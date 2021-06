Borussia Mönchengladbach: Eberl schließt Abgänge von Hofmann, Ginter und Plea nicht aus

Max Eberl, Sportchef von Borussia Mönchengladbach, hat sich in einem Interview mit der Bild am Sonntag hinsichtlich möglicher Transfers von Stammkräften gesprächsbereit gezeigt. Konkret ging es im Gespräch um Alassane Plea sowie die Nationalspieler Jonas Hofmann und Matthias Ginter.

Gerade im Fall von Ginter, dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, wurde Eberl konkret: "Unser Wunsch ist es nicht, einen Spieler ablösefrei gehen zu lassen, der uns selbst viel Ablöse gekostet hat. Wir müssen uns zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden."

Sollte der Verteidiger also nicht in Gladbach verlängern wollen, werden sich die Fohlen um einen Transfer bemühen. Bezüglich Hofmann, der Stand jetzt nicht abgegeben werden soll, nannte der Sportvorstand eine konkrete Summe, bei der die Borussen womöglich schwach werden könnten.

"Wir leben in einer Zeit, in der man gar nichts ausschließen kann. Aber wir wollen Jonas sicher nicht verkaufen. Wenn irgendwann ein Klub sagt, er bietet 40 Millionen Euro für Jonas, da kann kein Klub sagen, das interessiert mich nicht."

Eberl: "Ich will Profis, die Ambitionen haben"

Gleiches gilt laut Eberl auch für Stürmer Plea: "Fakt ist, dass wir alles auf uns zukommen lassen." Dass Spieler die Borussia teilweise als Durchgangsstation begreifen, stört den 47-Jährigen derweil nicht: "Wenn ich einen Spieler nach Gladbach holen würde und der würde sagen, ich bin zufrieden, dann will ich diesen Spieler nicht. Ich will Profis, die die Ambitionen haben, Nationalspieler zu werden und erfolgreich zu sein."

Zumindest auf der Trainerbank stehen die Fohlen definitiv vor einem Umbruch: Marco Rose wechselt im Sommer nach Dortmund, Adi Hütter kommt aus Frankfurt in den Borussia Park. Die Transferpolitik der Gladbacher in diesem Sommer dürfte also bereits von Hütters Entscheidungen geprägt sein.