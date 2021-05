In der Bundesliga steht am Wochenende der 33. Spieltag an. Warum werden nicht alle Spiele am Samstag ausgetragen? In diesem Artikel erhaltet Ihr Antworten.

Am kommenden Wochenende stehen einmal mehr neun Spiele in der Bundesliga an. Obwohl der vorletzte Spieltag ausgetragen wird, finden aber nicht alle neun Spiele zeitgleich am Samstag statt.

Bundesliga: Warum sind am 33. Spieltag nicht alle Spiele am Samstag?

Der Grund dafür, dass nicht alle neun Spiele zeitgleich am Samstag stattfinden, ist einfach: Das DFB-Pokalfinale findet aufgrund des straffen Terminplans infolge der Coronapandemie am Donnerstag statt. Den Teilnehmern wurde von der DFL ein zusätzlicher Regenerationstag gewährt.

RB Leipzig und Borussia Dortmund spielen daher erst am Sonntag, dem 16. Mai 2021. Ursprünglich hatten auch die beiden Pokalfinalisten bereits am Samstag spielen sollen. Betroffen sind somit auch der FSV Mainz 05 (Gegner des BVB) und der VfL Wolfsburg (Gegner von RB Leipzig).

Der 33. Spieltag findet ab dieser Saison also nach einem ähnlichen Format ab wie die anderen Spieltage auch. Die genauen Ansetzungen findet Ihr etwas weiter unten.

Bundesliga: Welche Spiele finden am 33. Spieltag statt?

Ein Freitagsspiel gibt es am 33. Spieltag nicht, auch am Samstagabend findet kein Spiel statt. Sieben Partien werden am Samstagnachmittag ausgetragen, zwei Spiele stehen am Sonntagabend an.

Datum Uhrzeit Heim Gast 15.5. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1899 Hoffenheim 15.5. 15.30 Uhr Hertha BSC 1. FC Köln 15.5. 15.30 Uhr FC Augsburg Werder Bremen 15.5. 15.30 Uhr Schalke 04 Eintracht Frankfurt 15.5. 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart 15.5. 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Union Berlin 15.5. 15.30 Uhr SC Freiburg FC Bayern 16.5. 18.00 Uhr FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 16.5. 20.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg

Bundesliga: Der 33. Spieltag im Liveticker

Natürlich könnt Ihr den vorletzten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison im Liveticker verfolgen. Bei SPOX seid Ihr da an der richtigen Adresse. Wir bieten zu jedem Spiel in Deutschlands höchster Spielklasse einen Liveticker an.

Hier findet Ihr unsere Liveticker-Übersicht. Zum Liveticker der Konferenz am Samstagnachmittag gelangt Ihr hier.

© getty

Bundesliga: Die Tabelle im Überblick