FC Schalke 04, News und Gerüchte: Todibo blickt selbstkritisch auf S04-Zeit

Jean-Clair Todibo hat selbstkritisch auf die seine Zeit beim FC Schalke 04 zurückgeblickt. Der Berater von Alexander Nübel berichtet von Vorfällen von Fans nach dem Wechsel. Nach rassistischen Beleidigungen in den sozialen Medien hat sich S04 vor Rabbi Matondo gestellt. News und Gerüchte gibt es hier.

Todibo selbstkritisch über Schalke-Zeit: "Mangel an Demut"

Jean-Clair Todibo, der in der vergangenen Saison vom FC Barcelona an den FC Schalke 04 ausgeliehen war, hat über seine Zeit bei den Königsblauen gesprochen. "Bei Schalke habe ich Fehler gemacht", erklärte er in L'Equipe, "ein Mangel an Demut, Ernsthaftigkeit und Professionalität machte meine Leihe zu einem persönlichen Misserfolg. Es war ein großer Fehler der Jugend."

Das Intermezzo bei den Königsblauen beizeichnete er rückblickend als "guten Schlag auf den Hinterkopf". Seitdem gehe er seine Karriere deutlich ernsthafter an: "Diese Leihe schloss mir viele Türen. Ich begann, anders zu denken."Bei den Schalkern, die über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro verfügten, kam er nur auf zehn Einsätze.

Am Ende seiner Leihe habe er sich sogar beim damaligen Technischen Direktor Michael Reschke entschuldigt, berichtete Todibo weiter. Reschke antwortete demnach: "Mit dem Potenzial, das Sie haben, wie können Sie sich so verhalten? Wenn Sie die Kimmich-Mentalität hätten, würden Sie in Barcelona spielen."

Todibo wurde immer wieder nachgesagt, dass er nicht richtig trainiert hätte. Der Innenverteidiger lieferte sich außerdem nach dem Re-Start eine Auseinandersetzung mit Dortmunds Erling Haaland. Auf Französisch soll er den Norweger mit den Worten "F*** deine Großmutter!" beleidigt haben.

