VfB Stuttgart - BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

28. Spieltag in der Bundesliga, der VfB Stuttgart empfängt den BVB. Wo Ihr das Duell um wichtige Punkte für Europa heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfB Stuttgart - BVB heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB könnt Ihr nicht im Free-TV sehen, stattdessen liegen die Rechte für die Übertragung exklusiv bei Sky.

Um 18.30 Uhr am heutigen Samstag (10. April) rollt der Ball in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung bereits um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky das Spiel auch im Livestream an, mit Sky Go (Bestandskunden) und Sky Ticket (Neu-Kunden) stehen Euch dafür zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

VfB Stuttgart - BVB heute im Liveticker

Die Partie VfB Stuttgart - BVB könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene!

Hier geht's zum Liveticker VfB Stuttgart - BVB.

VfB Stuttgart: Alle Transfers von Sven Mislintat im Check © getty 1/42 Seit April 2019 arbeitet Sven Mislintat beim VfB Stuttgart als Sportdirektor. Auch dank seines guten Händchens auf dem Transfermarkt schaffte der damalige Zweitligist den Aufschwung. SPOX hat seine Tranfers bei den Schwaben unter die Lupe genommen. © getty 2/42 Im "kicker meets DAZN"-Podcast verriet er zuletzt seine Vorstellungen vom VfB: "Junge Wilde und das Magische Dreieck konnten dem VfB wieder eine Identität geben, weil das auch der erfolgreiche VfB aus der Historie war. Jung und wild passt zu uns." © getty 3/42 Saison 2019/20: Silas Wamangituka (Rechtes Mittelfeld, kam für 8 Millionen Euro vom FC Paris) - Note: 1,5. © getty 4/42 Nach leichten Anlaufschwierigkeiten schlug der pfeilschnelle Kongolese in der Vorsaison komplett ein und steuerte 15 Scorerpunkte zum Aufstieg bei. Auch in der Bundesliga treffsicher (elf Tore), ehe seine Saison nach einem Kreuzbandriss vorzeitig endete. © getty 5/42 Philipp Förster (Offensives Mittelfeld, kam für 3 Millionen Euro vom SV Sandhausen) - Note: 2,5. © getty 6/42 In der Aufstiegssaison unumstrittener Stammspieler unter Matarazzo, im Mittelfeld variabel einsetzbar. In der laufenden Spielzeit anfangs verletzt, seit Jahresbeginn aber zumeist in der Startformation zu finden. Offensiv mit Steigerungspotenzial. © getty 7/42 Philipp Klement (Offensives Mittelfeld, kam für 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn) - Note: 4. © getty 8/42 Nach ganz starken Leistungen beim SCP schlugen die Schwaben zu, über den Status als Ergänzungsspieler kam der Standardspezialist jedoch selten hinaus. In der Bundesliga noch ohne Startelfnominierung und nur einem Treffer gegen Schalke. © getty 9/42 Sasa Kalajdzic (Mittelstürmer, kam für 1,75 Millionen Euro von Admira Wacker) - Note: 1,5. © getty 10/42 Sein Start beim VfB hätte mit einem Kreuzbandriss nicht schlechter verlaufen können, erst nach knapp einem Jahr debütierte er. In der Bundesliga zuletzt nicht zu stoppen, traf in sieben Spielen in Folge und steht schon bei 13 Treffern. © getty 11/42 Mateo Klimowicz (Offensives Mittelfeld, kam für 1,6 Millionen Euro von Instituto AC Cordoba) - Note: 2. © getty 12/42 Der Sohn von Bundesliga-Legende Diego gehört zu den größten Talenten in Deutschland. Bei der U21-EM war er in der Gruppenphase für den DFB-Nachwuchs dabei. Beim VfB kommt der 20-Jährige meist von der Bank, sammelte aber bereits vier Scorerpunkte. © getty 13/42 Maxime Awoudja (Innenverteidiger, kam für 1,5 Millionen Euro vom FC Bayern II) - Note: 5. © getty 14/42 Bei seinem Debüt flog der gebürtige Münchner mit Gelb-Rot, es sollte nur ein weiteres Spiel für den VfB hinzukommen. Fiel nach einem Achillessehnenriss lange aus, seit der Winterpause sammelt er bei Türkgücü in der 3. Liga auf Leihbasis Spielpraxis. © getty 15/42 Atakan Karazor (Innenverteidiger, kam für 800.000 Euro von Holstein Kiel) - Note: 3,5 © getty 16/42 Nach 23 Spielen in der 2. Liga läuft es für den großgewachsenen Defensivspieler seit dem Aufstieg schlechter. An Anton, Mavropanos und Kempf ist in der Regel kein Vorbeikommen. Stand im aktuellen Kalenderjahr erst einmal in der Startelf. © getty 17/42 Gregor Kobel (Torhüter, kam auf Leihbasis für 500.000 Euro von der TSG Hoffenheim, danach für 4 Millionen Euro fest verpflichtet) - Note: 1,5. © getty 18/42 In Hoffenheim ohne Perspektive, ist der Schweizer aus dem Tor der Stuttgarter nicht mehr wegzudenken. Aufgrund seiner Leistungen auch bei anderen