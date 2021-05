BVB: Mateu Morey am rechten Knie operiert

Mateu Morey von Borussia Dortmund ist am rechten Knie operiert worden. Der BVB teilte am Mittwochabend mit, es habe sich um einen "ersten Akuteingriff" gehandelt, die weitere Behandlung werde "nach Ablauf der ersten Heilungsphase" festgelegt.

Morey war am Samstag während des DFB-Pokal-Halbfinals gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (5:0) unglücklich im Rasen hängengeblieben, wobei sich sein Knie stark nach hinten überstreckte.

"Der Countdown, um stärker zurückzukommen, hat bereits begonnen", twitterte der 21-Jährige nach der Operation. Am Samstag trifft Borussia Dortmund dann also ohne Morey in der Bundesliga auf RB Leipzig (15.30 Uhr im LIVETICKER)