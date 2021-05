Schalke 04 - News und Gerüchte: Droht S04 ein Sechs-Punkte-Abzug zum Saisonstart?

Dem FC Schalke 04 könnten zu Saisonbeginn aufgrund der prekären finanziellen Lage offenbar sechs Punkte abgezogen werden. Mark Uth steht vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte rund um die Königblauen.

Schalke 04 - News: Droht S04 ein Punktabzug?

Dem FC Schalke 04 droht offenbar neues Ungemach aufgrund der prekären Finanzlage. Aus einem veröffentlichten Wertpapierprospekt für die neue Anleihe wird laut Bild-Zeitung deutlich, dass der hoch verschuldete Bundesliga-Absteiger (217 Mio. Euro) die Lizenz für die 2. Liga unter Auflagen erhalten habe.

Diese besagten, dass die Schalker bis spätestens zum 15. September ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen müssen. Andernfalls drohen dem Revierklub aufgrund von Verstößen gegen die Lizenz-Auflagen sechs Punkte Abzug - was eine sofortige Bundesliga-Rückkehr unwahrscheinlich machen würde.

Christina Rühl-Hamers (44), Vorständin für Finanzen bei S04, wischte etwaige Sorgen darüber in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage beiseite.

"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben aus allen möglichen Szenarien Handlungsoptionen entwickelt, die wir nun umsetzen. Die DFL erhält am 15. September 2021 unsere Unterlagen, in denen wir alle im Rahmen der Lizenzerteilung festgelegten Auflagen erfolgreich nachweisen werden", wird die 44-Jährige zitiert.

Wie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden soll? "Simpel ausgedrückt: Einnahmen müssen optimiert, Ausgaben reduziert werden. Mit der Verlängerung vieler Sponsoren-Verträge für die Zweite Liga ist ersteres schon gut gelungen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Verkauf von Teilen unseres Esports-Geschäftsbereiches. Parallel dazu laufen Kostensenkungsprogramme in vielen Bereichen", antwortete Rührl-Hamers.

Deshalb sei ein Punktabzug alles in allem unwahrscheinlich: "Wir gehen sicher davon aus, alle Vorgaben zu erfüllen."

Schalke 04 - Transfernews: Mark Uth vor Rückkehr zum 1. FC Köln

Mark Uth (29) wird den FC Schalke 04 im Sommer verlassen und wird sich wohl erneut dem 1. FC Köln anschließen. "Wir sind im Austausch mit seinem Berater und dabei schon relativ weit", sagte Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle am Montag: "Der Spieler hat auch Interesse, zum 1. FC Köln zu kommen, wir werden das in den kommenden Tagen intensivieren."

Uth stammt aus der Jugend des FC, war im vergangenen Jahr bereits für einige Monate sehr erfolgreich nach Köln ausgeliehen (11 Torbeteiligungen), steht aber noch beim Absteiger Schalke 04 unter Vertrag. Die Königsblauen würden Uth trotz laufenden Vertrags aber nach Angaben des Express wohl ablösefrei ziehen lassen - allein um ihn von der Gehaltsliste runterzubekommen. Bei seinem Salär soll Uth dem Effzeh entgegenkommen wollen.

Uth kam im Sommer 2018 ablösefrei aus Hoffenheim zu den Knappen und konnte auch aufgrund seines Verletzungspechs (schwere Adduktorenverletzung, Oberschenkelverletzung etc.) nie wirklich überzeugen. Für Schalke machte er lediglich 59 Spiele (7 Tore, 6 Vorlagen).

Nach der 0:1-Niederlage der Schalke gegen Arminia Bielefeld und dem damit verbundenen feststehenden Abstieg der Königsblauen wurde er für viele Fans zum Feindbild und sogar bei der Ankunft am Stadion in der Nacht von Teilen der Anhängerschaft um das Stadion gejagt. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison beim 1. FC Köln stand Uth "zum Schutz des Spielers und des Vereins" nicht mehr im Kader.

FC Schalke 04: Abgeschlagen Letzter in der Bundesliga-Tabelle