Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 33. Spieltag steht an! Fix-Absteiger Schalke 04 empfängt Champions-League-Aspirant Eintracht Frankfurt. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Während der FC Schalke 04 bereits fix abgestiegen ist und nach 33 Jahren wieder in die 2. Bundesliga muss, geht es bei den Frankfurtern noch um die Champions-League-Qualifikation. Die Hessen sind aktuell Fünfter und wären somit raus aus den Plätzen für die Königsklasse. Der Abstand auf den ersehnten vierten Platz beträgt jedoch nur einen Punkt. Zudem geht man gegen Schalke 04 als klarer Favorit in die Partie.

Am heutigen Samstag, den 15. Mai, steigt das Spiel des vorletzten Bundesligaspieltags zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Um 15.30 Uhr wird die Partie in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, der Spielstätte von Schalke 04, angepfiffen.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN und Sky besitzen die Übertragungsrechte für die Bundesliga, die meisten Spiele laufen jedoch auf Sky. So gehört auch Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt zu den zahlreichen Partien, die Sky live und in voller Länge überträgt. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 6 HD werdet Ihr dabei fündig. Da gehen die Vorberichte um 15.15 Uhr los. Marcus Lindemann übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren.

Heute finden zudem sechse weitere Ligaspiele statt, alle davon werden um 15.30 Uhr angepfiffen. Die Konferenz, in der Ihr die Parallelspiele sehen könnt, gibt es auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen.

Sky hat zudem das Einzelspiel zwischen Schalke 04 und Frankfurt sowie die Konferenz am 33. Spieltag auch im Livestream-Angebot. Ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket verschafft Euch den Zugang zum Livestream.

© getty SGE-Trainer Adi Hütter übernimmt in der kommenden Saison Borussia Mönchengladbach.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga-Highlights heute auf DAZN

Nach Schlusspfiff könnt Ihr die Highlights der Partie dann bei DAZN aufrufen. Alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga hat der Streamingdienst im Angebot. Doch auch komplette Spiele der Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Primera Division, Champions League oder Europa League gibt es bei DAZN zu sehen.

Auch Sportarten wie Darts, US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Handball, Tennis, Rugby, Motorsport, Radsport, Wrestling, MMA oder Boxen werden im Livestream übertragen.

Um auf all dies zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN für nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr abonnieren. Vorher bekommt Ihr aber die Möglichkeit, den Anbieter 30 Tage lang kostenfrei zu testen.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 33

33 Datum: 15. Mai 2021

15. Mai 2021 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: Veltins Arena (Gelsenkirchen)

Veltins Arena (Gelsenkirchen) TV-Übertragung: Sky

Sky Livestream: Sky

Sky Highlights: DAZN, Sky, ARD, ZDF

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX bietet Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt in Form eines Livetickers für all jene, die über kein Sky-Abo verfügen, auf der eigenen Website an.

Hier geht's zum Liveticker: FC Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Fährmann - Mustafi, Sane, Oczipka - Becker, Idrizi, Flick, Raman - Harit - Paciencia, Huntelaar

Fährmann - Mustafi, Sane, Oczipka - Becker, Idrizi, Flick, Raman - Harit - Paciencia, Huntelaar Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Hasebe - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag