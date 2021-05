BVB - Jadon Sancho bei Borussia Dortmund: Der schmerzhaftere Verlust

Nach sieben Wochen Verletzungspause befindet sich Jadon Sancho bei Borussia Dortmund auf Anhieb wieder in Top-Form. Es wäre für den BVB wichtiger, wenn man den Engländer anstatt Erling Haaland halten könnte.

Gut möglich, dass der nächste Satz schon bald wieder revidiert werden muss. Dennoch: Jadon Sancho hat das Tor der Saison von Borussia Dortmund geschossen.

"Jadon macht auf uns einen sehr guten Eindruck, er sprüht vor Spielfreude", sagte Dortmunds Interimscoach Edin Terzic kürzlich. Da hatte Sancho nach sieben Wochen Verletzungspause (Muskelbündelriss) gerade wieder seine erste Spielzeit in der Bundesliga bekommen, doch diese 31 Minuten beim 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin sahen bereits ziemlich gut aus.

Seitdem sind 270 weitere Pflichtspielminuten vergangen. Sancho spielte 240 davon und stand in den drei Begegnungen jeweils in der Startelf. Zwei Assists im Pokal gegen Holstein Kiel steuerte er bei, am Samstag im Topspiel gegen Leipzig ließ er die beiden wichtigen Tore zum 2:0 und dem siegbringenden 3:2 folgen.

Die Champions-League-Hoffnungen des BVB, ohne Sanchos zweites Tor hätten sie zwei Spieltage vor Saisonende einen Dämpfer bekommen. Die Wichtigkeit dieses Treffers kann auch in drei Tagen beim DFB-Pokalfinale nicht übertroffen werden. Zwar stünde der Borussia der erste Titel seit 2017 gerade in emotionaler Hinsicht durchaus gut zu Gesicht, vor allem in dieser an zahlreichen Irrungen und Wirrungen reichen Spielzeit. Doch für Renommee und Innen- wie Außenwirkung des Klubs ist die Teilnahme an der Königsklasse von größerer Tragweite.

