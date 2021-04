BVB - Hamann zerlegt Dortmund-Bosse in der Haaland-Causa: "Schärfe und Härte fehlt"

Sky-Experte Dietmar Hamann (47) hat nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt im Big-Point-Spiel um die Champions-League-Qualifikation die BVB-Bosse und auch das Berater-Team von Erling Haaland scharf kritisiert.

Bereits vor dem Spiel nannte der Sky-Experte das Verhalten von der Haaland-Seite, die vor dem laut Hamann "wichtigsten Spiel der Saison" zu einer Europa-Reise aufbrachen, um sich mit sämtlichen Klubs zu treffen, "taktlos". In Richtung von Berater Mino Raiola und Haalands Vater Alf-Inge wurde er noch deutlicher: "Eine absolute Frechheit, was der Vater und der Berater von Haaland da machen. Sie gehen hausieren - vor so einem wichtigen Spiel!"

Nach dem Spiel ging Hamann in der Causa aber vor allem auf die BVB-Bosse Michael Zorc und Sebastian Kehl ein: "Keiner der beiden war in der Lage, das Verhalten zu verurteilen. Es ist das wichtigste Spiel der Saison. Und sie sind nicht in der Lage, das Verhalten anzuprangern." Dem Ex-Nationalspieler fehle vor allem "die Schärfe und Härte" bei den Führungskräften des BVB. Kehl hatte vor dem Spiel lediglich gesagt, Dortmund gehe mit der Situation "entspannt" um.

Die Dortmunder "sollten sich Gedanken machen, warum die Spieler ihnen immer wieder auf der Nase herumtanzen", erklärte Hamann weiter und verwies auf Beispiele wie Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele, die sich ihre Wechsel weg vom BVB einst erstreikt hatten. "Es ist respektlos, schamlos was sich Haaland und sein Beraterteam erlauben."

BVB - Die Transfer-Optionen von Erling Haaland im Überblick © getty 1/32 Haaland-Berater Raiola sorgte jüngst für Aufsehen, weil er den Wechsel seines Klienten im Januar 2020 zum BVB in Frage stellte. "Vielleicht war ich zu vorsichtig, als ich sagte: 'Oh nein, lass uns nach Dortmund gehen anstatt irgendwo anders hin.'" © getty 2/32 Nun reiste Raiola mit Haalands Vater Alf-Inge nach Spanien und England, um dort den Markt für den norwegischen Ausnahmestürmer zu sondieren. Ansprechpartner waren dort nach Angaben der Mundo Deportivo sechs Klubs. © getty 3/32 Real Madrid, Barca, Chelsea, Manchester City, Manchester United und der FC Liverpool - also sechs von zehn Klubs, von denen Raiola zuvor bereits gesagt hatte, dass sie allein aufgrund ihrer finanziellen Kaufkraft als Haaland-Abnehmer in Frage kämen. © getty 4/32 Der BVB reagierte in Person von Sportdirektor Michael Zorc "sehr entspannt" auf die Reisen des Berater-Duos. "Ich habe gestern noch mit Raiola gesprochen. Wir haben unsere Intention klar gemacht", sagte Zorc. © getty 5/32 Am Samstag steht für den BVB ein Do-or-Die-Spiel im Kampf um die Champions League gegen Frankfurt an, verpasst der BVB die CL bekämen die Haaland-Gerüchte eine neue Dynamik - ungeachtet seiner angeblich erst im Sommer 2022 greifenden Ausstiegsklausel. © getty 6/32 Welcher Klub aber würde am besten zu Haaland und seiner Spielweise passen? Wir gehen die zehn von Raiola ins Spiel gebrachten Klubs durch und beginnen mit jenen, die angeblich bereits mit der Haaland-Delegation gesprochen haben. © getty 7/32 MANCHESTER UNITED: Trainer Solskjaer hat eine schnelle und kraftvolle Mannschaft geschaffen, die sich in erster Linie durch Konter auszeichnet. Diese Eigenschaften machen Haaland zu einem idealen United-Spieler. © getty 8/32 Haalands taktisches Gespür für den Raum, seine starken Läufe zwischen den Verteidigern oder in die Tiefe, um scheinbar aus dem Nichts Räume zu schaffen - Fernandes, Rashford und Pogba würden es lieben, Assists für einen so schnellen Stürmer zu liefern. © getty 9/32 FC CHELSEA: Die Blues sahen bisher unter Tuchel im Angriff etwas fad aus, da es niemanden gibt, der hinter die gegnerischen Innenverteidiger läuft. Auch das Pressing, das Tuchel spielen lässt, würde gut zu Haalands Profil passen. © getty 10/32 Haalands Bewegungen und sein guter Abschluss würden die Durchschlagskraft im Sturm sicherlich verändern. Es ist leicht, sich ihn als Dreh- und Angelpunkt vorzustellen, wenn Mount, Pulisic und Ziyech um ihn herum vertikalen Fußball spielen. © getty 11/32 Schon im Januar schrieb "The Athletic", die Blues wollen sich zur kommenden Saison mit Haaland verstärken und seien bereit, deutlich mehr als die angeblich festgeschriebenen 75 Millionen Euro für ihn zu zahlen. © getty 12/32 Angesprochen auf das angebliche Treffen zwischen der Haaland-Delegation und den Blues am Freitag sagte Tuchel, es habe den Anschein, als würden sie "ein Rennen um ihn gestalten". Er sei "natürlich ein sehr vielversprechender Spieler, aber für den BVB." © imago images 13/32 MANCHESTER CITY: Haaland passt nicht ganz in das Schema eines Guardiola-Stürmers, aber das tat Agüero anfangs auch nicht. City wäre aus Haalands Sicht die beste Wahl, denn dort würde er gezwungen, sein Spiel radikal zu verbessern. © getty 14/32 Haaland müsste sich unter Pep auf ein geduldiges, ballbesitzorientiertes System einlassen. Vom taktischen Verstand her ist ihm das zuzutrauen. Auch Lewandowski bei Bayern oder eben Agüero wurden so komplettere Spieler. © getty 15/32 Laut Daily Mail soll City sein Werben um Haaland intensiviert und bereits Kontakt zum Lager des Norwegers aufgenommen haben, um einen Sommer-Transfer auszuloten. Die finanziellen Ressourcen der Skyblues gelten als nahezu unbegrenzt. © getty 16/32 Dem widersprach Guardiola jedoch am Freitag, der wie Tuchel auf ein Treffen mit Raiola und Haaland senior angesprochen wurde: "Angesichts der aktuellen Preise werden wir keinen Stürmer holen. Es ist unmöglich, wir können uns das nicht leisten." © imago images / Colorsport 17/32 FC LIVERPOOL: "Da wird er landen", sagte Salzburgs Sportdirektor und Haaland-Entdecker Christoph Freund beim Stichwort Liverpool. Dort hat die Dreier-Sturmreihe um Salah, Mane und Firmino zuletzt deutlich seltener überzeugt. © getty 18/32 Klopps schneller Vertikal-Fußball käme Haaland sicherlich entgegen. Die Reds werden sich allein deshalb um ihn bemühen, damit ihn keiner der drei Konkurrenten bekommt. Das hieße jedoch: Erst bräuchte es Abgänge im Angriff. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 19/32 REAL MADRID: Die Königlichen sind ein Team, das vor allem über Individualität kommt. Seit Ronaldos Abgang agiert Real recht ziellos und ist zweifelsfrei auf der Suche nach einem Stürmer wie Haaland, der das Spiel verändern kann. © getty 20/32 Haalands raumgreifendes Spiel, das auch die Flügel miteinbezieht, würde zu Zidanes 4-3-3 passen. Ein Versprechen, das Herzstück der nächsten Real-Generation zu werden, könnte den 20-Jährigen überzeugen, ins Bernabeu zu wechseln. © getty 21/32 Die Königlichen sollen laut der spanischen Tageszeitung ABC bereits ein 160-Millionen-Euro-Paket für Haaland planen. 120 Millionen Euro Ablöse gingen demnach an den BVB, den Rest streichen Berater Raiola und Haalands Vater Alf-Inge ein. © getty 22/32 Noch nicht inklusive: Haalands Gehalt, das im Vergleich zu Dortmund einen deutlichen Sprung machen dürfte. Er soll sich demnach auf einen Wechsel zu Real festgelegt haben - und zwar schon zur kommenden Saison. © getty 23/32 FC BARCELONA: "Wenn ein neuer Präsident feststeht, dann kann er mich anrufen", sagte Raiola angesichts der Gerüchte um Barca und Haaland. Der mittlerweile unterlegene Kandidat Font sagte dazu jedoch: "Es ist unmöglich, ihn zu verpflichten." © getty 24/32 Grund dafür sind die horrenden Finanzprobleme, die die Katalanen plagen. Doch die Lücke, die der Suarez-Abgang riss sowie die unklare Zukunft von Messi machen Haaland zu einem mehr als geeigneten Kandidaten. © imago images / David Klein/Sportimage 25/32 PARIS SAINT-GERMAIN: Wenn Haaland den aktuellen Weg weitergehen will, als stromlinienförmiger Stürmer Tore zu schießen, dann dürfte PSG die einfachste Wahl sein. Pochettinos Fußball mit hohem Pressing und vertikalem Fußball spräche dafür. © getty 26/32 Haalands starke Raumbesetzung würde in der Ligue 1 viele Tore des Norwegers praktisch garantieren. Im Tandem mit Mbappe würde er dann das wohl beste Sturmduo der Welt bilden. © getty 27/32 FC BAYERN: Der FCB muss eines Tages den 32-jährigen Lewandowski ersetzen und es gibt kaum jemanden im Weltfußball, der dafür besser geeignet wäre als Haaland - zumindest, wenn es um Torgefahr und die Bewegungen im Strafraum geht. © getty 28/32 Haalands Schnelligkeit bei Kontern würden Gnabry und Sane in einer Weise unterstützen, wie es selbst Lewandowski nicht kann. Allerdings: Der Pole befindet sich in der Form seines Lebens und denkt weder an einen Wechsel, noch an sein Karriereende. © imago images / Marco Alpozzi/LaPresse 29/32 JUVENTUS: Es ist aktuell schwer vorstellbar, wie Haaland bei Juve funktionieren könnte. Derzeit wirkt das Team von Pirlo nicht ausbalanciert genug, teils auch konfus. Ronaldo muss aber irgendwann ersetzt werden. © getty 30/32 Haalands Attribute passen nicht zur momentanen Form des italienischen Meisters, Pirlos 4-4-2 fehlt der Rhythmus. Ein möglicher Wechsel von Haaland käme nur in Frage, wenn sich in Turin bis Sommer 2022 große Veränderungen ergäben. © imago images 31/32 INTER MAILAND: Außenseiterchancen dürften die Nerazzurri haben. Doch wer weiß? Inter will ja angeblich Messi haben, Martinez und Lukaku sollen zudem bei City hoch im Kurs stehen. Dann wäre wieder Platz frei für ein Kaliber wie Haaland. © getty 32/32 Inters Team befindet sich weiter in der Entwicklung, doch die Mischung aus Talenten und erfahrenen Spielern stimmt, die Ergebnisse sprechen zudem eine deutliche Sprache. Als Mannschaft ist Inter spannend - auch für Haaland?

Hamann führte noch weiter aus: "Mir fehlt da die Führung von der Vorstandsebene, dass man das nicht anprangert." Hamann sah aber auch Haaland in der Pflicht, die Situation aufzuklären. "Wenn er gehen will, dann soll er gehen. Wenn er gehen will, soll er zu Kehl oder Zorc gehen und sagen, ich will weg - ob wir in die Champions League kommen oder nicht. Er soll froh sein, dass er in Dortmund spielen kann."

BVB - Erling Haaland: Leistungsdaten in der Saison 2020/21