VfB Stuttgart - Neuzugang Ömer Faruk Beyaz von Fenerbahce: Zeig' der Welt, dass du besser bist als Emre Mor

Ömer Beyaz ist 17 Jahre alt und hat erst 228 Spielminuten im Profibereich auf dem Buckel, dennoch ist der Mittelfeldspieler in der Türkei in aller Munde. Zur neuen Saison wechselt Beyaz von Fenerbahce aus Istanbul zum VfB Stuttgart.

Es ist beileibe keine neue Erkenntnis, dass die Fußballwelt in der Türkei noch etwas chaotischer, emotionaler und aufgeregter tickt als im Rest Europas. Dort herrscht stets so ein bisschen Super-League-Flair, könnte man dieser Tage sagen. Allein, wie viele Spieler schon als neuer "türkischer Messi" bezeichnet worden sind!

Der nächste in dieser zweifelhaften Reihe ist der 17-jährige Ömer Faruk Beyaz, der im Sommer von Fenerbahce aus Istanbul zum VfB Stuttgart wechseln wird. Nur die übliche Ausbildungsentschädigung müssen die Schwaben berappen, die Beyaz mit einem Vierjahresvertrag ausstatten. Sportdirektor Sven Mislintat bezeichnet den Mittelfeldspieler als "außergewöhnliches Talent", der in seinem Jahrgang "zu den begehrtesten Spielern in ganz Europa" zählt.

Beyaz' Wechsel hat in der Türkei für viel Aufruhr gesorgt, der Teenager ist in aller Munde. Das war vor fünf Jahren bei Emre Mor ganz ähnlich, als dieser mit 18 überraschend für die türkische Nationalmannschaft debütierte und einen Monat später mit zur EM 2016 fuhr. Um den zuvor kaum bekannten Mor, der anschließend zu Borussia Dortmund wechselte, entstand ein großer Hype, die türkischen Fußballfans lagen ihm im Nu zu Füßen.

Mor, man kann es mittlerweile nicht mehr anders sagen, stürzte in seiner Karriere anschließend - angesichts der frühen Vorschusslorbeeren vielleicht auch folgerichtig? - ab. Weder bei Celta Vigo, noch auf den Leihstationen bei Galatasaray und in Piräus brachte er seine zweifelsfrei vorhandenen Anlagen konstant auf den Rasen.

