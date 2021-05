BVB, News und Gerüchte: Jadon Sancho spricht über Zukunft und Haaland-Versprechen

Matchwinner Jadon Sancho hat nach dem BVB-Sieg gegen Leipzig über seine Zukunft sowie ein Versprechen an den fehlenden Erling Haaland gesprochen. Dieser könnte im Pokalfinale gegen RB auf den Platz zurückkehren. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu den Schwarzgelben

BVB, News: Sancho spricht über Zukunft und Haaland-Versprechen

Mit seinem ersten Doppelpack der Saison hat Jadon Sancho den BVB spät zum Sieg gegen RB Leipzig geschossen, erst in der 87. Minute fiel der goldene Treffer. Im Anschluss erzählte der Brite, dass er mit dem Tor ein Versprechen an Teamkollege Erling Haaland eingelöst hat, der verletzungsbedingt nur auf der Tribüne mitfiebern konnte.

"Ich habe Erling versprochen, dass wir diesen Sieg holen und ihm die drei Punkte in seiner Abwesenheit schenken. Er hat mir gratuliert und sich mit mir gefreut. Umso glücklicher bin ich, dass wir es geschafft haben", sagte er bei ESPN. Nach dem Abpfiff hielt es den Norweger nicht mehr auf den Rängen, er stürmte auf den Rasen und jubelte im Kreise der Mannschaft.

"Erling kam auf mich zu und wollte mit mir feiern. Er hat mich angeschrien: 'Come on, come on!' Ich habe ihm gesagt: 'Erling, wir haben noch einen Job zu tun: Den Pokal holen.' Wir pushen uns gegenseitig bis ans Limit", erklärte Sancho weiter. "Mit Erling zu arbeiten macht viel Spaß. Wir motivieren uns auf und neben dem Platz." Am kommenden Donnerstag steht das Finale im DFB-Pokal an, dann geht es erneut gegen Leipzig.

Da siegbringende 3:2 leitete Sancho mit einem Hackentrick auf Rapael Guerreiro ein, dieser spielte den Ball zurück zum 21-Jährigen, der nur noch einschieben musste: "Meine Mama hat immer gesagt, dass ich ein guter Tänzer werden könnte", sagte er im Spaß zu besagter Szene, ehe er ernster wurde. "Ich bin ein Straßenfußballer aus London und war als kleiner Junge Fan von Ronaldinho. Ich habe versucht ihn zu kopieren. Ich arbeite jeden Tag hart an meinen Skills und will mich immer wieder verbessern."

Von Trainer Edin Terzic erhielt er im Anschluss ein Sonderlob: "Er hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir auf Platz vier klettern konnten. Wir hoffen, dass er so weitermacht." Während der VfL Wolfsburg durch einen Sieg gegen Union Platz drei verteidigte, kann am Sonntag Eintracht Frankfurt (ab 15.30 Uhr gegen Mainz 05) wieder am BVB vorbeiziehen und den letzten Champions-League-Platz übernehmen.

Keine konkrete Aussage wollte Sancho hingegen zu seinen Karriereplänen machen. "Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich bin aktuell sehr glücklich hier in Dortmund. Ich liebe den Verein, die Fans und die Mannschaft." Der BVB habe ihm seinen "ersten Profi-Start ermöglicht. Ich will alles geben, weil ich weiß, dass mich die Fans motivieren und unterstützen. Ich bin sehr happy im Moment."

Nach Informationen von SPOX und Goal peilt Sancho im kommenden Transferfenster erneut einen Abschied von der Borussia an, allerdings liegt dem BVB bisher weder ein Angebot vor noch führt die Sancho-Seite ernsthafte Gespräche mit anderen Klubs. Die Schmerzgrenze für den bis 2023 gebundenen Flügelstürmer liegt bei 90 Millionen Euro.

Jadon Sancho im Steckbrief

Geburtstag 25. März 2000 Geburtsort Camberwell, London (England) Starker Fuß Rechts Position Linker Flügel, rechter Flügel Vereine FC Watford (Jugend), Manchester City (Jugend/U23), Borussia Dortmund

© getty Haaland fiel gegen RB Leipzig aus.

BVB, News: Dortmund hofft auf Haaland-Einsatz im Pokalfinale

Borussia Dortmund hofft auf einen Einsatz von Erling Haaland im Pokalfinale gegen RB Leipzig am Donnerstag. Nach seinem Pferdekuss werde die sich gebildete Flüssigkeit "immer weniger", sagte Trainer Terzic nach dem Erfolg bei der Generalprobe gegen die Sachsen: "Wir hoffen, dass er Anfang oder Mitte nächster Woche ins Mannschaftstraining zurückkommt und eine Option darstellt für das Pokalfinale."

