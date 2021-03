Der deutsche Clasico steht an. Der FC Bayern empfängt den BVB am Samstag in München. Wer das Spiel zwischen dem FCB und Borussia Dortmund live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Satte 13 Punkte trennen den FC Bayern vom BVB in der Tabelle. Dennoch ist das Prestige-Duell zwischen den beiden besten deutschen Mannschaften der vergangenen Jahre ein absolutes Topspiel.

Borussia Dortmund hat sich unter Trainer Edin Terzic zuletzt gefangen und wettbewerbsübergreifend vier Spiele in Folge gewonnen. Der FC Bayern fand am vergangenen Wochenende beim 5:1 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga nach zwei sieglosen Partien wieder in die Spur.

Nun steht für die beiden Teams das Topspiel des 24. Spieltag am Samstag (6. März) um 18.30 Uhr an. Hier bekommt Ihr alle Infos, wer die Partie zeigt und überträgt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB live im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung

In der Bundesliga-Saison gibt es nur wenige Ausnahmen, dass eine Partie live im Free-TV gezeigt wird. Dies ist nur der Fall beim Hin- und Rückrunden-Auftakt. Zudem darf das ZDF auch die letzte Freitagsbegegnung vor der Winterpause zeigen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB live im Free-TV?

Darunter fällt das Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB nicht. Daher wird es keine Übertragung im Free-TV geben.

Lediglich die Highlights werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen sein. Das ZDF bietet eine ausführliche Zusammenfassung im Free-TV im aktuellen Sportstudio am späten Abend an.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB live im Pay-TV?

Dennoch wird es eine Übertragung im TV geben - wenn auch nur im Pay-TV. Sky hält einen Großteil der Rechte an den Spielen der deutschen Beletage.

Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Um 17.30 Uhr startet die Sendung mit den Vorberichten. Ab 18.30 Uhr kommentiert dann Wolff Fuss die Begegnung.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB live im Livestream?

Neben der TV-Übertragung bietet Sky den eigenen Kunden auch einen Livestream zu allen Inhalten an. Diese sind über SkyGo abrufbar.

Darüber hinaus können auch alle anderen, die nicht über ein Sky-Abonnement verfügen, die Partie dennoch im Livestream verfolgen. Dies ist mit dem Sky-Ticket möglich. Dabei könnt Ihr Euch ein Monats-Abo kaufen, was sich auf 9,99 Euro beläuft. Außerdem könnt Ihr das Supersport-Paket für ein Jahr buchen. Dies kostet Euch 19,99 Euro im Monat.

FC Bayern vs. BVB: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: Bundesliga, 24. Spieltag

Datum: 6. März 2021

Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz Arena (München)

Allianz Arena (München) TV-Übertragung: Sky

Bundesliga: 24. Spieltag in der Übersicht

Bayerns erster Verfolger RB Leipzig kann die Münchner an diesem Spieltag unter Druck setzen. Mit einem Sieg am Samstagnachmittag kann das Team von Trainer Julian Nagelsmann vorübergehend am FCB vorbeiziehen.

Datum, Uhrzeit Heim Auswärts

20:30 Schalke 04 1. FSV Mainz 05 06.03.

15:30 Mönchengladbach Bayer Leverkusen 06.03.

15:30 1899 Hoffenheim VfL Wolfsburg 06.03.

15:30 SC Freiburg RB Leipzig 06.03.

15:30 Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 06.03.

15:30 Hertha BSC FC Augsburg 06.03.

18:30 Bayern München Borussia Dortmund 07.03.

15:30 1. FC Köln Werder Bremen 07.03.

18:00 Arminia Bielefeld Union Berlin

FC Bayern vs. BVB im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf die Übertragung im TV und Livestream? Kein Problem. SPOX liefert zwar kein Bewegtbild-Material, beschreibt Euch jedoch wichtige Szenen im ausführlichen Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker des Topspiels FC Bayern gegen den BVB.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht mit allen anderen Spielen der Bundesliga.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. BVB? Personal, Aufstellungen

Beim FC Bayern verbesserte sich die personelle Situation in der vergangenen Woche. Sowohl Leon Goretzka als auch Thomas Müller kehrten zurück. Weiterhin fehlt dagegen Benjamin Pavard nach seiner Covid-19-Infektion. Darüber hinaus stehen Trainer Hansi Flick die langzeitverletzten Corentin Tolisso, Tanguy Nianzou und Douglas Costa nicht zur Verfügung.

Auf Seiten der Gäste fehlen Manual Akanji und Axel Witsel. Hinter den Einsätzen von Raphael Guerreiro und Jadon Sancho stehen zudem noch Fragezeichen. Beide wurden beim Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach angeschlagen ausgewechselt. Zu Sancho merkte Terzic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel an, dass es hoffentlich nichts Ernstes ist.

FC Bayern vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane (Gnabry), Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane (Gnabry), Müller, Coman - Lewandowski Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro (Schulz) - Dahoud, Delaney, Bellingham - Reus, Haaland, Sancho (Reyna)

