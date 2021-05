Bundesliga: Wann beginnt die neue Saison? - Auftakt, Termine, Zeitplan

Vor der Saison ist nach der Saison, auch in der Bundesliga. Hier findet Ihr alle Infos zum Auftakt, den Terminen und dem Zeitplan der Saison 2021/22.

Bundesliga 2021/22, Auftakt: Wann startet die neue Saison?

Der Startschuss in die neue Bundesliga-Saison ist in diesem Jahr für Freitag, den 13. August, geplant. Damit rollt der Ball im deutschen Oberhaus drei Wochen später als in der 2. Bundesliga, die am Freitag, den 23. Juli, beginnt.

Wer das Auftaktspiel in der Bundesliga bestreiten wird, steht aktuell noch nicht fest. In der vergangenen Jahren war allerdings zumeist der Deutsche Meister, in diesem Jahr der FC Bayern, beteiligt.

Bundesliga, Termine: Der Zeitplan der Saison 2021/22 im Überblick

Einige Neuerungen bringt der bereits Ende vergangenen Jahres beschlossene Rahmenterminkalender der Saison 2021/22 mit sich. So wird es in der Bundesliga beispielsweise keine Montagsspiele mehr geben.

Auch die Englischen Wochen, also Spieltage unter der Woche, wurden stark gekürzt. Aktuell ist lediglich eine Englische Woche vorgesehen. Diese soll am 16. Spieltag und damit am 14. und 15. Dezember 2021 ausgetragen werden.

Nach dem darauffolgenden 17. Spieltag (17. bis 19. Dezember 2021) startet die Winterpause, die erst am 7. Januar 2022 mit Beginn des 18. Spieltags endet.

Der 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 ist für Samstag, den 14. Mai 2022, geplant. In die Relegation geht es am 19. und 23. Mai 2022.

Bundesliga: Die wichtigsten Termine 2021/22

Ereignis Termin 1. Spieltag 13.-15. August 2021 Winterpause 20. Dezember 2021 - 6. Januar 2022 34. Spieltag 14. Mai 2022 Relegation 19.+23. Mai 2022

Bundesliga 2021/22: So läuft die Übertragung im TV und Livestream

Erster Ansprechpartner bei der Übertragung der Bundesliga bleibt auch in der kommenden Rechteperiode (2021-2025) Sky. Der Pay-TV-Sender sicherte sich drei der fünf zu vergebenden Rechtepakete.

In den von Sky erworbenen Paketen A, B und C sind alle Samstagsspiele, alle Dienstags- und Mittwochsspiele, sämtliche Konferenzen (Samstag, Dienstag und Mittwoch) sowie die Relegationsspiele um die Bundesliga enthalten. Auch den Supercup überträgt Sky.

Wer alles sehen möchte, benötigt zusätzlich zum Sky-Abonnement einen Zugang zur Plattform von DAZN. Der Streamingdienst sicherte sich Rechtepaket D und die darin enthaltenen 106 Spiele. Dies sind alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

Neu ist außerdem, dass das Rechtepaket D an ProSiebenSat.1 ging. Die Senderfamilie darf damit drei Bundesliga-Spiele (1., 17. und 18. Spieltag) zusätzlich zur Pay-TV-Übertragung live im Free-TV ausstrahlen und zeigt zudem die Relegation um die Bundesliga und den Supercup.

Erhalten bleiben zudem die gewohnten Zusammenfassung in der Sportschau der ARD und im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Bundesliga: Die Rechtepakete für 2021/22 bis 2024/25 im Überblick