Die Trainer-Flops des FC Schalke 04 seit Gründung der Bundesliga © getty 1/35 Bei Schalke 04 gab es in den vergangenen Jahren so einige Trainer-Flops - sogar Manager-Legende Rudi Assauer griff mehrfach daneben. Die größten Fehlgriffe im Überblick. © imago images 2/35 Rolf Schafstall (von 1. Juli 1986 bis 7. Dezember 1987): 54 Pflichtspiele, Punkteschnitt 1,15 © imago images 3/35 Hinter dem Rücken von Manager Rudi Assauer verpflichtete man Schafstall vom VfL Bochum. Die Kombination passt nicht. "Ich kann nicht so arbeiten, wie ich mir das vorstelle“, klagte Schafstall. Assauer wird vom Verein schließlich entlassen. © imago images 4/35 Nach einem 13. Rang in der ersten Saison wackelte bereits Schafstalls Stuhl, aufgrund finanzieller Probleme konnte man sich aber nicht von ihm trennen. Der Trainer ergriff schließlich die Flucht und wechselte im Dezember 1987 nach Uerdingen. © imago images 5/35 Schafstall hinterlässt auf Schalke verbrannte Erde. "Kaum war Schafstall da, entschwanden alle bisherigen Tugenden", sagte Klaus Täuber. Assauer bezeichnete ihn als "einen einen der größten Proleten, die ich in der Fußball-Branche kennen gelernt habe." © imago images 6/35 Horst Franz (von 29. Dezember 1987 bis 18. September 1988): 26 Pflichtspiele, Punkteschnitt 0,85 © imago images 7/35 1987 war ein verrücktes Jahr für Franz. In diesem Jahr trainierte er Arminia Bielefeld, Rot-Weiss Essen und schließlich ab Dezember Schalke. Den dritten Abstieg der Geschichte konnte allerdings auch er nicht verhindern. © imago images 8/35 In der 2. Liga startete Schalke ordentlich, verlor ab dem fünften Spieltag allerdings vier Spiele in Folge. Daraufhin trennte sich der Klub von Franz. © imago images 9/35 Udo Lattek (von 01. Juli 1992 bis 17. Januar 1993): 19 Pflichtspiele, Punkteschnitt 1,26 © imago images 10/35 Es war ein echter Coup, als Präsident Günter Eichberg Lattek nach Gelsenkirchen lotst: "Er arbeitet bei Schalke quasi umsonst." Was so viel heißt wie: 8.000 Mark pro Punkt, Hotelsuite - und 1,5 Millionen Mark für einen UEFA-Cup-Platz - vor Erzrivale BVB. © imago images 11/35 Lattek blieb nur bis zur Winterpause - auf der S04-Homepage heißt es bei heute, dass "alle Beteiligten dann aber doch ein Einsehen" gehabt hätten. Der Kult-Coach wurde zum Berater demontiert, 1993 verließ er den Klub. © imago images / Oliver Hardt 12/35 Helmut Schulte (von 18. Januar 1993 bis 10. Oktober 1993): 30 Pflichtspiele, Punkteschnitt 1,10 © imago images / Baering 13/35 Schulte übernahm das Ruder von Udo Lattek. "Schalke ist Schalke, einmalig einfach", sagte er bei seinem Amtsantritt. Er begann mit drei Unentschieden. Die Saison beendete der Klub nur auf dem zehnten Platz. © imago images 14/35 Schalke bekam mit Hängen und Würgen die Lizenz für die neue Saison. Nach einem schlechten Start in die neue Saison wurde er schließlich entlassen. Ein 1:3 in Freiburg machte den Ausschlag. © getty 15/35 Frank Neubarth (01. Juli 2002 bis 25. März 2003): 37 Pflichtspiele, 1,59 Punkte © getty 16/35 Von Werder Bremen II holte Schalke einen jungen, unverbrauchten Trainer als Nachfolger von Huub Stevens. Der Start in der Liga (sechs Spiele ohne Niederlage) verlief gut, danach ging es abwärts: Je in der 3. Runde scheiterte man im UEFA- und DFB-Pokal. © imago images 17/35 Schließlich scheiterte das Experiment, weil Neubarth sich mit seinen Stars überwarf, dazu kam eine "Maulwurf-Affäre". Auf Platz sechs liegend warf Assauer ihn raus: "Wir müssen die Reißleine ziehen. Wir haben gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert." © getty 18/35 Fred Rutten (von 01. Juli 2008 bis 26. März 2009): 37 Spiele, Punkteschnitt 1,54 © getty 19/35 Als "Leisetreter" bezeichnet die FAZ Rutten, der die undankbare Aufgabe bekommt, nach Platz drei 2008 noch einen draufzusetzen. Vergleichsweise früh ist klar, dass er im Sommer 2009 gehen muss - spätestens. © imago images 20/35 Soweit kommt es nicht. Manager Andres Müller packt seine Koffer Mitte März, wenig später muss auch Rutten gehen. Schalke steht zu diesem Zeitpunkt auf Rang acht, das Trio Büskens-Mulder-Reck kommt im Anschluss auch nicht höher. © getty 21/35 Roberto Di Matteo (von 7. Oktober 2014 bis 26. Mai 2015): 33 Pflichtspiele, Punkteschnitt 1,48 © getty 22/35 Der Medienrummel war bei seiner Verpflichtung groß. Di Matteo, als Aushilfstrainer 2012 mit Mauertaktik die Champions League geholt, sollte Schalke wieder groß machen. © getty 23/35 Doch Di Matteo erwies sich als der falsche Mann am falschen Ort. Nach nur sieben Monaten war das Kapitel auch schon wieder beendet. Zum Verhängnis wurde ihm u.a. seine emotionsfreie Art. © getty 24/35 Markus Weinzierl (vom 1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016): 50 Pflichtspiele, Punkteschnitt 1,52 © getty 25/35 Stolze drei Millionen Euro ließ sich der Klub Weinzierl kosten, obwohl zuvor mit Andre Breitenreiter eine passable Saison gespielt wurde. Unter Weinzierl gingen prompt die ersten fünf Spiele verloren. © getty 26/35 Schalke rettete sich zwar auf den 10. Platz, für den Trainer war allerdings die Zeit gezählt. Weinziel wurde nach der Saison durch Domenico Tedesco ersetzt. © getty 27/35 David Wagner (von 1. Juli 2019 bis 27. September 2020): 40 Pflichtspiele, Punkteschnitt 1,20 © getty 28/35 Unter Wagner spielte der Klub eine starke Hinrunde und schloss nach 17 Spielen punktgleich mit dem BVB auf Rang fünf ab. © getty 29/35 Nach einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach absolvierte Schalke jedoch unter seiner Führung 16 Bundesligaspiele ohne Sieg. Als es in der neuen Saison eine 0:8-Klatsche in München und ein 1:3 gegen Bremen gab, wurde Wagner entlassen. © getty 30/35 Manuel Baum (von 30. September bis 18. Dezember 2020): 11 Pflichtspiele, Punkteschnitt 0,64 © getty 31/35 Unter der Leitung des Fußball-Lehrers zitterte sich Schalke in die nächste Pokalrunde, in der Liga kassierte man jedoch weiterhin Klatschen. © getty 32/35 Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis Baum von seinen Aufgaben entbunden wurde. Seine Zeit auf Schalke beschrieb er später als "unfassbar bitter“. © getty 33/35 Christian Gross (von 27. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021): 11 Pflichtspiele, Punkteschnitt 0,45 © getty 34/35 Nach Wagner und Baum sollte Christian Gross, der elf Jahre nicht mehr in Deutschland trainierte, das Ruder umreißen. Unter Gross holte Schalke immerhin den ersten Sieg der Saison. © getty 35/35 Mehrere Spieler waren von Gross nicht mehr überzeugt, deshalb wollten sie ihn loswerden. Der Schweizer bekam nach dem Vorfall zwar noch eine Chance, wurde danach – wie mehrere Führungspersonen – entlassen.