Die lange Liste der "neuen Messis" - und was aus ihnen wurde © getty 1/23 Lionel Messi ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs. Seit Jahren nun sucht man seinen legitimen Nachfolger und glaubte schon einige davon gefunden zu haben. SPOX präsentiert die "neuen Messis" und sagt, was aus ihnen geworden ist. © getty 2/23 Marko Marin - der deutsche Messi: Der britischen Presse ist der Titel "German Messi" zu verdanken, seit er 2012 zu Chelsea wechselte. Seither wurde er von Verein zu Verein durchgereicht und gewann zweimal als Human Victory Cigar die Europa League. © getty 3/23 Aktuell spielt Marin für Al-Raed in Saudi-Arabien. Im Sommer geht es für den mittlerweile 32-Jährigen zurück zu Ligakonkurrent Al-Ahli. © imago images 4/23 Ömer Beyaz: Er ist der dritte türkische Spieler der jüngeren Vergangenheit, dem die lokale Presse das Messi-Erbe verbal entgegenschleuderte. Beyaz ist 17 Jahre jung, im offensiven Mittelfeld beheimatet und ein Fenerbahce-Eigengewächs. © IMAGO / Seskim Photo 5/23 Im Sommer wechselt Beyaz zum VfB Stuttgart, nachdem er auch ein Vertragsangebot von Schalke 04 hatte und auch der BVB sich für ihn interessierte. Zwischen den Dortmundern und "türkischen Messis" gibt es ohnehin eine gewisse Historie. © getty 6/23 Emre Mor - der originale türkische Messi. In Dänemark geboren verschlug es ihn 2016 nach Dortmund, wo er sich nie durchsetzte. Seit 2017 spielt er für Celta Vigo, wurde immer wieder verliehen und abgeschrieben. © imago images / InigoxLarreina 7/23 Zunächst zeichnet sich eine Trendwende ab, Mor mauserte in Vigo plötzlich zum Stammspieler. Nach einer Corona-Verfehlung sollen die Klub-Verantwortlichen nun aber mit ihrer Geduld mit Mor am Ende sein. © imago 8/23 Recep Niyaz - noch ein türkischer Messi: jüngster Spieler in der Geschichte von Fenerbahce, zwischenzeitlich in der 2. türkischen Liga unterwegs. Aktuell immerhin Stammspieler bei Denizlispor. Dennoch: Das Messi-Erbe hat er nie angetreten. © getty 9/23 Takefusa Kubo - der japanische Messi. Nicht der erste Messi aus Nippon, aber der vielversprechendste. Kubo, Jahrgang 2001, wurde in La Masia ausgebildet, musste dann aber zurück nach Japan. Real holte ihn und hat ihn aktuell an Getafe verliehen. © getty 10/23 Marco Rojas - der Kiwi-Messi: Einst vom VfB Stuttgart importiert, setzte sich der einstige Youngster nie wirklich durch, auch nicht bei Greuther Fürth oder Thun. Spielt mittlerweile wieder bei seinem Ex-Klub Melbourne Victory. © getty 11/23 Julian Green - Möchtegern-Messi: Dem "Münchner Merkur" sagte er einst: "Ich kann vielleicht ein kleiner Messi werden." Vielleicht auch nicht! Die einstige Nachwuchshoffnung des FCB ist über Umwege bei Greuther Fürth gelandet und dort immerhin Stammkraft. © getty 12/23 Lorenzo Insigne - der italienische Messi: Wenn auch nicht ganz auf Messis Spuren, gehört Insigne zu den besseren Flügelspielern Italiens und ist Leistungsträger bei Napoli. © getty 13/23 Lee Seung-Woo - der asiatische Messi: "In ein bis zwei Jahren spielt er in der ersten Mannschaft", sagte Xavi 2016 über Barcas Jugendhoffnung. Aktuell ist er vom belgischen Erstligisten Truiden in die portugiesische Liga verliehen. © getty 14/23 Christian Atsu - der afrikanische Messi: Der Ghanaer wurde einst vom FC Porto entdeckt und feierte sein Debüt unter Andre Villas Boas. Über die Niederlande ging es auf die Insel, wo er nur noch Dauerreservist ist. © getty 15/23 Juan Manuel Iturbe - der paraguayische Messi: Iturbe war bis heute in 21 Transfers involviert und kostetete über 50 Millionen Euro an Ablösen. Zum neuen Messi brachte er es nicht. Nun spielt er die UNAM Pumas in Mexiko mal Stamm, mal nicht. © getty 16/23 Giorgi Chanturia - der georgische Messi: Der Georgier war kurz mal in der Barca-Jugend, ging dann in die Niederlande, hatte bis 2018 einen Zwischenstopp in Duisburg samt Abstieg und spielte danach in Russland. Beendete mit 27 seine Karriere. © getty 17/23 Bojan Krkic - katalanischer Messi: Galt als großes Talent in den Reihen von Barca. Setzte sich dort aber nicht durch und wurde nach Italien und die Niederlande verliehen. 2014 ging es zu Stoke, bis Jahresbeginn spielte er in der MLS für Montreal Impact. © getty 18/23 Iker Muniain - der Messi von Bilbao: Der Baske ist ein echtes Eigengewächs von Athletic Club und spielt seit 2009 in der ersten Mannschaft. Der Offensivmann ist Stammspieler - und Kapitän! © getty 19/23 Ryo Miyaichi - noch ein japanischer Messi: Wurde einst von Arsenal nach Europa geholt und diverse Mal verliehen. 2015 ging der Japaner dann ablösefrei nach St. Pauli, dort eigentlich Stammspieler, wären da nicht die schweren Knieverletzungen. © getty 20/23 Alen Halilovic - der kroatische Messi: Der Kroate hat ähnliche Anlagen wie Messi, kam aber nicht annähernd auf dessen Niveau. Nach einigen Leihen ging es 2016 für 5 Mio. zum HSV. Nachdem er bei Milan entlassen wurde, heuerte er bei Birmingham City an. © getty 21/23 Pietro Pellegri - Messi von Genua: "Wir haben den neuen Messi", sagte einst der Präsident des FC Genua. 2018 biss die AS Monaco an und zahlte für ihn 21 Millionen Euro. Bis heute machte er wegen vieler Verletzungen nur 21 Profispiele im Fürstentum. © imago images / GEPA pictures 22/23 Yusuf Demir - der österreichische Messi: Fragt man seinen Berater, mit welchem Spieler er Demir vergleichen würde, sagt er ohne zu zögern den Namen des Weltstars. So geschehen im Interview mit SPOX und Goal. Doch wer ist Demir eigentlich? © GEPA 23/23 Er ist 17 Jahre jung, Offensiv-Allrounder in Diensten der SK Rapid Wien. Der Guardian kürte ihn zu einem der 60 besten Talente Europas geboren 2003. 33 Spiele machte er schon für Rapid (11 Scorerpunkte). Ob er den Vergleichen seines Beraters standhält?