Terzic betonte aber, dass seine Mannschaft es in den letzten sieben Tagen in zwei Spielen auch geschafft habe, "acht Tore ohne Erling Haaland zu erzielen". Man habe aber "nichts dagegen, wenn er wieder auf der Anzeigentafel steht".

RB-Coach Julian Nagelsmann zeigte Respekt vor dem norwegischen Sturmjuwel. Es werde "tendenziell nicht leichter, wenn er spielt", so Nagelsmann: "Wir bereiten uns darauf vor, dass er spielt. Mit ihm haben sie noch einmal eine andere dynamische Komponente vorne."

BVB - RB Leipzig: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © getty 1/32 Der BVB hat sich im Rennen um die Champions-League-Plätze alle Chancen bewahrt und mit 3:2 gegen RB Leipzig gewonnen. Auch ohne den verletzten Haaland überzeugte ein Offensiv-Duo auf ganzer Linie. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/32 MARWIN HITZ | Tor | Note: 3,5 | Fehlerfrei, aber gleich drei Flirts mit dem Desaster: Bei einem Rückpass zu zögerlich, zwei Pässe gingen zu risikoreich an Leipzigs Pressing vorbei. Bitter: Nach einer Kollision mit Akanji war für ihn früh Schluss. © getty 3/32 LUKASZ PISZCZEK | Abwehr | Note: 2,5 | Sein Querpass (8.) hätte teuer werden können. Sonst aber sehr aufmerksam und zweikampfstark. Hielt seine rechte Abwehrseite gegen Angelino und Forsberg dicht. Vom Routinier ging der Treffer zum 1:0 aus. © getty 4/32 MANUEL AKANJI | Abwehr | Note: 2,5 | Bügelte einen Fehlpass des Kollegen Piszczek aus, hatte auch ansonsten meist den Überblick gegen die Offensivaktionen von Forsberg und Co. Nicht ganz so stark in den Spielaufbau eingebunden wie sonst. © getty 5/32 MATS HUMMELS | Abwehr | Note: 2,5 | Starke Rettungsgrätsche gleich zu Beginn gegen Hwang (3.). Auch danach sehr souverän und mit viel Spielübersicht. Am Ende mit zwei sehr robusten Szenen, beim 2:2 verlor er den Zweikampf gegen Hwang. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO | Abwehr | Note: 1,5 | Erneut der heimliche Spielmacher. Fast alles ging von seiner linken Seite aus. Zu eigennützig kurz vor der Pause, als er Reus übersah. Nach dem Wechsel mit den Assists zum 2:0 und 3:2. So wertvoll! © getty 7/32 MO DAHOUD | Mittelfeld | Note: 2 | Durfte für den gesperrten Bellingham ran und machte seine Sache richtig gut. Traute sich sogar ein Tänzchen gegen drei Leipziger am eigenen Strafraum zu. Riesiges Laufpensum, viele gute Ideen nach vorne. © getty 8/32 EMRE CAN | Mittelfeld | Note: 4 | Lautstarker Antreiber im defensiven Mittelfeld, hielt Dahoud effektiv den Rücken frei. In der zweiten Hälfte immer stärker unter Druck, als die Leipziger aufdrehten. Beim 1:2 nicht nah genug an Klostermann dran. © getty 9/32 GIO REYNA | Mittelfeld | Note: 4,5 | Deutlich schwächer als zuletzt. Oft zu übereifrig und unentschlossen. Der 18-Jährige konnte sich mehrfach nicht gegen die physisch stärkeren Leipziger durchsetzen. Hätte wohl früher vom Feld gehört. © getty 10/32 MARCO REUS | Mittelfeld | Note: 1,5 | Wie in besten Zeiten! Ganz starke erste Hälfte des BVB-Kapitäns. Sprühte nur so vor Spielfreude. Energisch und abgezockt beim Treffer zum 1:0. Traumhafte Vorarbeit für Sancho (37.). Auch nach dem Wechsel sehr aktiv. © getty 11/32 JADON SANCHO | Mittelfeld | Note: 1,5 | Viel unterwegs, half auch nach hinten mit. Einige starke Dribblings, im Eins-gegen-eins mit Keeper Gulacsi erst zu zögerlich (37.). Beim 2:0 (51.) dann aber abgezockt. Am Ende sogar der Matchwinner. © getty 12/32 THORGAN HAZARD | Angriff | Note: 3 | Als Haaland-Ersatz in die Startelf gerückt, aber trotzdem meist eher auf dem rechten Flügel unterwegs. Mit einer brillanten Vorlage zum 1:0. Konnte sich ansonsten nicht groß in Szene setzen. © getty 13/32 ROMAN BÜRKI (46.) | Tor | Note: 3,5 | Nach der Pause für Hitz auf dem Feld. Erster Einsatz für Schwarz-Gelb seit dem 22. Januar in Gladbach. Griff direkt beherzt zu bei Forsbergs Warnschuss (47.). Bei beiden Leipziger Toren machtlos. © getty 14/32 THOMAS DELANEY (59.) | Mittelfeld | Note: 4 | Ersetzte nach gut einer Stunde den ausgepowerten Dahoud. Hatte seine liebe Mühe mit den immer stärker werdenden Gästen. © getty 15/32 JULIAN BRANDT (72.) | Angriff | Ohne Bewertung | Sollte in den letzten zwanzig Minuten für frische Impulse sorgen. Fand erst keine Bindung zum Spiel. Dann aber ein guter Pass auf Reus (83.) und ein sehr guter, der das 3:2 ermöglichte. © getty 16/32 ANSGAR KNAUFF | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Vielleicht etwas zu spät von Terzic gebracht für den müden Reyna. Einmal per Kopf mit einer Chance, mehr war nicht drin. © getty 17/32 PETER GULACSI | Tor | Note: 3,5 | Der erste Schuss auf sein Tor schlug gleich hinter ihm im Netz ein (7.). Anschließend mit einigen Rettungstaten, ehe ihm Sancho kurz nach dem Wiederanpfiff (51.) keine Chance ließ. Auch beim 2:3 machtlos (87.). © getty 18/32 LUKAS KLOSTERMANN | Abwehr | Note: 3,5 | Rückte bei Leipzigs Angriffen meist in den rechten Halbraum vor. Defensiv lange fehlerfrei, bis ihn Sancho vor dem 0:2 schwindelig spielte. Mustergültiger Kopfballtreffer zum 1:2 (63.). © getty 19/32 DAYOT UPAMECANO | Abwehr | Note: 5 | Schwacher Auftritt des künftigen FCB-Verteidigers. In den Zweikämpfen war er oft zweiter Sieger (50 Prozent). Sein schlimmer Ballverlust gegen Piszczek blieb ungestraft (27.). Beim 2:3 viel zu zaghaft. © getty 20/32 WILLI ORBAN | Abwehr | Note: 3 | Ließ sich von Reus vor dem Rückstand zu leicht abschütteln. Im Spielaufbau dafür gewohnt sicher (Passquote von 88,7 Prozent) und in der Luft kaum zu überwinden. © getty 21/32 BENJAMIN HENRICHS | Mittelfeld | Note: 5 | Im Spiel nach vorne etwas passiver als sein Pendant auf der linken Seite. In der Defensive stellte ihn der enorm umtriebige Sancho mehrfach vor Probleme. Zudem mit einigen Fehlpässen. © getty 22/32 MARCEL SABITZER | Mittelfeld | Note: 4,5 | Das 0:1 geht auch auf seine Kappe. Der Kapitän hätte den Pass auf Vorlagengeber Hazard verhindern können, reagierte aber viel zu spät. Hinzu kommt eine ausbaufähige Zweikampfquote (50 Prozent). © getty 23/32 KEVIN KAMPL | Mittelfeld | Note: 3 | Ließ sich immer wieder tief in die eigene Hälfte fallen, um das Zepter bei Ballbesitz in die Hand zu nehmen. Hatte aus zentraler Position den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber deutlich (50.). Ohne grobe Patzer. © getty 24/32 ANGELINO | Mittelfeld | Note: 4 | Interpretierte seine Rolle bei Ballbesitz sehr offensiv und war immer wieder am gegnerischen Sechzehner zu finden. Leistete sich allerdings mehrere unnötige Abspielfehler (Passquote von 73,1 Prozent). © getty 25/32 DANI OLMO | Mittelfeld | Note: 3 | Kam mit dem galligen BVB lange nicht zurecht und produzierte deshalb massig Ballverluste (23). Strahlte in seinen gelungenen Aktionen aber stets Gefahr aus. Traf zum 2:2. © getty 26/32 EMIL FORSBERG | Mittelfeld | Note: 4,5 | Tauchte in der ersten Hälfte völlig ab. Nur der abgemeldete Hwang hatte weniger Ballkontakte als der Schwede. Gleiches Spiel auch nach dem Seitenwechsel, bis er Klostermanns Tor per Ecke vorbereitete. © getty 27/32 HEE-CHAN HWANG | Angriff | Note: 4,5 | Machte bei seinem zweiten Bundesliga-Startelfeinsatz zwar viele Wege und hatte gleich zu Beginn die Chance auf die Führung (3.). Anschließend lange harmlos, bis er das 2:2 auflegte. © getty 28/32 NORDI MUKIELE | Abwehr | Note: 3 | Kam nach 64 Minuten für den überforderten Henrichs in die Partie und sorgte für etwas mehr Stabilität. © getty 29/32 JUSTIN KLUIVERT | Angriff | Note: 4 | Wurde für den lange glücklosen Forsberg eingewechselt (64.), um für mehr Gefahr zu sorgen. Er blieb aber ohne nennenswerte Aktion. © getty 30/32 AMADOU HAIDARA | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Kam nach 75 Minuten für Angelino ins Spiel und leitete den Ausgleich mit einem bärenstarken Pass ein. Beim 3:2 von Sancho viel zu passiv. © getty 31/32 KONRAD LAIMER | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Feierte sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Er ersetzte Kampl (75.). Die Niederlage konnte er nicht mehr verhindern. © getty 32/32 MARCEL HALSTENBERG | Abwehr | Ohne Bewertung | Nach 82 Minuten für Klostermann eingewechselt, sorgte er für mehr Frische in Leipzigs Verteidigung. Beim 2:3 trägt er keine Schuld.

