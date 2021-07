RB Leipzig, News und Gerüchte: Neuzugang Brian Brobbey fällt vorerst aus

RB Leipzig muss vorerst auf Brian Brobbey verzichten. Der Neuzugang wurde sogar zu einem Spezialisten geschickt, um eingehend behandelt zu werden. Außerdem: Jesse Marsch spricht über ein Ereignis, das sein Leben verändert hat. News und Gerüchte rund um RB Leipzig gibt es hier.

RB Leipzig, News: Neuzugang Brian Brobbey fällt vorerst aus

RB Leipzig muss vorerst auf Neuzugang Brian Brobbey verzichten. Laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung kann der bullige Stürmer erst in 14 Tage in das Mannschaftstraining einsteigen.

Der 19-Jährige, der von Ajax Amsterdam ablösefrei nach Leipzig wechselte, fällt aktuell mit einem Muskelfaserriss aus. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Brobbey nun im Athletes Performance Center von Red Bull in Thalgau (Österreich) fit gemacht werden. Die Mitteldeutsche Zeitung spekuliert daher von einer längeren Ausfallzeit, da in der Vergangenheit Spieler nur nach Thalgau geschickt worden, die eine hartnäckige Verletzung erlitten hatten.

Brobbeys Start in Leipzig gestaltete sich ohnehin schwierig: "Ich habe noch keine Wohnung, habe noch nicht mit dem Deutschunterricht begonnen, ich muss noch die Spieler kennenlernen und ich habe die Bundesliga in den letzten Wochen nicht verfolgt. Ich schaue mir diesen Wettbewerb ohnehin kaum an", erklärte der Niederländer vor drei Wochen gegenüber dem Magazin ELFvoetball.

Er wolle auch nicht erklären, weshalb er sich für einen Wechsel zu RB Leipzig entschieden habe, sagte Brobbey: "Das Interesse war groß. Ich hätte nach Italien gehen können, aber bekommt man mit 19 Jahren eine Chance in Italien? Meine Agenten hielten Leipzig für den besten Schritt. Ein Wechsel nach Spanien oder England ist immer möglich. Ich bin ja noch jung und meine Karriere soll lange dauern."

Vor kurzem kamen Spekulationen auf, wonach Brobbey enttäuscht sei, dass Trainer Julian Nagelsmann den Verein verlassen hat. Angeblich wollte Brobbey seinen bis 2025 laufenden Vertrag wieder auflösen.

© imago images Brian Brobbey muss vorerst pausieren.

RB Leipzig, News - Jesse Marsch verrät: Dieses Ereignis "veränderte mein Leben"

Trainer Jesse Marsch hat in den Salzburger Nachrichten über die Erfahrungen seiner Weltreise, die er im Anschluss an seine Trainertätigkeit in Montreal (2012) angetreten hatte, gesprochen. "Das hat mein Leben verändert", sagte der 47-Jährige. "Ich habe in dieser Zeit gelernt, dass es viel wichtigere Dinge als Fußball gibt und ich mir nicht mehr so viel Stress machen darf. Für mich war danach die Devise, dass es vor allem darum geht, die Menschen gut zu behandeln und aus ihnen das Beste herauszuholen."

Danach arbeitete Marsch für einige Monate "freiwillig" als Co-Trainer an der Princeton University, wo er selber Geschichte studiert und Fußball gespielt hatte. Dort wurde er schließlich von den Leipzig-Scouts entdeckt. In der Folge ging Marsch zu den New York Red Bulls und war dort dreieinhalb Jahre Cheftrainer.

2018 war er eine Saison lang bereits in Leipzig als Co-Trainer unter Ralf Rangnick tätig. "Meine Familie und ich haben immer Spaß gehabt in dieser Stadt, ich finde, Leipzig ist eine super Restaurant-Kulturstadt mit vielen jungen Leuten", sagte er. Damals konnte er noch anonym in der Stadt unterwegs sein. "Das wird jetzt anders sein, aber wir werden die Gesellschaft hier genießen", scherzte er.

RB Leipzig, Gerücht: Alfonso Pedraza soll Nachfolger von Marcel Halstenberg werden

RB Leipzig beschäftigt sich nach Sky-Informationen mit Alfonso Pedraza vom FC Villarreal. Demnach soll der 25-jährige Linksverteidiger nach Leipzig wechseln, um als Backup von Angelino zu fungieren.

Der Transfer würde allerdings nur in Frage kommen, sollte Marcel Halstenberg den Verein verlassen. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Halstenberg soll eine Gehaltserhöhung fordern, die von Vereinsseite aus abgelehnt wird. Der EM-Fahrer spielte in der vergangenen Saison nur einen untergeordnete Rolle. Zuletzt wurde er mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Pedraza steht bei Villarreal wiederum noch bis 2025 unter Vertrag. Die Spanier sind laut des Bericht aber bereit, den Linksfuß ziehen zu lassen. Grund sind Probleme mit dem ligainternen Financial Fairplay. Eine Ablösesumme im hohen einstelligen Bereich sei demnach wahrscheinlich.

RB Leipzig: Fahrplan bis zum Saisonstart