Eintracht Frankfurt und Real Madrid: Spektakulärer Tausch mit Andre Silva und Luka Jovic?

Eintracht Frankfurt und Real Madrid planen offenbar ein spektakuläres Tauschgeschäft. Wie die Bild berichtet, könnten die beiden Klubs Luka Jovic (23) und Andre Silva (25) gegenrechnen.

Real würde demnach 40 Millionen Euro für Silva zahlen und den aktuell an Frankfurt verliehenen Jovic, für den Real im Sommer 2019 63 Millionen Euro an die Eintracht überwiesen hat, für 20 Millionen Euro zurück verkaufen. Abzüglich Berater-Honorare würden der Eintracht rund zwölf Millionen Euro bleiben.

Frankfurt-Torjäger Silva (25 Saisontore) will nach Bild-Angaben von seiner herausragenden Saison profitieren und im Sommer zu einem Top-Klub wechseln. Interesse wird unter anderem auch Borussia Dortmund und Manchester United nachgesagt, der Portugiese soll aber einen Transfer nach Spanien anstreben.

Jovic steht bei Real zwar noch unter bis 2025 Vertrag, hatte unter Trainer Zinedine Zidane aber kaum noch Spielzeit bekommen und war deshalb per Leihe nach Frankfurt zurückgekehrt. Dort gelangen ihm in dieser Saison in 16 Pflichtspielen fünf Scorerpunkte.