten Vertrag von seinem Berater Mino Raiola prüfen lassen. Dabei stellte er sogar eine Vertragsauflösung in den Raum.

Grund dafür war der Abgang des ehemaligen RBL-Coaches Julian Nagelsmann zum FC Bayern. "Es war komisch. Er hatte mir gesagt, dass er bleibt, und dann entschied er zu gehen", sagte Brobbey.

Marsch selber habe der Stürmer erstmal googlen müssen. Dabei sei er auf auf die Kabinenansprache des US-Amerikaners vor dem Champions-League-Spiel mit Salzburg gegen den FC Liverpool gestoßen, die ihn begeistert hätte.