FC Bayern München, News und Gerüchte: Coman fordert angeblich Mega-Gehalt

Kingsley Coman fordert in den Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern München offenbar eine deutliche Gehaltserhöhung. Sportdirektor Hasan Salihamidzic muss offenbar einige Spieler verkaufen, um neue Stars zu verpflichten. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern - Gerücht: Kingsley Coman fordert Mega-Gehalt

Der FC Bayern München arbeitet seit geraumer Zeit an einer Vertragsverlängerung mit Kingsley Coman, dessen Arbeitspapier 2023 ausläuft.

Bei den Gesprächen mit dem Flügelspieler, welche zuerst von Comans Vater geführt wurden, ist aber aktuell wohl keine Einigung in Sicht. Inzwischen hat sich Coman Berater Pini Zahavi an die Seite geholt.

Wie Sport1 berichtet, fordere Coman ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro brutto. Eine ähnliche Summe hatte Zahavi in der vergangenen Saison für David Alaba gefordert, was schließlich zu einer Trennung führte. Die Münchner waren nicht bereit, auf die Forderungen einzugehen. Der Österreicher wechselte in der Folge ablösefrei zu Real Madrid.

Coman wolle sein Salär demnach gerne deutlich aufstocken, aktuell verdiene er um die zwölf Millionen Euro brutto. Der FC Bayern soll ihm allerdings "nur" eine Million Euro mehr bieten.

Somit würde Coman zu den absoluten Topverdienern aufsteigen und in Sphären von Robert Lewandowski vorstoßen. Allerdings machten sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Uli Hoeneß zuletzt deutlich, dass man nicht dazu bereit sei, utopische Summen zu bezahlen.

"Wenn Preise aufgerufen werden, die nicht darstellbar sind, dann wird's keine Vertragsverlängerung beim FC Bayern geben (...) Wir haben hier im Klub mit Blick auf wirtschaftliche Aspekte unsere klaren Vorstellungen. Deshalb bin ich, auch was Verhandlungen mit Zahavi betrifft, äußerst entspannt", sagte Hoeneß bei Sport1.

Nach den Verhandlungen mit Alaba ist das Verhältnis zwischen den FCB-Verantwortlichen und Zahavi ohnehin angespannt ("Geldgieriger Piranha"). Zumal der Berater bereits 2019 den Vertrag von Robert Lewandowski nach zähen Verhandlungen ausgehandelt hatte.

© getty Pini Zahavi bereitete dem FC Bayern bereits mehrfach Probleme.

FC Bayern - Gerücht: Salihamidzic muss wohl Spieler verkaufen

Durch die hohen Ablösesummen von Trainer Julian Nagelsmann (bis zu 25 Millionen Euro) und Verteidiger Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro) hat der FC Bayern für die kommende Saison bereits 67,5 Millionen Euro ausgegeben. Ein Rechtsverteidiger soll noch unbedingt kommen.

Um aber weitere Transfers zu ermöglichen, muss Sportdirektor Hasan Salihamidzic einem Bericht der Bild zufolge erst Spieler loswerden und somit neues Geld einnehmen.

Die bislang feststehenden Abgänge (David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez) spülen nämlich kein Geld in die Kassen, sie verlassen den Klub ablösefrei. Welche Spieler den Verein noch verlassen sollen, ist weiterhin offen.

Beispielsweise laufen 2022 die Verträge von Leon Goretzka, Niklas Süle und Corentin Tolisso aus. Während mit Goretzka unbedingt verlängert werden soll, könnte Tolisso die Münchner laut Bild bei einem passenden Angebot verlassen. Ungewiss ist die Zukunft hingegen von Süle, bei dem noch abgewartet werden soll.

Ebenfalls könnte Bouna Sarr verkauft werden, der in der abgelaufenen Saison nicht zu überzeugen wusste. Für den Franzosen überwies der FCB 2020 neun Millionen Euro an Olympique Marseille.

Die größten Einsparungen resultieren wohl aus den kleiner gewordenen Gehaltszahlungen, da Alaba, Boateng und Martinez als Großverdiener im Klub galten.

FC Bayern: Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22