VfB-Neuzugang Ömer Beyaz "ein riesengroßes Fragezeichen"

Beyaz ist nun eines der nächsten türkischen Versprechen und man darf gespannt verfolgen, ob er eines Tages einen besseren Verlauf seiner Karriere hinkriegt als Mor. "Er ist ein riesengroßes Fragezeichen", sagt SPOX-Kolumnist und Türkei-Experte Fatih Demireli. "Nicht, dass man ihm den Seniorenbereich nicht zutraut. Von seinen Anlagen her ist er eine Granate, ein technisch sehr feiner Spieler und bärenstark mit dem Ball. Doch er hat noch keinerlei Wettkampfpraxis und -härte."

Zwar sprächen in der Türkei alle über Beyaz, doch als Spieler bleibt er für den Moment ein Phantom, "weil ihn nur ganz wenige Leute bisher spielen gesehen hat", sagt Demireli. Der türkische Jugendfußball wird kaum konsumiert, doch genau dort verbrachte Beyaz freilich den Großteil seiner bisherigen Laufbahn.

Auf 228 Profiminuten, aufgeteilt auf fünf Liga- und drei Pokalspiele sowie vier Startelfeinsätze bringt es Beyaz bislang im Seniorenbereich. Im vergangenen September debütierte er in der U21-Nationalelf, in der er seitdem fünfmal eingesetzt wurde. Rekorde sind trotzdem schon gepurzelt: Mit 16 Jahren, zehn Monaten und acht Tagen avancierte Beyaz zum zweitjüngsten Profi-Debütanten in Feners Vereinsgeschichte, kurz darauf war er der Jüngste, der jemals in der Startelf stand. Als am letzten Spieltag der Saison 2019/20 auch noch Emre Belözoglu bei der finalen Auswechslung seiner Karriere die Kapitänsbinde an Beyaz weiterreichte, war dieser 13 Minuten lang der jüngste Fenerbahce-Spielführer der Historie.

Beyaz verlängert auslaufenden Vertrag bei Fenerbahce nicht

In dieser Szene steckte damals natürlich eine Menge Symbolik, denn Beyaz sollte in die Fußstapfen von Legende Belözoglu treten und dem seit 2014 titellosen Fenerbahce zu altem Glanz verhelfen. Doch nur fünf Monate später stand im vergangenen Januar fest: Beyaz wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und dem Traditionsverein den Rücken kehren.

Als Beyaz vor rund zwei Jahren bei einem Turnier in der Türkei von mehreren englischen Klubs gescoutet wurde, war man dort unisono der Meinung, dem Zehner fehle es am nötigen Instinkt, sich im richtigen Moment vom Ball zu trennen und seine Mitspieler in Szene zu setzen. Die Insel-Klubs verfolgten die Personalie nicht weiter, doch gerade deutsche Vereine sahen dieses Defizit nicht als Problem an, was sich nicht im Training begradigen ließe.

So waren Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim bis zuletzt an Beyaz interessiert, Schalke 04 hatte dem Türken bereits einen Vertrag vorgelegt. Schon im Januar wurde Beyaz' Berater Mehmet Eser, der auch die Stuttgarter Orel Mangala und Darko Churlinov vertritt, beim Portal GazeteFutbol wie folgt zitiert: "Ömer wechselt zum VfB Stuttgart. Wir haben uns auf einen Vierjahresvertrag geeinigt."

© IMAGO / Seskim Photo Ömer Beyaz wurde zum zweitjüngsten Profi-Debütanten in Fenerbahces Vereinsgeschichte.