Schalke 04: Nübel-Berater spürte nach Bayern-Wechsel Fanwut

Stefan Backs, Berater von Alexander Nübel, bekam nach dem Wechsel seines Klienten von Schalke 04 zum FC Bayern die Wut der Fans zu spüren. Unter anderem wurde von Schalke-Anhängern das Auto des Agenten demoliert: "Das ist natürlich völlig indiskutabel", sagte er im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche.

Angst habe er "gar nicht" gehabt, obwohl es gegenüber ihm und Nübel zu zahlreichen Anfeindungen gekommen war. Der Torhüter wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen und auf Plakaten beleidigt. Diese "Wucht, wie ich sie kaum erlebt hatte", hätte laut Backs von den Vereinen verhindert werden können.

"Das lag daran, dass Schalke 04 das eher geschürt hat und der FC Bayern die Füße still gehalten hat, weil sie damals noch die Champions League und Meisterschaft gewinnen wollten", erklärte Backs. Demnach habe "von beiden Vereinen der Flankenschutz" gefehlt, "es war eine ungünstige Konstellation".

Wenn Backs von Experten sachlich kritisiert werde, habe er "damit kein Problem", die sozialen Medien hingegen igoriere er: "Wenn ich als Arschloch, Penner und Wichser beleidigt werde, schalte ich schon ab. Das ist keine Grundlage für eine Diskussion."

Schalke unterstützt Leihspieler Matondo nach Beleidigungen

Schalke-Leihspieler Rabbi Matondo hat erneut rassistische Verunglimpfungen in den sozialen Medien und die fehlende Kontrolle der Betreiber der Website beklagt: "Eine weitere Woche, in der Instagram absolut gar nichts gegen rassistische Beleidigungen unternimmt. Wenn ich Ausschnitte von meinen Spielen posten würde, würde mein Account gesperrt werden", schrieb Matondo auf Twitter.

Seinen Post untermauerte er mit persönlichen Nachrichten an ihn, in denen er als "abscheulich" oder "N****" bezeichnet wurde: Diesen Post griff Schalke 04 auf und antwortete: "Nicht auf Social Media, nicht im Fußball, nicht in unserer Gesellschaft: Platz für Hass und Diskriminierung gibt es nirgendwo! Wir stehen hinter dir, @rabbi_matondo."

Matondo wechselte 2019 aus dem Nachwuchs von Manchester City nach Gelsenkirchen. Seit Januar steht er für ein halbes Jahr leihweise bei Stoke City unter Vertrag. Für S04 lief der Rechtsaußen bisher 32-mal auf und erzielte zwei Tore.

