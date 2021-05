Offiziell: Markus Krösche wird neuer Sportvorstand von Eintracht Frankfurt

Markus Krösche übernimmt bei Eintracht Frankfurt zur neuen Saison die Nachfolge von Fredi Bobic als Sportvorstand. Das teilten die Hessen am Samstag mit.

Krösche hatte seinen Vertrag als Sportdirektor bei Frankfurts Ligarivale RB Leipzig kürzlich zum Saisonende aufgelöst. Bei der Eintracht erhält der 40 Jahre alte Ex-Profi einen Kontrakt bis 2025. Bobic wechselt zur kommenden Spielzeit ebenfalls vorzeitig als Geschäftsführer nach Berlin zu Erstligist Hertha BSC.

"Ich möchte dazu beitragen, dass die Erfolgsstory dieses Traditionsvereins auch in der Zukunft weitergeschrieben werden kann", erläuterte Krösche seinen Entschluss für das Engagement beim Champions-League-Kandidaten.

Für Frankfurts Aufsichtsratschef Philipp Holzer ist Krösche, der vor seiner zweijährigen Tätigkeit in Leipzig beim heutigen Zweitligisten SC Paderborn Erfahrungen im Management sammelte und mit den Ostwestfalen 2018 den Aufstieg ins Oberhaus schaffte, die perfekte Lösung als Nachfolger von Bobic: "Seine Verpflichtung ist ein absoluter Volltreffer."

Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff will die Lücke, die Krösches Abgang hinterlässt, schnell schließen. "Wir haben einen klaren Plan, den verfolgen wir jetzt. Wir hoffen, dass wir zum 1. Juli respektive zum Neustart der Saison diesen Posten wieder besetzt haben", sagte der Leipziger Vorstandsvorsitzende am Rande des Pokalspiels gegen Werder Bremen am Freitagabend bei Sky.

Durch die Einigung mit Krösche hat die Eintracht eine von zwei wichtigen Baustellen auf Schlüsselpositionen geschlossen. Frankfurt befindet sich zur neuen Saison weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Adi Hütter, der zum Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach abwandert. Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg ist der große Favorit, obwohl der 46-jährige Österreicher bei den Wölfen noch bis 2022 unter Vertrag steht.