Beyaz nicht das erste Talent, das die Türkei verlässt

Eser gab an, dass Mislintat "ein entscheidender Grund für die Zusage beim VfB" gewesen sei, da dieser zu seiner Zeit beim BVB Spieler wie Ousmane Dembele und Jadon Sancho entdeckt hat. Kurz darauf ruderte der Berater jedoch wieder zurück und verkündete, diese Aussagen nie getätigt zu haben - eine weitere Episode, die wunderbar zum anekdotenreichen türkischen Fußball passt.

Recht behielt Eser dennoch. Fenerbahce hatte Beyaz einen Fünfjahresvertrag angeboten, doch die Spieler-Seite sah aufgrund seiner geringen Einsatzminuten keine derartige Perspektive wie in Stuttgart, wo sich der VfB unter Mislintat zu einer interessanten Adresse für junge Talente entwickelt hat. Dort wird Beyaz künftig quasi unter Seinesgleichen sein. Doch auch unabhängig von der Altersstruktur des künftigen Arbeitgebers entscheiden sich vielversprechende türkische Spieler nicht erst seit diesem Jahr dafür, ihr Heimatland frühzeitig zu verlassen.

Beim VfB wird Ömer Beyaz Zeit brauchen

Der 18-jährige Ali Akman wird künftig bei Eintracht Frankfurt spielen, wie der einst bei Freiburg gelandete Caglar Söyüncü wechselt der Stürmer aus der zweiten türkischen Liga in die Bundesliga. Ozan Kabak, heute beim FC Liverpool, ging zunächst nach Stuttgart, in Lille hat sich Zeki Celik zu einem heißen Eisen entwickelt, wie es Merih Demiral mittlerweile bei Juventus Turin ist. Ein Grund für die Talente-Flucht sind die enormen Kadergrößen der zu Großteilen schlimm verschuldeten Süper-Lig-Klubs, 16 ausländische Spieler sind bei einer Maximalgröße von 35 Akteuren erlaubt. Das toppt in Europa niemand.

Sicher ist: Dem Fragezeichen Beyaz, wie ihn Demireli nannte, muss in Stuttgart erst einmal reichlich Zeit eingeräumt werden, um den bislang eher übersprungenen Übergang in den Seniorenbereich nachhaltig schaffen oder gar eine Entwicklung wie Söyüncü, Kabak und Co. nehmen zu können.

Anders als zum damaligen Zeitpunkt bei Mor, der in Dänemarks erster Liga für den FC Nordsjaelland bereits Erfahrungen gesammelt hatte, ist bei Beyaz noch gänzlich unklar, ob er das Zeug hat, auf Dauer im Profifußball mitzuhalten. "Ich werde von meinem ersten Tag in Stuttgart alles dafür geben, um das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückzugeben", sagte er.