Klubs heiß gehandelt, unter anderem bei RB Leipzig als Gulacsi-Nachfolger. © getty 19/42 Clinton Mola (Defensives Mittelfeld, kam für 400.000 Euro von der U23 des FC Chelsea) - Note: 4. © getty 20/42 Der englische U19-Nationalspieler kam im Januar 2020 und durfte im Saisonendspurt sporadisch mitwirken. Danach aufgrund einer langwierigen Hüftverletzung außen vor, die sich als Knorpelschaden entpuppte. Nun zumindest wieder teilweise im Training. © getty 21/42 Hamadi Al Ghaddioui (Mittelstürmer, kam für 300.000 Euro von Jahn Regensburg) - Note: 3,5. © getty 22/42 In Regensburg erlebte er seinen zweiten Frühling, beim VfB konnte er diesen halbwegs fortsetzen und steuerte acht Treffer zum Aufstieg bei. In der Bundesliga zuerst Reservist und dann nach einer Schambeinentzündung und einem Syndesmosebandriss außen vor. © getty 23/42 Wataru Endo (Defensives Mittelfeld, kam auf Leihbasis für 300.000 Euro von VV St. Truiden, danach für 1,7 Millionen Euro fest verpflichtet) - Note: 1. © getty 24/42 Der Königstransfer von Mislintat. In Belgien unter dem Radar, ist der Japaner beim VfB Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale. Verpasste in der gesamten Saison erst 13 Minuten und besticht durch Zweikampfstärke und Ballsicherheit. © getty 25/42 Fabian Bredlow (Torwart, kam für 300.00 Euro vom 1. FC Nürnberg) - Note: 4,5. © getty 26/42 Kobels Glück ist Bredlows Leid. Der ehemalige Nürnberger drückt beim VfB die Bank und kam in knapp zwei Jahren erst auf neun Einsätze. Dennoch beugte Stuttgart einem Kobel-Abgang vor und hat mit der Nummer zwei bis 2024 verlängert. © getty 27/42 Tanguy Coulibaly (Linksaußen, kam ablösefrei von der U19 von Paris Saint-Germain) - Note: 2. © getty 28/42 Einer der vielen, die bei PSG nicht den Durchbruch schafften. Nach einem Jahr, das der 20-Jährige vor allem bei der zweiten Mannschaft verbrachte, ist er fester Bestandteil des Bundesligakaders und wichtiger Rotationsspieler (26 Einsätze). © getty 29/42 Nathaniel Phillips (Innenverteidiger, kam auf Leihbasis vom FC Liverpool) - Note: 3. © getty 30/42 Zweimal lieh der VfB den Engländer für ein halbes Jahr aus, in 19 meist soliden Partien leistete er seinen Beitrag zum Aufstieg. 2020 kehrte er zu den Reds und kam zuletzt beim amtierenden englischen Meister regelmäßig zum Einsatz. © getty 31/42 Pascal Stenzel (Rechter Verteidiger, kam auf Leihbasis vom SC Freiburg, danach für 1,3 Millionen Euro fest verpflichtet) - Note: 3. © getty 32/42 In der Leihsaison absoluter Stammspieler und zeitweise sogar Kapitän. Im Laufe der Vorrunde verlor er in der aktuellen Spielzeit allerdings seinen Stammplatz an Mavropanos. Auf sein erstes Tor für die Stuttgarter muss er auch noch warten. © getty 33/42 Darko Churlinov (Linksaußen, kam vom 1. FC Köln) - Note: 4. © getty 34/42 Aus der FC-Jugend stieß er im Wintertransferfenster zum VfB, in der Regionalliga treffsicher. Bei den Profis weiterhin Ergänzungsspieler (70 Minuten BL) und von einem Nasebeinbruch zurückgeworfen. Das Potenzial ist unverkennbar. © getty 35/42 Saison 2020/21: Waldemar Anton (Innenverteidiger, kam für 4 Millionen Euro von Hannover 96) - Note: 1,5. © getty 36/42 Ruhiger ließ es der VfB nach dem Aufstieg in Sachen Transfers angehen. Toptransfer Anton schlug jedoch voll ein. Ist er fit, ist er klar gesetzt, mit 24 Jahren im besten Fußballeralter und langfristig unter Vertrag. © getty 37/42 Konstantinos Mavropanos (Innenverteidiger, kam auf Leihbasis für 250.000 Euro vom FC Arsenal) - Note: 2. © getty 38/42 "Je besser Dinos spielt, desto unwahrscheinlicher wird es, ihn noch einmal ausleihen zu können", sagte Mislintat über den Arsenal-Leihspieler. Und Dinos spielt gut, ist nach anfänglicher Verletzung Stammspieler und wohl nicht zu halten. © vfb 39/42 Momo Cisse (Rechtsaußen, kam ablösefrei von Le Havre B) - Note: keine Bewertung. © getty 40/42 Zum 18-jährigen Offensivspieler aus Guinea ist derzeit noch keine valide Einschätzung möglich. Verletzungen warfen ihn zurück, nach einem Kurzeinsatz am 1. Spieltag musste er fast ein halbes Jahr auf den zweiten warten. Nun wieder eine Option. © getty 41/42 Naouirou Ahamada (Defensives Mittelfeld, kam auf Leihbasis von der U23 von Juventus Turin) - Note: keine Bewertung. © getty 42/42 "Der Junge hat die Qualität, zu spielen", meint Mislintat über den französischen U18-Nationalspieler. Im Falle des Klassenerhalts greift eine 1,5 Mio. teure Kaufoption. Beim FC Bayern stand er erstmals in der Startelf.