BVB - RB Leipzig: Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel © getty 1/32 Der BVB hat sich im Rennen um die Champions-League-Plätze alle Chancen bewahrt und mit 3:2 gegen RB Leipzig gewonnen. Auch ohne den verletzten Haaland überzeugte ein Offensiv-Duo auf ganzer Linie. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © getty 2/32 MARWIN HITZ | Tor | Note: 3,5 | Fehlerfrei, aber gleich drei Flirts mit dem Desaster: Bei einem Rückpass zu zögerlich, zwei Pässe gingen zu risikoreich an Leipzigs Pressing vorbei. Bitter: Nach einer Kollision mit Akanji war für ihn früh Schluss. © getty 3/32 LUKASZ PISZCZEK | Abwehr | Note: 2,5 | Sein Querpass (8.) hätte teuer werden können. Sonst aber sehr aufmerksam und zweikampfstark. Hielt seine rechte Abwehrseite gegen Angelino und Forsberg dicht. Vom Routinier ging der Treffer zum 1:0 aus. © getty 4/32 MANUEL AKANJI | Abwehr | Note: 2,5 | Bügelte einen Fehlpass des Kollegen Piszczek aus, hatte auch ansonsten meist den Überblick gegen die Offensivaktionen von Forsberg und Co. Nicht ganz so stark in den Spielaufbau eingebunden wie sonst. © getty 5/32 MATS HUMMELS | Abwehr | Note: 2,5 | Starke Rettungsgrätsche gleich zu Beginn gegen Hwang (3.). Auch danach sehr souverän und mit viel Spielübersicht. Am Ende mit zwei sehr robusten Szenen, beim 2:2 verlor er den Zweikampf gegen Hwang. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO | Abwehr | Note: 1,5 | Erneut der heimliche Spielmacher. Fast alles ging von seiner linken Seite aus. Zu eigennützig kurz vor der Pause, als er Reus übersah. Nach dem Wechsel mit den Assists zum 2:0 und 3:2. So wertvoll! © getty 7/32 MO DAHOUD | Mittelfeld | Note: 2 | Durfte für den gesperrten Bellingham ran und machte seine Sache richtig gut. Traute sich sogar ein Tänzchen gegen drei Leipziger am eigenen Strafraum zu. Riesiges Laufpensum, viele gute Ideen nach vorne. © getty 8/32 EMRE CAN | Mittelfeld | Note: 4 | Lautstarker Antreiber im defensiven Mittelfeld, hielt Dahoud effektiv den Rücken frei. In der zweiten Hälfte immer stärker unter Druck, als die Leipziger aufdrehten. Beim 1:2 nicht nah genug an Klostermann dran. © getty 9/32 GIO REYNA | Mittelfeld | Note: 4,5 | Deutlich schwächer als zuletzt. Oft zu übereifrig und unentschlossen. Der 18-Jährige konnte sich mehrfach nicht gegen die physisch stärkeren Leipziger durchsetzen. Hätte wohl früher vom Feld gehört. © getty 10/32 MARCO REUS | Mittelfeld | Note: 1,5 | Wie in besten Zeiten! Ganz starke erste Hälfte des BVB-Kapitäns. Sprühte nur so vor Spielfreude. Energisch und abgezockt beim Treffer zum 1:0. Traumhafte Vorarbeit für Sancho (37.). Auch nach dem Wechsel sehr aktiv. © getty 11/32 JADON SANCHO | Mittelfeld | Note: 1,5 | Viel unterwegs, half auch nach hinten mit. Einige starke Dribblings, im Eins-gegen-eins mit Keeper Gulacsi erst zu zögerlich (37.). Beim 2:0 (51.) dann aber abgezockt. Am Ende sogar der Matchwinner. © getty 12/32 THORGAN HAZARD | Angriff | Note: 3 | Als Haaland-Ersatz in die Startelf gerückt, aber trotzdem meist eher auf dem rechten Flügel unterwegs. Mit einer brillanten Vorlage zum 1:0. Konnte sich ansonsten nicht groß in Szene setzen. © getty 13/32 ROMAN BÜRKI (46.) | Tor | Note: 3,5 | Nach der Pause für Hitz auf dem Feld. Erster Einsatz für Schwarz-Gelb seit dem 22. Januar in Gladbach. Griff direkt beherzt zu bei Forsbergs Warnschuss (47.). Bei beiden Leipziger Toren machtlos. © getty 14/32 THOMAS DELANEY (59.) | Mittelfeld | Note: 4 | Ersetzte nach gut einer Stunde den ausgepowerten Dahoud. Hatte seine liebe Mühe mit den immer stärker werdenden Gästen. © getty 15/32 JULIAN BRANDT (72.) | Angriff | Ohne Bewertung | Sollte in den letzten zwanzig Minuten für frische Impulse sorgen. Fand erst keine Bindung zum Spiel. Dann aber ein guter Pass auf Reus (83.) und ein sehr guter, der das 3:2 ermöglichte. © getty 16/32 ANSGAR