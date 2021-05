Offiziell! Oliver Glasner neuer Trainer von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat Oliver Glasner als neuen Trainer verpflichtet. Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, wird der Österreicher die Nachfolger seines zum Ligarivalen Borussia Mönchengladbach gewechselten Landsmanns Adi Hütter antreten.

Glasner stand eigentlich noch für ein weites Jahr beim Ligarivalen VfL Wolfsburg unter Vertrag, bei der Eintracht unterschrieb er bis 2024. Nach Informationen der Bild muss die Eintracht 1,8 Millionen Euro Ablöse für Glasner berappen.

"Der Schritt ist mir nicht leicht gefallen, weil ich unglaublich gerne mit dieser Mannschaft gearbeitet habe", ließ sich Glasner in einer Mitteilung des VfL zitieren. "Ich habe aber das Gefühl, dass es Zeit für eine neue Herausforderung ist. Ich wünsche dem VfL Wolfsburg weiterhin viel Erfolg."

VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke sagte: "Dem haben wir entsprochen und das Vertragsverhältnis aufgelöst. Wir bedanken uns bei Oliver Glasner für zwei erfolgreiche Jahre und wünschen ihm alles Gute."

Glasners Assistenz-Trainer Michael Angerschmid geht mit Glasner nach Frankfurt, Thomas Sageder verlässt Wolfsburg mit unbekanntem Ziel.

Oliver Glasner wird neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt

Der 46-jährige Glasner hatte die Wölfe in der vergangenen Saison erstmals seit sechs Jahren wieder in die Champions League geführt. In seiner ersten Spielzeit bei den Norddeutschen gelang Glasner mit seiner Mannschaft die Qualifikation für die Playoffs der Europa League.

Auf Seiten der SGE war die Freude groß: "Oliver Glasner hat in den vergangenen zwei Jahren beim VfL Wolfsburg bewiesen, dass er in der Lage ist, auf absolutem Topniveau zu arbeiten und junge Spieler weiterzuentwickeln", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann: "In unserer Situation mit einer hohen Personalfluktuation rund um die Mannschaft haben wir bewusst auf einen Trainer mit Erfahrungen aus der Bundesliga und dem internationalen Wettbewerb gesetzt. Zudem sind wir schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass Oliver Glasner mit seiner Spielphilosophie bestens zu unserer Mannschaft passt. Wir sind überzeugt davon, dass er seinen in Wolfsburg eingeschlagenen, sehr erfolgreichen Weg auch in Frankfurt fortsetzen wird."

Zu seinem Eintracht-Wechsel sagte Glasner in der Pressemitteilung der Frankfurter: "Eintracht Frankfurt ist ein spannender Klub und hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Die Emotionalität in der Stadt und der Region rund um die Eintracht ist großartig und nicht zuletzt nach den großartigen Auftritten in der Europa League in den vergangenen Jahren international bekannt. Wir sehen in Frankfurt die Möglichkeit, eine Mannschaft auf einem starken Niveau weiterzuentwickeln und freuen uns sehr auf diese tolle Herausforderung."