BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund und Manchester United einigen sich angeblich auf Sancho-Transfer

Der BVB und Manchester United haben sich angeblich auf einen Transfer von Jadon Sancho geeinigt. Außerdem: Michael Zorc hat auf Meldungen reagiert, wonach Borussia Dortmund Julian Brandt abgeben will.

BVB, Gerücht: Dortmund und ManUnited einigen sich auf Sancho-Transfer

Der Transferpoker neigt sich dem Ende zu: Wie Sky berichtet, hat sich der BVB mit Manchester United über die Ablösesumme für Jadon Sancho geeinigt. Diese liege bei 85 Millionen Euro.

Ganz perfekt sei der Transfer des englischen Nationalspielers, der aktuell bei der EM weilt und mit den Three Lions am Dienstag im Achtelfinale auf Deutschland trifft, jedoch noch nicht. Zu klären sei noch die Struktur der Zahlungen an. Bedeutet: In welchen Raten werden die Red Devils Sancho abbezahlen? Zudem werden noch Bonuszahlungen ausgehandelt.

Sancho stand bereits im vergangenen Sommer vor einem Wechsel zu United, allerdings erfüllten die Red Devils nicht die Ablöseforderung der Dortmunder. Dies hat sich nun offenbar geändert.

Bereits im April sprach BVB-Sportdirektor Michael Zorc von einem "Gentlemen's Agreement", in dessen Rahmen der BVB Sancho keine Steine in den Weg legen werde, sollte Manchester die geforderten Bedingungen für einen Transfer erfüllen. Mit dem Premier-League-Klub soll sich Sancho bereits im vergangenen Sommer einig gewesen sein.

Der 21-Jährige kam 2017 von Manchester City zu den Schwarzgelben und war in 137 Pflichtspielen an 114 Toren direkt beteiligt.

BVB, News: Zorc dementiert Gerüchte um Julian Brandt

Nach zwei Jahren beim BVB wartet Julian Brandt noch immer auf den Durchbruch. Daher gibt es immer wieder Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel des Mittelfeldspielers. Am gestrigen Montag vermeldete die Corriere dello Sport, dass Lazio Rom an die Brandt-Seite herangetreten sei. Eine Leihe mit Kaufpflicht stand dabei im Raum.

Wie die Ruhr Nachrichten jedoch berichten, fallen die Berichte unter die Kategorie "Fake News". BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigte der Zeitung, dass der BVB weiterhin mit Brandt plane: "Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, Julian Brandt abzugeben."

Lediglich sieben Mal durfte Brandt in der vergangenen Bundesliga-Saison über 90 Minuten spielen. Auch seinen Platz in der Nationalmannschaft musste er nach enttäuschenden Leistungen abgeben, die EM findet ohne den Ex-Leverkusener statt.

BVB, News: Kehl wird 2022 Zorc-Nachfolger beim BVB

Die Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc beim BVB ist endgültig geregelt. Wie der Klub am Montag bekannt gab, wird erwartungsgemäß Ex-Nationalspieler Sebastian Kehl (41) im Sommer 2022 das Dortmunder Urgestein Zorc (58) beerben. Kehl unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

"Ich bin froh, dass es uns erneut gelungen ist, einen verdienten Meisterspieler über seine aktive Karriere hinaus langfristig an den Klub zu binden", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Sebastian Kehl hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet und sich auf seine künftige Rolle als Sportdirektor des BVB bereits vorbereiten können. Natürlich tritt er in große Fußstapfen, aber wir sind davon überzeugt, dass Sebastian über das für seine Aufgabe notwendige Rüstzeug verfügt."

Der frühere BVB-Kapitän Kehl ist derzeit bei den Schwarz-Gelben als Lizenzspielleiter für alle Belange rund um die Profi-Mannschaft zuständig. "Ich fühle mich seit nun fast zwanzig Jahren mit diesem großartigen Verein sehr eng verbunden und bin stolz darauf, die Gelegenheit zu erhalten, den sportlichen Bereich von Borussia Dortmund ab 2022 in verantwortlicher Position gestalten zu dürfen", sagte Kehl.

Zorc war 17 Jahre lang Profi und langjähriger Spielführer des BVB, ehe er 1998 vom Rasen in die Führungsetage wechselte. In seiner Ära gewann Dortmund drei Meisterschaften, zweimal den DFB-Pokal und erreichte 2013 das Finale der Champions League. "Als Sportdirektor die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der BVB auch in Zukunft erfolgreich sein wird, bedeutet für mich Anspruch und Verpflichtung zugleich", sagte Kehl.