KNAUFF | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Vielleicht etwas zu spät von Terzic gebracht für den müden Reyna. Einmal per Kopf mit einer Chance, mehr war nicht drin. © getty 17/32 PETER GULACSI | Tor | Note: 3,5 | Der erste Schuss auf sein Tor schlug gleich hinter ihm im Netz ein (7.). Anschließend mit einigen Rettungstaten, ehe ihm Sancho kurz nach dem Wiederanpfiff (51.) keine Chance ließ. Auch beim 2:3 machtlos (87.). © getty 18/32 LUKAS KLOSTERMANN | Abwehr | Note: 3,5 | Rückte bei Leipzigs Angriffen meist in den rechten Halbraum vor. Defensiv lange fehlerfrei, bis ihn Sancho vor dem 0:2 schwindelig spielte. Mustergültiger Kopfballtreffer zum 1:2 (63.). © getty 19/32 DAYOT UPAMECANO | Abwehr | Note: 5 | Schwacher Auftritt des künftigen FCB-Verteidigers. In den Zweikämpfen war er oft zweiter Sieger (50 Prozent). Sein schlimmer Ballverlust gegen Piszczek blieb ungestraft (27.). Beim 2:3 viel zu zaghaft. © getty 20/32 WILLI ORBAN | Abwehr | Note: 3 | Ließ sich von Reus vor dem Rückstand zu leicht abschütteln. Im Spielaufbau dafür gewohnt sicher (Passquote von 88,7 Prozent) und in der Luft kaum zu überwinden. © getty 21/32 BENJAMIN HENRICHS | Mittelfeld | Note: 5 | Im Spiel nach vorne etwas passiver als sein Pendant auf der linken Seite. In der Defensive stellte ihn der enorm umtriebige Sancho mehrfach vor Probleme. Zudem mit einigen Fehlpässen. © getty 22/32 MARCEL SABITZER | Mittelfeld | Note: 4,5 | Das 0:1 geht auch auf seine Kappe. Der Kapitän hätte den Pass auf Vorlagengeber Hazard verhindern können, reagierte aber viel zu spät. Hinzu kommt eine ausbaufähige Zweikampfquote (50 Prozent). © getty 23/32 KEVIN KAMPL | Mittelfeld | Note: 3 | Ließ sich immer wieder tief in die eigene Hälfte fallen, um das Zepter bei Ballbesitz in die Hand zu nehmen. Hatte aus zentraler Position den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber deutlich (50.). Ohne grobe Patzer. © getty 24/32 ANGELINO | Mittelfeld | Note: 4 | Interpretierte seine Rolle bei Ballbesitz sehr offensiv und war immer wieder am gegnerischen Sechzehner zu finden. Leistete sich allerdings mehrere unnötige Abspielfehler (Passquote von 73,1 Prozent). © getty 25/32 DANI OLMO | Mittelfeld | Note: 3 | Kam mit dem galligen BVB lange nicht zurecht und produzierte deshalb massig Ballverluste (23). Strahlte in seinen gelungenen Aktionen aber stets Gefahr aus. Traf zum 2:2. © getty 26/32 EMIL FORSBERG | Mittelfeld | Note: 4,5 | Tauchte in der ersten Hälfte völlig ab. Nur der abgemeldete Hwang hatte weniger Ballkontakte als der Schwede. Gleiches Spiel auch nach dem Seitenwechsel, bis er Klostermanns Tor per Ecke vorbereitete. © getty 27/32 HEE-CHAN HWANG | Angriff | Note: 4,5 | Machte bei seinem zweiten Bundesliga-Startelfeinsatz zwar viele Wege und hatte gleich zu Beginn die Chance auf die Führung (3.). Anschließend lange harmlos, bis er das 2:2 auflegte. © getty 28/32 NORDI MUKIELE | Abwehr | Note: 3 | Kam nach 64 Minuten für den überforderten Henrichs in die Partie und sorgte für etwas mehr Stabilität. © getty 29/32 JUSTIN KLUIVERT | Angriff | Note: 4 | Wurde für den lange glücklosen Forsberg eingewechselt (64.), um für mehr Gefahr zu sorgen. Er blieb aber ohne nennenswerte Aktion. © getty 30/32 AMADOU HAIDARA | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Kam nach 75 Minuten für Angelino ins Spiel und leitete den Ausgleich mit einem bärenstarken Pass ein. Beim 3:2 von Sancho viel zu passiv. © getty 31/32 KONRAD LAIMER | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Feierte sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Er ersetzte Kampl (75.). Die Niederlage konnte er nicht mehr verhindern. © getty 32/32 MARCEL HALSTENBERG | Abwehr | Ohne Bewertung | Nach 82 Minuten für Klostermann eingewechselt, sorgte er für mehr Frische in Leipzigs Verteidigung. Beim 2:3 trägt er keine Schuld.

