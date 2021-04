FC Augsburg entlässt Trainer Herrlich - Ex-Coach Weinzierl übernimmt

Der FC Augsburg hat Trainer Heiko Herrlich (49) in Folge der 2:3-Niederlage der Fuggerstädter am Freitag gegen den 1. FC Köln entlassen. Das berichten Medien - darunter die Augsburger Allgemeine - am Montag übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung seitens des Klubs steht noch aus.

Sein Nachfolger wird nach Informationen von SPOX und Goal ein alter Bekannter: Markus Weinzierl, der die erfolgreichste Ära des FCA mit einer Europapokalteilnahme zwischen 2012 und 2016 prägte, wird neuer Trainer.

Das überrascht, schließlich war es bei der Trennung 2016 auch zu Dissonanzen mit Reuter gekommen. Die sollen aber längst ausgeräumt sein. Bei Schalke und Stuttgart war Weinzierl zuletzt jeweils beurlaubt worden. Er ist aktuell ohne Verein.

Der FC Augsburg hatte bereits neun Punkte vor den Abstiegsrängen gelegen, hat nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen aber nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Herrlich hatte im März 2020 die Nachfolge von Martin Schmidt bei den Fuggerstädtern angetreten und die Mannschaft zum Klassenerhalt geführt.