VfB Stuttgart: Alle Transfers von Sven Mislintat im Check © getty 1/42 Seit April 2019 arbeitet Sven Mislintat beim VfB Stuttgart als Sportdirektor. Auch dank seines guten Händchens auf dem Transfermarkt schaffte der damalige Zweitligist den Aufschwung. SPOX hat seine Tranfers bei den Schwaben unter die Lupe genommen. © getty 2/42 Im "kicker meets DAZN"-Podcast verriet er zuletzt seine Vorstellungen vom VfB: "Junge Wilde und das Magische Dreieck konnten dem VfB wieder eine Identität geben, weil das auch der erfolgreiche VfB aus der Historie war. Jung und wild passt zu uns." © getty 3/42 Saison 2019/20: Silas Wamangituka (Rechtes Mittelfeld, kam für 8 Millionen Euro vom FC Paris) - Note: 1,5. © getty 4/42 Nach leichten Anlaufschwierigkeiten schlug der pfeilschnelle Kongolese in der Vorsaison komplett ein und steuerte 15 Scorerpunkte zum Aufstieg bei. Auch in der Bundesliga treffsicher (elf Tore), ehe seine Saison nach einem Kreuzbandriss vorzeitig endete. © getty 5/42 Philipp Förster (Offensives Mittelfeld, kam für 3 Millionen Euro vom SV Sandhausen) - Note: 2,5. © getty 6/42 In der Aufstiegssaison unumstrittener Stammspieler unter Matarazzo, im Mittelfeld variabel einsetzbar. In der laufenden Spielzeit anfangs verletzt, seit Jahresbeginn aber zumeist in der Startformation zu finden. Offensiv mit Steigerungspotenzial. © getty 7/42 Philipp Klement (Offensives Mittelfeld, kam für 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn) - Note: 4. © getty 8/42 Nach ganz starken Leistungen beim SCP schlugen die Schwaben zu, über den Status als Ergänzungsspieler kam der Standardspezialist jedoch selten hinaus. In der Bundesliga noch ohne Startelfnominierung und nur einem Treffer gegen Schalke. © getty 9/42 Sasa Kalajdzic (Mittelstürmer, kam für 1,75 Millionen Euro von Admira Wacker) - Note: 1,5. © getty 10/42 Sein Start beim VfB hätte mit einem Kreuzbandriss nicht schlechter verlaufen können, erst nach knapp einem Jahr debütierte er. In der Bundesliga zuletzt nicht zu stoppen, traf in sieben Spielen in Folge und steht schon bei 13 Treffern. © getty 11/42 Mateo Klimowicz (Offensives Mittelfeld, kam für 1,6 Millionen Euro von Instituto AC Cordoba) - Note: 2. © getty 12/42 Der Sohn von Bundesliga-Legende Diego gehört zu den größten Talenten in Deutschland. Bei der U21-EM war er in der Gruppenphase für den DFB-Nachwuchs dabei. Beim VfB kommt der 20-Jährige meist von der Bank, sammelte aber bereits vier Scorerpunkte. © getty 13/42 Maxime Awoudja (Innenverteidiger, kam für 1,5 Millionen Euro vom FC Bayern II) - Note: 5. © getty 14/42 Bei seinem Debüt flog der gebürtige Münchner mit Gelb-Rot, es sollte nur ein weiteres Spiel für den VfB hinzukommen. Fiel nach einem Achillessehnenriss lange aus, seit der Winterpause sammelt er bei Türkgücü in der 3. Liga auf Leihbasis Spielpraxis. © getty 15/42 Atakan Karazor (Innenverteidiger, kam für 800.000 Euro von Holstein Kiel) - Note: 3,5 © getty 16/42 Nach 23 Spielen in der 2. Liga läuft es für den großgewachsenen Defensivspieler seit dem Aufstieg schlechter. An Anton, Mavropanos und Kempf ist in der Regel kein Vorbeikommen. Stand im aktuellen Kalenderjahr erst einmal in der Startelf. © getty 17/42 Gregor Kobel (Torhüter, kam auf Leihbasis für 500.000 Euro von der TSG Hoffenheim, danach für 4 Millionen Euro fest verpflichtet) - Note: 1,5. © getty 18/42 In Hoffenheim ohne Perspektive, ist der Schweizer aus dem Tor der Stuttgarter nicht mehr wegzudenken. Aufgrund seiner Leistungen auch bei anderen Klubs heiß gehandelt, unter anderem bei RB Leipzig als Gulacsi-Nachfolger. © getty 19/42 Clinton Mola (Defensives Mittelfeld, kam für 400.000 Euro von der U23 des FC Chelsea) - Note: 4. © getty 20/42 Der englische U19-Nationalspieler kam im Januar 2020 und durfte im Saisonendspurt sporadisch mitwirken. Danach aufgrund einer langwierigen Hüftverletzung außen vor, die sich als Knorpelschaden entpuppte. Nun zumindest wieder teilweise im Training. © getty 21/42 Hamadi Al Ghaddioui (Mittelstürmer, kam