BVB: Darum ist Sancho wichtiger als Haaland

Dass Sancho unmittelbar nach seiner Blessur diese Top-Form und dadurch einen solchen Einfluss auf das Dortmunder Spiel hat, ist mehr als beachtlich. Zusammen mit Raphael Guerreiro, dem ständig anschiebenden besten Fußballer im BVB-Kader, der Sancho immer wieder sucht und findet, ist Dortmunds spielstarke linke Seite ein echtes Pfund. Das ist natürlich auch für das Endspiel in Berlin keine schlechte Nachricht.

Dort könnte der an einer Prellung laborierende Torjäger Erling Haaland ein weiteres Mal ausfallen, doch Sancho wäre gleich in doppelter Hinsicht der schmerzhaftere Verlust. Wenngleich im Spiel des BVB sicherlich vieles auf den norwegischen Stürmer zugeschnitten ist und in gewisser Hinsicht auch eine Art Abhängigkeit von seinen Tiefenläufen, dem Siegeswillen und in erster Linie den Toren besteht.

Sanchos Dribblings, sein Tempo, die Ideen sowie seine Ballfertigkeiten sind aber nicht nur eine echte Bedrohung für jeden Gegner, sondern über 90 Minuten auch schwerer auszuschalten als Haalands enorme Physis. Die Fähigkeiten des 21-Jährigen haben für Dortmunds Offensivstärke eine noch größere Bedeutung und es wäre wichtiger, Sancho anstatt Haaland zu halten.

Sancho peilt Abschied an - wer zahlt die geforderte Summe?

Die Chancen, dass beide auch in der kommenden Saison beim BVB spielen werden, sind dank der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auch auf die für gewöhnlich so kaufkräftigen Top-Klubs in Europa durchaus gegeben. Es herrscht weiterhin eine Flaute auf dem Transfermarkt, die Forderungen der Westfalen für Sancho - von 85 bis 100 Millionen Euro Ablöse ist die Rede - muss ein Verein erst einmal erfüllen können.

Das mag derzeit nicht arg wahrscheinlich sein, heißt aber nichts. Sancho hat noch ab kommender Saison nur noch ein Jahr Vertrag, daher fällt die geforderte Summe für ihn etwas geringer aus als noch im Vorjahr. Sportdirektor Michael Zorc bestätigte kürzlich, dass es wie im vergangenen Sommer ein Gentlemen's Agreement mit Sancho gebe, das neben den wirtschaftlichen Konditionen an einen bestimmten Zeitpunkt gekoppelt ist, bis zu diesem ein interessierter Verein das Geld auf den Tisch legen müsste. Es kann sehr gut sein, dass es sich dabei wieder um den Start des Trainingslagers Ende Juli, Anfang August handelt.

Nach Informationen von SPOX und Goal peilt Sancho im Sommer zwar erneut einen Abschied an, doch ohne zahlungskräftigen Interessenten wird nichts passieren. "Wir müssen diesen Klub ja nicht suchen. Sondern wenn überhaupt, dann der Spieler", sagte Zorc den Ruhr Nachrichten.

Sancho: "Ich bin sehr glücklich hier in Dortmund"

Am Samstag ließ sich Sancho auf die entsprechende Frage nicht locken: "Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich bin aktuell sehr glücklich hier in Dortmund", sagte er bei ESPN. "Ich liebe den Verein, die Fans und die Mannschaft. Hier habe ich mein Profidebüt gegeben. Die Fans motivieren mich und bringen mich ans Limit."

Welche Auswirkungen die Fülle an permanenten Spekulationen auf Sancho haben kann, zeigte sich zu Saisonbeginn. Erst am 14. Spieltag erzielte er sein erstes Saisontor, wie die gesamte Mannschaft befand er sich in einem veritablen Formtief. Die vorherigen Geschehnisse rund um einen möglichen Wechsel und das starke Interesse von Manchester United, das nicht an den Wahrheitsgehalt der klaren Dortmunder Ansagen in der Öffentlichkeit glaubte, hatten Einfluss auf Sancho. Die Leichtigkeit war verflogen, die Dribblings gingen vermehrt schief.

Allerdings, und das muss man Sancho auch jetzt wieder hoch anrechnen: Er hat sich zu keinem Zeitpunkt hängen lassen und spielte nie lustlos oder gar bockig. Der Nationalspieler versuchte es auf dem Platz immer wieder aufs Neue, doch wie bei seinem Team mit meist überschaubarem Erfolg. Man nimmt ihm daher die Sympathiebekundungen Richtung BVB durchaus ab. Zu einem Bekenntnis zu seiner Zukunft konnte er sich aber bislang nicht durchringen.

BVB: Sancho mit 110 Scorerpunkten in 134 Pflichtspielen

"Für uns wäre es gut, wenn er bliebe. In den Wochen, in denen Jadon gefehlt hat, haben wir gesehen, welchen Wert er für uns hat", sagte Zorc. Das gilt auch umgekehrt - wenn Sancho spielt, sieht man dessen Wert genauso. Überragende 110 Scorerpunkte in 134 Pflichtspielen sprechen für einen Spieler seines Alters eine eindeutige Sprache.

"Die Fans warten schon lange auf einen Pokal. Dieses Jahr wird es Zeit, eine Trophäe nach Dortmund zu holen", sagte Sancho vor ein paar Tagen. Gut möglich, dass er in dieser Verfassung am Donnerstag dem wichtigsten auch das emotionalste Tor der BVB-Saison folgen lässt.

BVB - Jadon Sancho und seine Leistungsdaten bei Borussia Dortmund