FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der frisch gekürte DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund ist am 33. Spieltag zu Gast beim FSV Mainz 05. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Mit 4:1 bezwang Borussia Dortmund am vergangenen Donnerstag im Finale des DFB Pokals RB Leipzig für den fünften Pokaltitel in Vereinsgeschichte. Zwei Spieltage vor Schluss geht es für die Schwarz-Gelben jedoch auch in der Liga um noch einiges. Das anvisierte Ziel Champions-League-Qualifikation für die Saison 2021/22 wurde noch nicht erreicht.

Nachdem Eintracht Frankfurt gestern gegen Fix-Absteiger Schalke 04 überraschend mit 3:4 verlor, können die Dortmunder heute mit einem Sieg gegen Mainz 05 den Sack zumachen und sich für die Königsklasse qualifizieren. Einen Punkt beträgt der Abstand auf die Frankfurter. Zudem ist mit dem VfL Wolfsburg ein weiterer CL-Aspirant heute (gegen RB Leipzig) im Einsatz.

FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der FSV Mainz 05 und der BVB spielen am heutigen Sonntag (16. Mai) ihre Partie am 33. Spieltag der Bundesliga. Gespielt wird in der Opel Arena in Mainz. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr.

© getty Mit dem 4:1-Sieg über RB Leipzig im Finale krönte sich der BVB zum DFB-Pokalsieger 2020/21.

FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute live im Pay-TV

Live und in voller Länge im Pay-TV übertragen wird die Partie heute von Sky. Um 17.30 Uhr startet die Übertragung des Spiels auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD. Mit Vorberichten werden die Fans auf das Duell eingestimmt. Kai Dittmann kommentiert die Begegnung von Anfang bis Ende.

FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute live im Livestream

Zudem ist Sky auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Ihr wollt die Partie dort sehen? Dann braucht Ihr dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga-Highlights bei DAZN

Auf der Plattform von DAZN sind dann die besten Szenen des Spiels in Form von Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff abrufbar. Der Streamingdienst zeigt jedoch nicht nur Highlights, sondern besitzt auch für volle Partien der Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1 Champions League und Europa League Übertragungsrechte.

Ebenso könnt Ihr viele andere Sportarten beim "Netflix des Sports" vorfinden. Darunter die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Radsport, Motorsport, Tennis, Handball, Darts, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling und Rugby.

Das DAZN-Monatsabo ist mit einem Preis in Höhe von 11,99 Euro versehen, das Jahresabo kostet Euch 119,99 Euro. Mit dem Probemonat könnt Ihr jedoch vorher noch DAZN einen Monat lang gratis testen.

FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung bei Sky bietet SPOX auf der Website einen ausführlichen Liveticker an. Spielentscheidende Aktionen, Tore oder Platzverweise - das und vieles mehr wird für Euch live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund.

Bundesliga: Die Tabelle am 33. Spieltag