für 300.000 Euro von Jahn Regensburg) - Note: 3,5. © getty 22/42 In Regensburg erlebte er seinen zweiten Frühling, beim VfB konnte er diesen halbwegs fortsetzen und steuerte acht Treffer zum Aufstieg bei. In der Bundesliga zuerst Reservist und dann nach einer Schambeinentzündung und einem Syndesmosebandriss außen vor. © getty 23/42 Wataru Endo (Defensives Mittelfeld, kam auf Leihbasis für 300.000 Euro von VV St. Truiden, danach für 1,7 Millionen Euro fest verpflichtet) - Note: 1. © getty 24/42 Der Königstransfer von Mislintat. In Belgien unter dem Radar, ist der Japaner beim VfB Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale. Verpasste in der gesamten Saison erst 13 Minuten und besticht durch Zweikampfstärke und Ballsicherheit. © getty 25/42 Fabian Bredlow (Torwart, kam für 300.00 Euro vom 1. FC Nürnberg) - Note: 4,5. © getty 26/42 Kobels Glück ist Bredlows Leid. Der ehemalige Nürnberger drückt beim VfB die Bank und kam in knapp zwei Jahren erst auf neun Einsätze. Dennoch beugte Stuttgart einem Kobel-Abgang vor und hat mit der Nummer zwei bis 2024 verlängert. © getty 27/42 Tanguy Coulibaly (Linksaußen, kam ablösefrei von der U19 von Paris Saint-Germain) - Note: 2. © getty 28/42 Einer der vielen, die bei PSG nicht den Durchbruch schafften. Nach einem Jahr, das der 20-Jährige vor allem bei der zweiten Mannschaft verbrachte, ist er fester Bestandteil des Bundesligakaders und wichtiger Rotationsspieler (26 Einsätze). © getty 29/42 Nathaniel Phillips (Innenverteidiger, kam auf Leihbasis vom FC Liverpool) - Note: 3. © getty 30/42 Zweimal lieh der VfB den Engländer für ein halbes Jahr aus, in 19 meist soliden Partien leistete er seinen Beitrag zum Aufstieg. 2020 kehrte er zu den Reds und kam zuletzt beim amtierenden englischen Meister regelmäßig zum Einsatz. © getty 31/42 Pascal Stenzel (Rechter Verteidiger, kam auf Leihbasis vom SC Freiburg, danach für 1,3 Millionen Euro fest verpflichtet) - Note: 3. © getty 32/42 In der Leihsaison absoluter Stammspieler und zeitweise sogar Kapitän. Im Laufe der Vorrunde verlor er in der aktuellen Spielzeit allerdings seinen Stammplatz an Mavropanos. Auf sein erstes Tor für die Stuttgarter muss er auch noch warten. © getty 33/42 Darko Churlinov (Linksaußen, kam vom 1. FC Köln) - Note: 4. © getty 34/42 Aus der FC-Jugend stieß er im Wintertransferfenster zum VfB, in der Regionalliga treffsicher. Bei den Profis weiterhin Ergänzungsspieler (70 Minuten BL) und von einem Nasebeinbruch zurückgeworfen. Das Potenzial ist unverkennbar. © getty 35/42 Saison 2020/21: Waldemar Anton (Innenverteidiger, kam für 4 Millionen Euro von Hannover 96) - Note: 1,5. © getty 36/42 Ruhiger ließ es der VfB nach dem Aufstieg in Sachen Transfers angehen. Toptransfer Anton schlug jedoch voll ein. Ist er fit, ist er klar gesetzt, mit 24 Jahren im besten Fußballeralter und langfristig unter Vertrag. © getty 37/42 Konstantinos Mavropanos (Innenverteidiger, kam auf Leihbasis für 250.000 Euro vom FC Arsenal) - Note: 2. © getty 38/42 "Je besser Dinos spielt, desto unwahrscheinlicher wird es, ihn noch einmal ausleihen zu können", sagte Mislintat über den Arsenal-Leihspieler. Und Dinos spielt gut, ist nach anfänglicher Verletzung Stammspieler und wohl nicht zu halten. © vfb 39/42 Momo Cisse (Rechtsaußen, kam ablösefrei von Le Havre B) - Note: keine Bewertung. © getty 40/42 Zum 18-jährigen Offensivspieler aus Guinea ist derzeit noch keine valide Einschätzung möglich. Verletzungen warfen ihn zurück, nach einem Kurzeinsatz am 1. Spieltag musste er fast ein halbes Jahr auf den zweiten warten. Nun wieder eine Option. © getty 41/42 Naouirou Ahamada (Defensives Mittelfeld, kam auf Leihbasis von der U23 von Juventus Turin) - Note: keine Bewertung. © getty 42/42 "Der Junge hat die Qualität, zu spielen", meint Mislintat über den französischen U18-Nationalspieler. Im Falle des Klassenerhalts greift eine 1,5 Mio. teure Kaufoption. Beim FC Bayern stand er erstmals in der Startelf.

VfB Stuttgart: Neuzugang Ömer Beyaz im Steckbrief