VfB Stuttgart - BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart : Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Stenzel, Endo, Castro, Sosa - Klimowicz, Förster - Kalajdzic

: Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - Stenzel, Endo, Castro, Sosa - Klimowicz, Förster - Kalajdzic BVB: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Delaney, Bellingham - Knauff, Haaland, Reus

Bundesliga: Der 28. Spieltag in der Übersicht

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts 09. April, 20.30 Uhr Arminia Bielefeld SC Freiburg 10. April, 15.30 Uhr Werder Bremen RB Leipzig 10. April, 15.30 Uhr Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 10. April, 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 10. April, 15.30 Uhr FC Bayern München Union Berlin 10. April, 18.30 Uhr VfB Stuttgart Borussia Dortmund 11. April, 15.30 Uhr FC Schalke 04 FC Augsburg 11. April, 18.00 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 12. April, 20.30 Uhr TSG Hoffenheim Bayer Leverkusen

© getty Edin Terzic hofft auf einen Dreier seiner Mannschaft gegen den VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart - BVB: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag

Der Kampf um die Plätze für die europäischen Wettbewerbe in der kommenden Saison sind in vollem Gange und beide Teams brauchen dafür Punkte. Der BVB, derzeit auf Rang fünf, will und muss der Rückstand auf Platz vier verringern, will er in der kommenden Saison Champions League spielen.

Für den VfB, derzeit auf dem achten Platz, gilt da dagegen, sich in Position im Rennen auf Europa-League-Platz fünf (und eventuell sechs) zu bringen.