BVB, News: Stimmen zum Sieg gegen Leipzig

Zwei Spieltage vor Saisonende darf der BVB durch den Sieg gegen Leipzig weiter auf die Qualifikation für die Köngisklasse hoffen. Dennoch mahnte Kapitän Marco Reus nach der Partie, dass das Spiel auch einen anderen Ausgang hätte nehmen können. "Da hatten wir phasenweise Glück, dass wir nicht das 2:3 bekommen haben", sagte er über die Minuten nach dem 2:2.

Reus war an acht Torschüssen beteiligt, an so vielen wie kein anderer Spieler. Er erzielte sein 133. Bundesliga-Tor und zog mit Giovane Elber auf Platz 21 der ewigen Torschützenliste gleich. Zudem gewann der BVB erstmals in dieser Bundesliga-Saison fünf Spiele am Stück.

Hier weitere Stimmen zur Begegnung:

Marco Reus: "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Nach dem 2:0 machte Leipzig viel Druck und wir sind zu passiv geworden. Die Abstände haben nicht mehr funktioniert, wir waren zu weit zurückgezogen und hatten keinen Druck mehr auf die Dreier- beziehungsweise Viererkette. Da sind wir alle gefordert, dass wir weiter vorrücken. Wir haben aber weiter Moral gezeigt und das 3:2 gemacht. Das war sehr wichtig."

Emre Can: "Man hat dann gesehen, dass sie eine Top-Mannschaft sind, wenn man sie spielen lässt. Daher ein Riesenkompliment an die Mannschaft, dass wir nicht nachgelassen und die Köpfe hängen gelassen, sondern noch ein Tor gemacht haben."

Edin Terzic: "Wir freuen uns sehr über den Sieg. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Da haben wir viel Torgefahr entwickelt. Das ist in der zweiten Halbzeit etwas verloren gegangen. Wir sind auch etwas müde geworden. Leipzig hat verdient den Ausgleich gemacht. Danach hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können."

Julian Nagelsmann: "Jede Niederlage ist ärgerlich. Besonders, wenn man zurückliegt, dann aber wieder rankommt und am Ende leer ausgeht. In dem Moment, als wir eigentlich das Oberwasser hatten, kassieren wir den dritten Gegentreffer. Das ist bitter. Über die gesamten 90 Minuten gesehen sind wir aber nicht viel schlechter als der BVB gewesen. Wir haben bis zum Pokalspiel am Donnerstag nun ausreichend Zeit, um unsere heutigen Fehler zu analysieren. Teilweise haben wir es gut gemacht, teilweise sehr schlecht. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Drei Gegentore sind zu viele. Deswegen haben wir verloren."